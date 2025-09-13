La escapada de Wanda Nara a Uruguay: asado, amigas y la oficialización de su vínculo con Martín Migueles

Wanda Nara mostró a su nuevo pretendiente (Video: Instagram)

Wanda Nara armó las valijas y junto a Zaira Nara, amigas y su nuevo pretendiente partió el viernes por la mañana rumbo a Uruguay, a la propiedad que adquirió hace algunos meses cerca de Punta del Este. Desde que llegaron al lugar, las redes sociales de la empresaria y sus amigas, se convirtieron en un minuto a minuto de esta pequeña escapada, sin embargo, hasta hace tan solo unas horas Martín Migueles, el flamante pretendiente, no había aparecido ante las cámaras.

Todo comenzó en la noche del viernes, el grupo celebró su llegada con un asado y el encargado de hacerlo fue nada más ni nada menos que Migueles, pero la conductora de MasterChef Celebritys (Telefe) se tomó el trabajo de tan solo mostrar sus manos. Las horas pasaron y esto cambio.

“Mi asador”, escribió junto a un emoji de un corazón rojo de Martín preparando la carne para poner en la parrilla. Durante los primeros segundos del video se puede ver con claridad la cara del personal trainer. Como si esto fuera poco, el corto está musicalizado con “Te quiero igual”, un tema de Andrés Calamaro. ¿Una declaración de amor en las primeras etapas de este romance?

Martín Migueles fue el encargado de hacer el asado el viernes por la noche

Fiel a su estilo, Nara quiso mostrar el minuto a minuto de esta nueva aventura. Videos cantando junto a su hermana en el desayuno, un recorrido por la casa, fotos de la comida, fueron algunos de los aspectos que mostró de este viaje. Durante el recorrido de la zona de la pileta, su “chongo” volvió a aparecer en primer plano.

Con el sol sobre sus cabezas, la presentadora de Bake Off Famosos compartió con sus 17 millones de seguidores la pileta que tiene su hogar y a la hora de enseñar la galería de la propiedad, donde tiene armado un pequeño living de exterior, Martín se cruza en el plano luciendo un short y un buzo de color blanco, nuevamente de espaldas a la cámara.

La confirmación de esta relación llegó por medio de las redes sociales de la mediática, quien luego de unos minutos, decidió eliminar la publicación. Se trató de un video, grabado durante la noche en la que Zaira celebró su cumpleaños número 37, mostró a la conductora parada frente a un espejo, luciendo un estilo cowgirl que rápidamente se asoció a la reunión familiar y festiva del sábado.

Martín volvió a darle la espalda a la cámara

El detalle que más llamó la atención fue la otra persona junto a ella, que acariciaba suavemente su vientre descubierto. Si bien en ningún momento se revela el rostro se puede advertir uno de sus brazos, fácilmente reconocible por los tatuajes, que cruzaba el cuerpo de Wanda.

Como no podía ser de otra manera, este viaje y esta relación no pudieron escapar de la polémica y las especulaciones. Juariu, panelista de Cortá por Lozano(Telefe), identificó en uno de los últimos videos que compartió Natt Córdoba. Uno de los videos publicados en las historias de Nat captó la escena de Wanda sentada en un sillón deldeck, arropada con una manta y conversando con sus invitados.

Sobre la convivencia en ese viaje, Córdoba escribió: “Todavía no sabemos qué hace ella en la convivencia”, aportando un toque de humor al relato. Sin embargo, el foco de Juariu no estuvo en los gestos ni en las palabras, sino en la escenografía del encuentro, puntualmente en un detalle sobre la mesa.

Una amiga de Wanda Nara mostró de más y estallaron los rumores de embarazo (Video: Instagram)

En la grabación aparecen, desperdigados sobre la mesa, un maletín de maquillaje, algodones, un mate, algunas brochas, una planta y otros objetos personales. El encuadre, aparentemente casual, finaliza con una panorámica de la pileta y el mar de fondo; sin embargo, la verdadera sorpresa residía en la presencia de una pequeña caja rosa, identificable como la de un test de embarazo de una marca reconocida.