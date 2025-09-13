Teleshow

La escapada de Wanda Nara a Uruguay: asado, amigas y la oficialización de su vínculo con Martín Migueles

La empresaria volvió a mostrar a su nuevo pretendiente en sus redes sociales y la casa de José Ignacio se convirtió en el lugar de la presentación

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Wanda Nara mostró a su nuevo pretendiente (Video: Instagram)

Wanda Nara armó las valijas y junto a Zaira Nara, amigas y su nuevo pretendiente partió el viernes por la mañana rumbo a Uruguay, a la propiedad que adquirió hace algunos meses cerca de Punta del Este. Desde que llegaron al lugar, las redes sociales de la empresaria y sus amigas, se convirtieron en un minuto a minuto de esta pequeña escapada, sin embargo, hasta hace tan solo unas horas Martín Migueles, el flamante pretendiente, no había aparecido ante las cámaras.

Todo comenzó en la noche del viernes, el grupo celebró su llegada con un asado y el encargado de hacerlo fue nada más ni nada menos que Migueles, pero la conductora de MasterChef Celebritys (Telefe) se tomó el trabajo de tan solo mostrar sus manos. Las horas pasaron y esto cambio.

Mi asador”, escribió junto a un emoji de un corazón rojo de Martín preparando la carne para poner en la parrilla. Durante los primeros segundos del video se puede ver con claridad la cara del personal trainer. Como si esto fuera poco, el corto está musicalizado con “Te quiero igual”, un tema de Andrés Calamaro. ¿Una declaración de amor en las primeras etapas de este romance?

Martín Migueles fue el encargado
Martín Migueles fue el encargado de hacer el asado el viernes por la noche

Fiel a su estilo, Nara quiso mostrar el minuto a minuto de esta nueva aventura. Videos cantando junto a su hermana en el desayuno, un recorrido por la casa, fotos de la comida, fueron algunos de los aspectos que mostró de este viaje. Durante el recorrido de la zona de la pileta, su “chongo” volvió a aparecer en primer plano.

Con el sol sobre sus cabezas, la presentadora de Bake Off Famosos compartió con sus 17 millones de seguidores la pileta que tiene su hogar y a la hora de enseñar la galería de la propiedad, donde tiene armado un pequeño living de exterior, Martín se cruza en el plano luciendo un short y un buzo de color blanco, nuevamente de espaldas a la cámara.

La confirmación de esta relación llegó por medio de las redes sociales de la mediática, quien luego de unos minutos, decidió eliminar la publicación. Se trató de un video, grabado durante la noche en la que Zaira celebró su cumpleaños número 37, mostró a la conductora parada frente a un espejo, luciendo un estilo cowgirl que rápidamente se asoció a la reunión familiar y festiva del sábado.

Martín volvió a darle la
Martín volvió a darle la espalda a la cámara

El detalle que más llamó la atención fue la otra persona junto a ella, que acariciaba suavemente su vientre descubierto. Si bien en ningún momento se revela el rostro se puede advertir uno de sus brazos, fácilmente reconocible por los tatuajes, que cruzaba el cuerpo de Wanda.

Como no podía ser de otra manera, este viaje y esta relación no pudieron escapar de la polémica y las especulaciones. Juariu, panelista de Cortá por Lozano(Telefe), identificó en uno de los últimos videos que compartió Natt Córdoba. Uno de los videos publicados en las historias de Nat captó la escena de Wanda sentada en un sillón deldeck, arropada con una manta y conversando con sus invitados.

Sobre la convivencia en ese viaje, Córdoba escribió: “Todavía no sabemos qué hace ella en la convivencia”, aportando un toque de humor al relato. Sin embargo, el foco de Juariu no estuvo en los gestos ni en las palabras, sino en la escenografía del encuentro, puntualmente en un detalle sobre la mesa.

Una amiga de Wanda Nara mostró de más y estallaron los rumores de embarazo (Video: Instagram)

En la grabación aparecen, desperdigados sobre la mesa, un maletín de maquillaje, algodones, un mate, algunas brochas, una planta y otros objetos personales. El encuadre, aparentemente casual, finaliza con una panorámica de la pileta y el mar de fondo; sin embargo, la verdadera sorpresa residía en la presencia de una pequeña caja rosa, identificable como la de un test de embarazo de una marca reconocida.

Temas Relacionados

Wanda NaraZaira NaraMartín MiguelesPunta del EsteUruguay

Últimas Noticias

La increíble experiencia que relató Cande Molfese sobre una aparición: “Me pareció muy invasivo”

La actriz e influencer, en el ciclo Resumido en vivo, reveló una situación esotérica que le sucedió de noche: “El chabón cortaba madera en la punta de mi cama”

La increíble experiencia que relató

La China Suárez vibró con el triunfo del Galatasaray: el curioso elogio para Mauro Icardi y la foto con sus hijos

El rosarino volvió a ser titular en el equipo turco después de 10 meses y la actriz lo acompañó desde la platea del Estadio Olímpico

La China Suárez vibró con

El video íntimo de Trueno y la española Teresa Prettel a los besos que encendió las redes

El rapero argentino y la modelo andaluza ya no ocultan su amor. Las imágenes de una noche de verano junto a una piscina con la canción “Sólo por vos” de fondo

El video íntimo de Trueno

L-Gante y Tamara Báez saludaron a su hija Jamaica por su cumpleaños: “Que seas feliz siempre”

Luego de acordar su situación en la justicia, el cantante y la influencer le dedicaron tiernas palabras a la pequeña en un día muy especial

L-Gante y Tamara Báez saludaron

Yanina Latorre compartió sus minivacaciones en Mendoza junto a su esposo y amigos: “Un viaje de egresados a los 50 años”

Luego de una semana difícil por la intervención quirúrgica a la que fue sometida su madre, la conductora de SQP viajó a la provincia cuyana para disfrutar sus viñedos en plan de relax

Yanina Latorre compartió sus minivacaciones
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Todo por culpa de este

“Todo por culpa de este gobierno”: detuvieron a un hombre que amenazó con explotar bombas en dos universidades

Falla en los pasaportes: el Renaper amplió la atención para verificar el documento y reponerlo si es necesario

Facundo Manes estuvo con vecinos de Villa del Parque y apuntó contra el plan económico de Milei: “Está cada vez más alejado de la realidad”

Guillermo Francos admitió que fue “un error” nacionalizar la elección bonaerense, pero afirmó que en octubre será “totalmente diferente”

José Luis Rebordinos afirma que es “engañoso” que haya tres películas argentinas en el Festival de San Sebastián

INFOBAE AMÉRICA
La brutal amenaza de China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Rumania interceptó un dron ruso que violó su espacio aéreo cerca de la frontera con Ucrania

José Luis Rebordinos afirma que es “engañoso” que haya tres películas argentinas en el Festival de San Sebastián

La llamada telefónica que condujo a la captura del asesino de Charlie Kirk

Dan Brown: “La tecnología es una herramienta pero depende de nosotros decidir cómo la usamos”

TELESHOW
La increíble experiencia que relató

La increíble experiencia que relató Cande Molfese sobre una aparición: “Me pareció muy invasivo”

La China Suárez vibró con el triunfo del Galatasaray: el curioso elogio para Mauro Icardi y la foto con sus hijos

El video íntimo de Trueno y la española Teresa Prettel a los besos que encendió las redes

L-Gante y Tamara Báez saludaron a su hija Jamaica por su cumpleaños: “Que seas feliz siempre”

Yanina Latorre compartió sus minivacaciones en Mendoza junto a su esposo y amigos: “Un viaje de egresados a los 50 años”