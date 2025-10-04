Tini Stoessel sorprendió a sus fanáticos al adelantar parte de su nuevo tema: “Aunque estés con la que a mi me detesta”

En medio de las versiones de casamiento con Rodrigo De Paul, Tini Stoessel ultima detalles para su gran presentación en su festival Futttura. Desde el repaso de las coreografías hasta la selección de temas, la joven se muestra enfocada en su carrera musical. En ese sentido, como si le faltaran razones a sus seguidores para estar ansiosos, la joven sorprendió este viernes a sus fanáticos al compartir un adelanto de su nueva canción.

Bajo un sol radiante, con un cielo completamente celeste, Tini apareció frente a sus fans luciendo un top corto de color negro que dejaba su abdomen completamente descubierto, acompañado de un pantalón bajo de tiro ancho en tono claro. Llevaba una gorra negra colocada hacia atrás, dejando ver su pelo liso y suelto sobre los hombros. El maquillaje era discreto y de acabado mate, con énfasis en los labios de tono rojizo. El look permitía observar sus tatuajes en los brazos, el abdomen y la cadera, con diseños de soles, lunas y líneas finas.

En ese marco, la joven comenzó a bailar suavemente y a cantar su nueva canción, la cual decía: “No pregunto que ha pasado, porque ya me se muy bien la respuesta, y aunque estés con la que a mi me detesta. No he olvidado, y por eso te tengo una propuesta, te quiero dar...una noche más”. Al finalizar el breve clip, la joven sonreía al tiempo que guiñaba un ojo y se mordía el dedo índice. Inmediatamente, la figura de la música argentina recibió miles de likes y comentarios de apoyo de sus fans: “No salió y ya la quiero cantar en Futttura”, “Canción de verano”, “Necesito ya esta canción el mi playlist” y “Pero sacala ya nenita”.

Tini mostró por primera vez como se prepara para Futtura

Semanas atrás, la joven compartió por primera vez imágenes de su preparación para el festival Futttura en Tecnópolis, donde mostró parte de sus ensayos y la selección musical que presentará en el evento. A través de una serie de fotografías publicadas en sus redes sociales, Stoessel evidenció distintas etapas de su rutina antes del espectáculo, lo que generó expectativa entre sus seguidores.

En la primera imagen se observa a Tini Stoessel en blanco y negro, concentrada con un micrófono en mano. La publicación se acompañó del mensaje “38 días para vernos en Futttura” y la mención al tema “Me voy (en vivo)”, track incluido en “Un mechón de pelo”, su último álbum de estudio. En esta postal, la artista aparece en pleno ensayo, utilizando ropa cómoda y enfocada en los detalles de su interpretación.

Tini Stoessel sorprendió a sus fans al mostrar un adelanto de su nuevo tema

El registro continua con una foto a color, donde Stoessel se encuentra sentada en el suelo del estadio, sonriendo y abrazándose a sí misma. La parte superior de la publicación indica que suena “De Papel”, la más reciente canción de la cantante. En las redes, los fanáticos interpretaron que ese tema estaría vinculado a la relación de la cantante con el futbolista Rodrigo de Paul, aunque tal versión no contó con una confirmación pública de la artista.

La tercera fotografía, nuevamente en blanco y negro, exhibe a Tini Stoessel junto a su cuerpo de baile, todos tomados de las manos sobre el escenario. En ese momento, la canción seleccionada es “El Cielo”, lo cual marca un punto coral dentro de la preparación, dado que la puesta destaca el trabajo colectivo detrás del espectáculo.

La secuencia concluye con una imagen en color que retrata a Stoessel realizando ejercicios vocales con el micrófono, mientras desde la barra superior de la publicación se indica que suena “Fresa”, colaboración con el artista colombiano Lalo Ebratt y uno de los primeros éxitos de su carrera.

La selección musical mostrada anticipa el enfoque artístico de Futttura: temas íntimos como “Me voy” y “De Papel”, la impronta grupal de “El Cielo” y la energía bailable de “Fresa” configuran un panorama amplio sobre la trayectoria musical de Tini Stoessel. La artista eligió canciones que recorren distintas etapas y estilos, desde sus inicios hasta la consolidación de su carrera en la música latina.

Según contó Tini tiempo atrás, el festival Futttura se pensó como un “viaje en el tiempo” a través de los trece años de su carrera, abarcando sus días como protagonista de la serie Violetta y su actual etapa como referente internacional, con colaboraciones junto a figuras del género urbano y baladas que escalan en rankings globales.