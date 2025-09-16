Tini Stoessel compartió la intimidad de su preparación para Futtura

Tini mostró por primera vez como se prepara para Futtura (Video: Instagram)

De cara al festival Futttura en Tecnópolis, Tini Stoessel compartió por primera vez imágenes de su preparación, generando expectativa entre sus seguidores. En una serie de fotografías publicadas en sus redes, la artista dejó entrever parte de su rutina, ensayos con su equipo y la selección de temas que formarán parte de este evento pensado como un recorrido por su carrera.

La primera foto que difundió Tini muestra un retrato en blanco y negro donde aparece concentrada, micrófono en mano, acompañada por la leyenda “38 días para vernos en Futttura”. Arriba de la imagen, se destaca el nombre de la canción que suena en ese momento: “Me voy (en vivo)”. Este tema, que forma parte de “Un mechón de pelo”, su último álbum de estudio.

La instantánea la retrata absorta en los detalles del ensayo, con ropa cómoda y completamente concentrada en la tarea que tiene frente a ella. En la segunda imagen, el registro se vuelve a color y capta a Tini sonriendo y abrazándose a sí misma, sentada en el piso del estadio. Aquí el contexto cambia: la atmósfera relajada transmite cercanía y calma tras la intensidad del ensayo previo. El detalle musical lo aporta la barra superior de la publicación, que indica que en ese pasaje suena “De Papel”, la última canción que lanzó y que sus fans creen que está dedicada a Rodrigo de Paul.

Tini mostró los preparativos de Futttura

El festival reunirá a los fans de la cantante en Tecnópolis

La tercera foto, íntegramente en blanco y negro, muestra a Tini rodeada por su cuerpo de baile, todos en línea, tomados de las manos sobre el escenario a oscuras. Aquí, la elección del tema fue “El Cielo”, este instante revela el costado coral de la preparación: la artista cede protagonismo para resaltar a todo el equipo, marcando el espíritu colaborativo con el que se construye el espectáculo. A través de esta imagen se transmite la dedicación y unión del conjunto ante el desafío de organizar un festival multitudinario.

La última fotografía, en color, la muestra nuevamente en acción, micrófono en mano, en su lugar de ensayo, y la historia incorpora la canción “Fresa”, colaboración de Tini con Lalo Ebratt, uno de los primeros hits de su carrera.

La secuencia de fotos e historias evidencia la diversidad de emociones y canciones que Tini elige para un show que promete convertirse en uno de los hitos de su carrera. Desde baladas íntimas como “Me voy” y “De Papel”, hasta la fuerza bailable de “Fresa”, pasando por el clima introspectivo de “El Cielo”, la selección musical anticipa un recorrido completo por distintas etapas y estilos de la artista.

Sin dar muchos detalles, dejó algunas pistas con las canciones que eligió

Cada imagen aporta una pieza del rompecabezas creativo que compone Futtura: disciplina, espontaneidad y el intenso trabajo de un elenco comprometido con llevar lo mejor al público. La preparación a contrarreloj reafirma la expectativa creada alrededor del festival en Tecnópolis y el papel de Tini como referente indiscutido del pop latino actual.

En abril de este año fue la primera vez que adelanto algo acerca del proyecto que tiene a los tinistas emocionados. El anuncio fue breve pero contundente. Con una publicación en su cuenta oficial de Instagram, mostró un adelanto exclusivo del diseño de uno de los escenarios de Futttura, su esperado festival autobiográfico. El posteo, que incluyó un boceto de un sector del evento, desató una ola de comentarios y reacciones de los fans.

Desde que lo anunció meses atrás guardó el hermetismo (Foto: Instagram)

El boceto revelado por Tini está en línea con la narrativa que atraviesa todo el festival: un “viaje en el tiempo” por los trece años de su trayectoria, desde los días de Violetta hasta su presente como referente internacional, que tiene colaboraciones con artistas de renombre y que la posicionan en los charts.