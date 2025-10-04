Teleshow

Así fue la noche de Maxi López junto a sus hijos y sus amigos: cena íntima, abrazos y relax

El exfutbolista de River Plate salió a comer con Valentino, Benedicto y Constantino y dos compañeros de su hijo mayor

Lucía Consiglieri

Lucía Consiglieri

Maxi López y sus tres
Maxi López decidió dar un giro en su vida profesional y aceptó el desafío de participar en MasterChef Celebritys (Telefe), programa conducido nada menos que por su exesposa y madre de sus tres hijos, Wanda Nara. Esta primera experiencia en la televisión marcó el inicio de una nueva etapa para el exfutbolista, que en el tiempo libre prioriza todo momento posible con sus pequeños Valentino, Benedicto y Constantino. Así se evidenció el viernes por la noche, cuando el exdelantero se regaló una velada de desconexión y alegría junto a ellos y un grupo selecto de amigos.

La cena tuvo lugar en un restaurante donde la complicidad familiar estuvo al centro de la escena. En la foto del encuentro, seis jóvenes posan sonrientes y relajados alrededor de una mesa: están los tres hijos de Maxi, el propio López, Bastian Demichelis —hijo de Martín Demichelis y Evangelina Anderson— y Agustín, amigo del grupo. Más allá del entorno informal y distendido, la presencia de Bastian tiene un significado especial: la sólida amistad entre él y Valentino surgió a partir de compartir entrenamientos y partidos en las inferiores de River Plate, el club donde también sus padres sembraron los primeros años de gloria deportiva y coincidieron como compañeros.

Rodeado de sus hijos y en un contexto de inicio de nuevos proyectos, Maxi López reafirma el lugar prioritario que le da a la familia y celebra los vínculos forjados entre padres e hijos en los diferentes escenarios de la vida, desde la cancha hasta la mesa de un restaurante y ahora también en la televisión argentina.

Max, sus tres hijos y
Max, sus tres hijos y el mayor de los Demichelis (Foto: Instagram)

Luego de una jornada de grabación, el exdeportista salió del estudio de grabación y las en diálogo con Intrusos (América TV), el exfutbolista se mostró entusiasmado con el nuevo desafío televisivo: “Lo estoy disfrutando, eso es importante. Todavía mucho no podemos contar, pero hay muy buena vibra. El grupo de trabajo me encantó y la verdad que está muy bien armado”.

Consultado por el reencuentro profesional con Nara, con quien compartirá las cocinas más famosas del país, Maxi optó por la diplomacia y la buena energía: “Hoy estamos en un momento muy positivo, de paz, amor, entonces creo que va a ir bien”. Reconoció que aceptar la propuesta le generó algunas dudas iniciales: “Vine por otras cuestiones, ahora estoy contento de estar acá”.

Siempre genuino, Maxi habló además sobre sus expectativas en el certamen y la posibilidad de tener que abandonar en caso de que el embarazo de su esposa lo requiera. “No lo sé, eso dependerá del jurado. Si se quema el bife o no, van a decidir ellos”, respondió entre risas y sinceridad, agregando que se encuentra motivado con la competencia: “Desde que tuve la primera charla me puse a practicar”.

La palabra de Maxi López sobre su actualidad con Wanda Nara en Masterchef Celebrity (Video: América TV-Intrusos)

También se refirió con humor al público ida y vuelta con Wanda, quien recientemente compartió una foto junto a él luciendo el delantal de Masterchef, acompañados por Constantino y Nora Colosimo, la madre de la conductora. Sobre la supuesta deuda de una cena pendiente entre ambos, López comentó: “No se presentó a una reunión y su abogado dijo que me debe una cena. Todavía no me pagó nada, tiene que hacerlo”.

Respecto a su relación actual con Daniela Christiansson, con quien está esperando a su segundo hijo, Maxi afirmó tener la situación bajo absoluto control: “Ya está todo charlado, sabe que hay buena onda”. Sin embargo, al ser consultado sobre la posibilidad de que Wanda y Mauro Icardi logren un vínculo armónico en el futuro, Maxi se mostró reservado: “Yo de las otras personas no opino. Sí, obviamente puedo hablar por mí. Me gusta este momento que estamos teniendo por los chicos”.

