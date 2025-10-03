Teleshow

Marixa Balli acusó a Matilda Blanco de pegarle un “colazo” en el Martín Fierro: “Fue para que la tome la cámara”

La expanelista de LAM le recriminó a la asesora de imagen una actitud que tuvo en la premiación cuando el ciclo de Ángel de Brito ganó su terna. El momento

Marixa Balli acusó a Matilda Blanco de pegarle un “colazo” en el Martín Fierro: “Fue para que la tome la cámara” (Video: SQP/ América)

El triunfo de LAM (América) en los Premios Martín Fierro 2025, al llevarse el galardón como ciclo periodístico, generó un inesperado roce entre Marixa Balli y Matilda Blanco que se desató justo en el momento del festejo del equipo.

“La envidia es muy fuerte, la envidia es terrible. En la entrega de los Martín Fierro me dieron un ‘culatazo’”, señaló la cantante de La Cachaca en Sería increíble, ciclo de Olga, antes de mostrar un video que se volvió viral en el que la asesora de imagen, ubicada en el festejo entre Yanina Latorre y Marixa, termina empujando a la empresaria cuando todos saltaron de sus sillas al escuchar el anuncio del premio.

“Yo estaba en mi silla, esperando el momento en que iban a dar las ternas de la parte periodística donde estábamos nominados. Yo estaba al lado de Yanina donde estuve toda la noche comiendo, era mi lugar, mi ubicación. En ese momento, hay gente muy viva y gente que tiene mucha cancha con el Martín Fierro”, relató Marixa, quien ya comenzó las grabaciones de MasterChef Celebrity.

“Viene una persona que quiero y se pone en el medio de las dos. Nos abrazó a las dos y, cuando nos poncha la cámara, de golpe puso el culo en la silla y me tiró. Ya estaba pegada a la mesa porque tengo 10 centímetros de torso. No me hagas desaparecer. ¡Qué cancha! ¡Volé de la silla! No aparezco en el aplauso y la emoción porque quedé totalmente desplazada”, relató. “Yo después me pasé a la silla de ella porque tenía alta incomodidad”, se sinceró la exvedette.

La respuesta de Matilda Blanco no tardó en llegar. Luego de que en SQP (América), el ciclo de Yanina, fue tema el chispazo entre ambas, la “angelita” se defendió: “A Marixa la vi ahí, como apichonadita y dándole la espalda a Yanina. Rara, rari esa situación, ¿no? Vi el huequito y cuando fue nuestra terna, dije: ‘Me siento acá, y compartimos la silla’. Me dijo: ‘Sí, gorda, no hay problema’. Compartimos la silla. Me puse cerca de Yanina. No es que la empuje, eso del codazo, no“.

“Vos o tenés piel o no tenés piel, o te acercás o no te acercás. Cuando vos tenés una persona de este lado y cruzás la pierna para el otro, es que le querés dar la espalda al que tenés al lado. Sentí que le quería dar la espalda a Yanina”, continuó Matilda, mientras Latorre se diferenciaba y afirmaba que había tenido buena relación en la mesa con Marixa, que charlaron y quedaron para cenar juntas.

Marixa Balli y la polémica
Marixa Balli y la polémica por el "colazo" de Matilda Blanco (LAM, América)

“¿Cuál era el centro? Era Ángel, era el programa, éramos todos. No era ella a ver qué le pasa a Marixa. No tengo para dar un culazo“, arrojó, punzante, para luego responderle a la exbailarina por tratarla de envidiosa.

Te puedo asegurar que no le envidio, pero ni el largo del flequillo. Envidiar sería querer rondar todo el tiempo para sentarme en otro lugar. Yo nunca me moví. Con La Barby cambiamos la silla en un momento. Fue un instante. Y bueno, me metí ahí. Me podría haber quedado parada en el mismo lugar, pero parada. Pero ahí había un hueco, ella no se juntaba con Yanina”, siguió, filosa. “No quiero tampoco hacer de esto una cosa tan gigante. Ella se sintió mal y no estuvo la intención”, expresó Matilda.

La conductora de SQP marcó su postura, y se diferenció de lo que vio su compañera de LAM. “Yo creo que lo que está haciendo es meter leña al fuego y tratando de zafarse. Yo estuve sentada toda la noche al lado de Marixa y charlamos un montón”.

