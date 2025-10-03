Teleshow

El íntimo relato de Lola Latorre tras recibirse de abogada: “Me costó más de lo que imaginé”

Entre fotos de estudio y palabras sinceras, la influencer narró el largo trayecto hasta el título. Dudas, sacrificios y un final feliz

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
La primera imagen compartida por
La primera imagen compartida por Lola Latorre para graficar el momento que está viviendo (Instagram)

El eco de la noticia recorrió las redes sociales en cuestión de horas: Lola Latorre se recibió de abogada. No fue un anuncio frío ni una simple actualización académica, sino un estallido de emociones traducidas en imágenes y palabras.

Como es habitual en la era de las redes, su madre, Yanina, compartió en sus historias de Instagram cada instante de ese logro tan esperado. Los videos la muestran radiante, abrazando a su hija a la salida de la universidad, con la emoción de una madre que ve cumplido un sueño propio y ajeno. “¡Lola es abogada! ¡Te felicito! Acaba de rendir la última materia. Fue un ocho, ¿no? Hace una hora estoy pariendo muda. ¡Lola es abogada, amor!”, exclamaba a los gritos, y la imagen de ambas fundidas en un abrazo no tardó en llenar de corazones y aplausos virtuales los perfiles familiares.

Pasadas las horas y la primera emoción, quien se volcó a las redes fue la propia Lola. Su cuenta de Instagram, que ya suma casi 750.000 seguidores, se convirtió en un mural de celebraciones, esfuerzo y esas sombras de duda que solo confiesan los valientes.

La alegría de Yanina Latorre por la recibida de su hija Lola

En ese collage digital, las fotos narran sin filtro lo que muchas veces se esconde tras un título: jornadas infinitas de estudio, tazas de café que parecen inagotables, apuntes, selfies en el baño y ese brillo en los ojos que solo regala el cansancio mezclado con la esperanza. Pero la verdadera historia está en el texto: “Y un día… fui abogada”.

Las palabras de Lola bajan el telón de cualquier pose y muestran la realidad sin adornos: “La verdad es que no fue fácil. Me costó más tiempo del que imaginé, pero lo logré. Y hoy no puedo estar más feliz”. ¿Cuántos sueños se construyen así, con más dudas que certezas? Cuando terminó el colegio, la carrera parecía una promesa luminosa. La atracción por el Derecho nació en la pantalla, entre películas y series: “No niego ni afirmo que Suits tuvo que ver”, aseguró con humor.

Los años, sin embargo, perfilan los verdaderos deseos. La abogacía comenzó a compartir espacio con otros mundos: la comunicación, la moda, la creación. Pero la decisión fue firme: seguir hasta el final, aun cuando parecía imposible sostenerlo todo. “Derecho, como muchas carreras pesadas, es una de esas que demanda MUCHO tiempo de leer y leer”, escribió en mayúsculas, como si gritara a quienes siempre creen que todo es sencillo.

Una de las formas de
Una de las formas de Lola Latorre de graficar las largas jornadas de estudio

Entre líneas, emerge una agenda imposible: trabajo con marcas, eventos, Rumis, compromisos varios. “Siempre fui la de cambiarme de ropa en el auto entre eventos y la facultad, corriendo de un lado a otro para llegar a todo”, detalló sobre su rutina.

Y confesó, sin miedos: “Hubo momentos en que pensé en dejar”. Pero las pequeñas recompensas cotidianas mantuvieron la llama encendida. No todo fue renuncia: “También la pasaba bien, aprendía y me llevaba algo nuevo cada día”. Y la revelación crece: “Esta carrera me dio muchísimo más que un título: me enseñó responsabilidad, organización, a desenvolverme mejor hablando en público, a escribir, y un millón de cosas más”.

Lola Latorre y las infusiones
Lola Latorre y las infusiones de gran tamaño para acompañar los días

El final de su relato es una declaración de honestidad: “Hoy sé que probablemente no ejerza, y que mi futuro está en otro lado”. Pero el título cobra otro sentido. Detrás aparece todo lo que no se ve: noches sin dormir, lágrimas, risas y, sobre todo, una perseverancia que no pide aplausos, solo un poco de comprensión. “No fue lineal, ni perfecto, pero fue mío”.

En ese último párrafo, Lola se desnuda en orgullo: “Porque aunque me costó más, aunque me desvié mil veces, llegué. Y ese mérito es doble. Este título me enseñó que nunca hay que soltar, que los sueños pueden cumplirse aunque tarden, y que lo importante es el camino que te forma mientras tanto”.

“Soy abogada. Y ese título me lo voy a guardar siempre en mi corazón”, cerró.

Temas Relacionados

Lola Latorre

Últimas Noticias

Daniela Celis actualizó el parte médico de salud de Thiago Medina: “Estamos felices”

La expareja y madre de las hijas reflejó su alegría por la mejora del ex Gran Hermano, internado hace tres semanas luego de un accidente de moto

Daniela Celis actualizó el parte

Cami Homs mostró su rutina de entrenamiento y reveló el objetivo que se propuso para el parto: “Es clave”

La modelo, que es mamá de Francesca y Bautista De Paul, transita el sexto mes de embarazo de su primera hija con José Sosa

Cami Homs mostró su rutina

Susana Giménez sigue desconcertada por la actitud de Verónica Lozano: “Yo nunca lo hubiera hecho”

En diálogo con Luis Ventura, la conductora expresó su sorpresa por las repercusiones de lo sucedido en los Martín Fierro

Susana Giménez sigue desconcertada por

Flor Vigna apostó por un rotundo cambio de look y lo mostró en tiempo real: “¡Cómo me gusta!"

La artista compartió reflexiones sobre su nuevo aspecto y sumó miles de reacciones al ritmo de su más reciente estreno musical

Flor Vigna apostó por un

Laurita Fernández pone en suspenso su futuro en la televisión: “Hay que saber cuándo hacer una pausa”

La conductora y bailarina enfrenta un momento de transición profesional y generó expectativas sobre sus próximos desafíos artísticos y personales

Laurita Fernández pone en suspenso
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mientras se enfría la economía,

Mientras se enfría la economía, se modera el crecimiento de los préstamos al consumo y el uso de tarjetas de crédito

Las empresas podrán monitorear la exportación en forma remota: de qué se trata la medida que anunció ARCA

De cuánto es la PUAM de ANSES en octubre 2025

Cuenta DNI: todos los beneficios confirmados de octubre 2025

Cuándo es el Día de la Madre en Argentina y en otros países de la región

INFOBAE AMÉRICA
La familia de José Daniel

La familia de José Daniel Ferrer denunció que el régimen cubano condiciona su exilio: “La dictadura está tratando de lograr beneficios”

Cuenta DNI: todos los beneficios confirmados de octubre 2025

Un cambio en la forma del cerebro podría anticipar la demencia años antes de que aparezcan los síntomas

Michelle Pfeiffer habló sobre el miedo de fracasar en una de las películas que marcó su carrera: “Estaba aterrorizada”

El rabino de la sinagoga de Manchester dio detalles del atentado y reveló lo que gritó el terrorista en medio del ataque

TELESHOW
Daniela Celis difundió el parte

Daniela Celis difundió el parte de salud de Thiago Medina: “Estamos felices”

Cami Homs mostró su rutina de entrenamiento y reveló el objetivo que se propuso para el parto: “Es clave”

Susana Giménez sigue desconcertada por la actitud de Verónica Lozano: “Yo nunca lo hubiera hecho”

Flor Vigna apostó por un rotundo cambio de look y lo mostró en tiempo real: “¡Cómo me gusta!"

Laurita Fernández pone en suspenso su futuro en la televisión: “Hay que saber cuándo hacer una pausa”