Quienes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale darán inicio a un fin de semana televisivo que combina pluralidad de voces, actualidad, espectáculo, política y cultura, en dos mesas que se mantendrán como puntos de referencia en la agenda mediática. Tanto la legendaria anfitriona del sábado como su nieta, a cargo del almuerzo dominical, recibirán a figuras fundamentales en sus respectivos ámbitos y con trayectorias que invitan a la charla y al intercambio de ideas.

El sábado a las 21:30, Mirtha presidirá La Noche de Mirtha con una mesa con perfiles diversos. Federico Bal lleva más de una década consolidado como una de las caras visibles del espectáculo argentino: actor, director y conductor, actualmente es la figura de Resto del Mundo (El Trece), y se mantiene en el centro de la escena tanto por su trabajo como por su vida amorosa. Elba Marcovecchio brindará la perspectiva judicial y social que fue construyendo a lo largo de una carrera como abogada penalista en casos de alto impacto; su rol mediáticoen la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, además de su relación con Jorge Lanata, sumando debate sobre problemáticas de género, coyuntura política y justicia.

Gonzalo Aziz es periodista especializado en temas políticos y parlamentarios, conocido por su presencia en el Congreso y la cobertura de negociaciones y debates legislativos, con intervenciones habituales en Noticiero Trece. Graciela Ocaña es una de las dirigentes más reconocidas de la política nacional: actual diputada, ex ministra de Salud y extitular del PAMI, se distingue por su trabajo vinculado a la transparencia, control de fondos públicos y defensa de políticas sanitarias, y es referente en la lucha contra la corrupción. La mesa la cierra Gabriel Oliveri, por su parte, es empresario hotelero, escritor y comunicador, reconocido en el ambiente del lujo y la gestión de relaciones públicas.

El día lunes, Fede Bal se consagró ganador de su primer Martín Fierro con su programa Resto del mundo

El domingo, a las 13:45, Juana reunirá a cinco invitados en Almorzando con Juana de distintas generaciones y rubros. Christophe Krywonis, cocinero francés residente en Argentina, es referente de la gastronomía local: tras años al frente de restaurantes y como jurado en MasterChef y Bake Off. Tini de Bucourt es sinónimo de moda, elegancia y trabajo en la industria textil y de la imagen: exmodelo internacional, empresaria y referente de style coaching, colaboró en ciclos televisivos y asesoró a muchas figuras del espectáculo, transmitiendo la impronta de moda argentina en eventos, medios y redes sociales.

Junto a ellos estará Ximena Capristo, actriz, modelo y panelista, se dio a conocer como una de las grandes protagonistas de Gran Hermano y, desde entonces, forjó una trayectoria artística en televisión, teatro de revista, radio y ciclos de entretenimiento. Maxi de la Cruz, hijo del mítico Cacho de la Cruz, es humorista, conductor y actor, consagrado en Uruguay en programas como Bendita TV y La Peluquería de Don Mateo, logrando gran reconocimiento en la Argentina en Peligro: Sin Codificar.

Por último y no menos importante, Rocío Igarzábal, actriz y cantante, saltó a la fama en Casi Ángeles y como parte de Teen Angels, y luego desarrolló una intensa carrera como solista, en obras de comedia musical, telenovelas y producciones audiovisuales, sumando frescura, sensibilidad y una nueva mirada artística a cada espacio que integra.

Christophe Krywonis será uno de los invitados del programa de Juanita Viale

Las mesas de Mirtha y Juana ofrecerán así un menú variado de opiniones, actualidad y vivencias personales, con figuras de primer nivel que enriquecerán el debate y los momentos de intimidad televisiva, manteniendo el sello clásico y al mismo tiempo renovado de los programas más emblemáticos del fin de semana argentino, que cada fin de semana se refuerza en la pantalla de El Trece con la Chiqui y su nieta a la cabeza de los debates.