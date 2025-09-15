La emotivas palabras de Paula Chaves a su hija Olivia por su crecimiento: el tierno video retro

Paula Chaves mostró el gran crecimiento de su hija mayor, quien tiene 12 años y lo comparó un tierno video de cuando era un bebé (Instagram)

Desde los primeros años de su carrera, Paula Chaves eligió la sinceridad y la cercanía como pilares de su relación con el público. Con el correr del tiempo, la conductora fue abriendo su intimidad en redes sociales y en la pantalla para compartir alegrías, aprendizajes y también fragilidades. Su vida junto a Pedro Alfonso, la llegada de Olivia, Baltazar y Filipa y los cambios cotidianos de la maternidad pasaron a formar parte de su relato personal. Y en esta ocasión, volcó su mirada y sentimiento en su hija mayor, que hoy tiene 12 años.

Paula lo hizo a través de un posteo emotivo acompañado de un tierno video de la infancia de la niña y de una foto en la que madre e hija se funden en un abrazo frente a los inevitables cambios del tiempo. “Estoy monotemática, lo sé. Pero, ¿en qué momento pasó? ¿En qué momento le enganché el porta chupetes en el rollo de la panza y le dejé una marquita que tiene hasta el día de hoy? ¿En qué momento me quedó encerrada en el auto con tres meses y justo pasó un cerrajero móvil?”, escribió Paula, dejando ver el asombro que le genera el transcurso de los años y las huellas de la cotidianeidad que atesora.

La reflexión siguió desgranándose con nostalgia y dulzura: “¿En qué momento me hablaba sin parar sin decir nada? ¿En qué momento me despertaba con ella a las 13 hs porque ese era mi mundo? ¿En qué momento empezó a caminar y vino corriendo a mis brazos?”. La sucesión de preguntas abiertas evidencia esa sensación compartida por tantos padres ante el crecimiento de los hijos; esa mezcla de orgullo, alegría y melancolía.

Ante la pregunta sobre el tiempo vivido junto a Olivia, Paula no dudó en reafirmar su entrega: “Fui mamá a los 28 años, no me perdí de nada. Durmió pegada a mí hasta que ella quiso (ahora a veces también quiere)”. Además, celebró la persona en la que se convirtió su hija: “¿En qué momento te convertiste en esta niña tan buena onda, amorosa, graciosa, sensible y generosa? Te amo Oli, gracias por elegirme”.

La modelo mostró cuánto creció su hija mayor, quien tiene 12 años (Instagram)

El carrusel de recuerdos siguió rodando cuando Paula compartió un video de los primeros tiempos de Olivia: ambas acostadas, recién despiertas y todavía abrazadas entre sábanas. “Hola, buen día, nos acabamos de levantar, tomamos una teta, estamos de buen humor porque dormimos acá. Hola Oli”, narra la conductora mientras la pequeña la mira con curiosidad y recibe una lluvia de mimos y besos en ese instante irrepetible de complicidad.

La apertura emocional y la autenticidad de Paula recibieron una ola de mensajes de cariño en redes sociales. Los seguidores se identificaron con la ternura y el paso del tiempo. “La más buena del mundo”; “Te queremos mucho Oli”; “Hermosas”; “¿Cuándo creció tanto?”, fueron algunos de los cientos de comentarios que celebraron el vínculo madre e hija.

No es la primera vez que la conductora abre su corazón al hablar del crecimiento de sus hijos. Semanas atrás, en pleno streaming en Olga, el tema volvió a conmoverla, en especial en vísperas de su cumpleaños, y las cámaras captaron el instante exacto en que la emoción ganó la escena. Sus compañeros, atentos a su sensibilidad, se acercaron para preguntar qué pasaba. Evelyn Botto fue la primera en cuidar ese espacio: “¿Qué pasó Pau?”. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Paula respondió con honestidad: “Estoy desequilibrada”. Evelyn insistió: “¿Te emociona algo de esto?”. Paula, entre lágrimas y risas, se sinceró sobre la raíz de su estado: “Se pasa (la vida) muy rápido, en serio. Siento que siempre lloro por lo mismo. En la misma época del mes... ¡Ay! Pero de verdad...”. Nacho Elizalde intentó adivinar el motivo: “¿Es la mudanza? ¿El perro?”. Evelyn sumó: “Es todo. Va a cumplir 41 el sábado…”.

En plena transmisión, Paula Chaves compartió su punto de vista a días de cumplir 41 años y habló de cómo pasa el tiempo (Tapados de laburo – Olga)

La angustia de la modelo, lejos de ser una excepción, es testimonio de la suma de pequeñas pérdidas y grandes metamorfosis que atraviesan la maternidad. “En algún momento (mis hijos) van a dejar de mirar los dibujitos, van a salir, van a tomar alcohol. Ay, sigan... Es que arrancamos el programa hablando del paso del tiempo”, reconoció la conductora, poniéndole palabras al vértigo de ver crecer a sus pequeños.

Así, Paula vuelve a poblar la pantalla y las redes de preguntas, emociones y memorias, regalando a sus seguidores el consuelo de saberse acompañados en ese viaje que se llama crianza. El tiempo corre, pero los recuerdos y el amor de madre parecen, al menos, detenerlo unos segundos.