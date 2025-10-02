Julieta Prandi pidió dadores de sangre para su papá: “Le tienen que hacer una cirugía”

La reciente solicitud de dadores de sangre para Eduardo Prandi en el Hospital Comunitario de Pinamar generó inquietud entre quienes siguen de cerca la vida de Julieta Prandi. La actriz y conductora publicó en sus redes sociales un mensaje en el que pedía colaboración para su padre, lo que rápidamente despertó preocupación sobre el estado de salud del hombre, residente en la ciudad balnearia.

En un mensaje difundido a través de sus historias de Instagram, Julieta Prandi escribió: “Se necesitan dadores de sangre, cualquier grupo o factor en el Hospital Comunitario de la Ciudad de Pinamar. Acercarse directamente a Av Shaw 255 para Eduardo Prandi. Muchas gracias”. La publicación, sobre un fondo negro, fue interpretada por muchos como un indicio de una situación delicada.

Consultada por Teleshow, Julieta Prandi aclaró el motivo de la solicitud y llevó tranquilidad a quienes se preocuparon por la salud de su padre. Según explicó, “Está bien mi papá. Le tienen que hacer una cirugía, algo de la piel, pobre. No es nada grave ni nada. Pero sí le pidieron dadores y bueno, como viven en Pinamar, viste que es muy poca gente la que vive allá. Pero no tiene nada grave mi papá, por suerte”. De este modo, la modelo descartó que se tratara de una emergencia de mayor gravedad y atribuyó el pedido a la baja densidad poblacional de la ciudad, lo que dificulta la convocatoria de donantes.

Este episodio se produce en un momento en el que Julieta Prandi atraviesa una etapa de mayor tranquilidad personal junto a Emanuel Ortega, tras años marcados por conflictos judiciales y mediáticos con su expareja, Claudio Contardi. Recientemente, la Justicia condenó a Contardi a 19 años de prisión por delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado, fallo que tuvo un fuerte impacto tanto en la vida de la conductora como en la de su familia.

Luego de conocerse la sentencia, Julieta Prandi reflexionó sobre el significado de este fallo para quienes han atravesado situaciones similares. En diálogo con Teleshow, expresó: “Siento que hoy las víctimas de violencia de género, e incluso las familiares de algunas víctimas de femicidio que ya no están, abrazaron esta causa como propia, aquellas que pidieron justicia y no la encontraron, o las que bajaron los brazos a mitad de camino, las que todavía están ahí adentro, abrazaron esta causa y sí se acercaron a mí diciéndome: ‘sos la voz de todas nosotras’”.

En el contexto del juicio que culminó con la condena de Claudio Contardi, Eduardo Prandi también compartió su testimonio sobre el sufrimiento que vivió la familia durante la relación de su hija con el ahora condenado. Presente en las audiencias celebradas en el Tribunal N° 2 de Campana, el padre de Julieta Prandi relató a la prensa: “Me robaron la vida, cinco años de la vida de mi hija y de mis nietos. A Roquito lo conocí con tres años”. Sus palabras reflejaron el impacto emocional que los hechos tuvieron en el entorno familiar.

El duro testimonio del papa de Julieta Prandi

Al recordar el momento en que escuchó el testimonio de su hija ante el tribunal, Eduardo Prandi manifestó: “El dolor más grande, y lo dije en la declaración, el robo más grande que tuve en mi vida fue el tiempo que me robaron con mi hija y de mis nietos, es lo peor que me podrían haber hecho”. Además, describió el breve encuentro visual que tuvo con Contardi durante el proceso judicial, señalando: “Lo miré con desprecio, que es lo único que merece. Y lástima, realmente me da lástima. Todas sus artimañas, sus manipulaciones, siempre lo mismo”.

En su testimonio, Eduardo Prandi profundizó sobre las consecuencias de la manipulación ejercida por Contardi: “Todas sus artimañas, sus manipulaciones, siempre lo mismo, siempre el mismo trabajo. Nos alejó a todos de todos, a Julieta no le dejó amigos, no le dejó familia, no le dejó padres, no le dejó hermana, nada”. Estas declaraciones evidencian el proceso de aislamiento y daño emocional que la familia atravesó durante los años en que la conductora mantuvo vínculo con su expareja.