Teleshow

Julieta Prandi pidió dadores de sangre para su papá: “Le tienen que hacer una cirugía”

La actriz y conductora hizo la publicación y habló con Teleshow sobre el estado de salud de Eduardo Prandi, internado en Pinamar

Hugo Martin
Andrea Taboada

Por Hugo MartinyAndrea Taboada

Guardar

La reciente solicitud de dadores de sangre para Eduardo Prandi en el Hospital Comunitario de Pinamar generó inquietud entre quienes siguen de cerca la vida de Julieta Prandi. La actriz y conductora publicó en sus redes sociales un mensaje en el que pedía colaboración para su padre, lo que rápidamente despertó preocupación sobre el estado de salud del hombre, residente en la ciudad balnearia.

En un mensaje difundido a través de sus historias de Instagram, Julieta Prandi escribió: “Se necesitan dadores de sangre, cualquier grupo o factor en el Hospital Comunitario de la Ciudad de Pinamar. Acercarse directamente a Av Shaw 255 para Eduardo Prandi. Muchas gracias”. La publicación, sobre un fondo negro, fue interpretada por muchos como un indicio de una situación delicada.

Consultada por Teleshow, Julieta Prandi aclaró el motivo de la solicitud y llevó tranquilidad a quienes se preocuparon por la salud de su padre. Según explicó, “Está bien mi papá. Le tienen que hacer una cirugía, algo de la piel, pobre. No es nada grave ni nada. Pero sí le pidieron dadores y bueno, como viven en Pinamar, viste que es muy poca gente la que vive allá. Pero no tiene nada grave mi papá, por suerte”. De este modo, la modelo descartó que se tratara de una emergencia de mayor gravedad y atribuyó el pedido a la baja densidad poblacional de la ciudad, lo que dificulta la convocatoria de donantes.

Este episodio se produce en un momento en el que Julieta Prandi atraviesa una etapa de mayor tranquilidad personal junto a Emanuel Ortega, tras años marcados por conflictos judiciales y mediáticos con su expareja, Claudio Contardi. Recientemente, la Justicia condenó a Contardi a 19 años de prisión por delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado, fallo que tuvo un fuerte impacto tanto en la vida de la conductora como en la de su familia.

Luego de conocerse la sentencia, Julieta Prandi reflexionó sobre el significado de este fallo para quienes han atravesado situaciones similares. En diálogo con Teleshow, expresó: “Siento que hoy las víctimas de violencia de género, e incluso las familiares de algunas víctimas de femicidio que ya no están, abrazaron esta causa como propia, aquellas que pidieron justicia y no la encontraron, o las que bajaron los brazos a mitad de camino, las que todavía están ahí adentro, abrazaron esta causa y sí se acercaron a mí diciéndome: ‘sos la voz de todas nosotras’”.

En el contexto del juicio que culminó con la condena de Claudio Contardi, Eduardo Prandi también compartió su testimonio sobre el sufrimiento que vivió la familia durante la relación de su hija con el ahora condenado. Presente en las audiencias celebradas en el Tribunal N° 2 de Campana, el padre de Julieta Prandi relató a la prensa: “Me robaron la vida, cinco años de la vida de mi hija y de mis nietos. A Roquito lo conocí con tres años”. Sus palabras reflejaron el impacto emocional que los hechos tuvieron en el entorno familiar.

El duro testimonio del papa de Julieta Prandi

Al recordar el momento en que escuchó el testimonio de su hija ante el tribunal, Eduardo Prandi manifestó: “El dolor más grande, y lo dije en la declaración, el robo más grande que tuve en mi vida fue el tiempo que me robaron con mi hija y de mis nietos, es lo peor que me podrían haber hecho”. Además, describió el breve encuentro visual que tuvo con Contardi durante el proceso judicial, señalando: “Lo miré con desprecio, que es lo único que merece. Y lástima, realmente me da lástima. Todas sus artimañas, sus manipulaciones, siempre lo mismo”.

En su testimonio, Eduardo Prandi profundizó sobre las consecuencias de la manipulación ejercida por Contardi: “Todas sus artimañas, sus manipulaciones, siempre lo mismo, siempre el mismo trabajo. Nos alejó a todos de todos, a Julieta no le dejó amigos, no le dejó familia, no le dejó padres, no le dejó hermana, nada”. Estas declaraciones evidencian el proceso de aislamiento y daño emocional que la familia atravesó durante los años en que la conductora mantuvo vínculo con su expareja.

Temas Relacionados

Julieta PrandiEduardo PrandiDadores de sangre

Últimas Noticias

Georgina Barbarossa volvió a negar la posibilidad de una reconciliación con Moria Casán: “Murió ese vínculo”

Ante la casi segura llegada de La One a El trece en el mismo horario de su ciclo de Telefe, la conductora fue tajante. La historia de una de las enemistades más antiguas del espectáculo

Georgina Barbarossa volvió a negar

Lali visitó la casa de Operación Triunfo en España: recordó el inicio de su carrera y aconsejó a los participantes

La cantante estuvo en el programa de canto español y tuvo una charla con los jóvenes que quieren triunfar en la industria

Lali visitó la casa de

Ivana Icardi se cansó de recibir hate por apoyar a la China Suárez: “Nunca quise ni necesité chuparle las medias a nadie”

La influencer comentó la última publicación que hizo la actriz en las redes sociales, los internautas no tardaron en criticarla por el acercamiento y la ex Gran Hermano salió al cruce

Ivana Icardi se cansó de

Juana Repetto mostró la inesperada visita que recibió en su hogar: “Está embarazada como yo”

A través de sus redes sociales, la actriz compartió con sus seguidores la sorpresa que se encontró en el patio de su nueva casa

Juana Repetto mostró la inesperada

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

La Chiqui y su nieta tiene definidos a los personajes de sus programas y tendrán debates con figuras del periodismo, espectáculo y la política

Quienes son los invitados de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei presentó el nuevo Código

Milei presentó el nuevo Código Penal: “Necesitamos tolerancia cero y penas más duras”

Nuevo revés para el Gobierno: el Senado rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Triple femicidio narco, en vivo: “Pequeño J” quedará preso en un penal a la espera de la extradición

Qué piensan quienes diseñan la comunicación de América Latina

El Tesoro volvió a vender dólares y aportó casi toda la oferta en el mercado de cambios

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con

Ucrania rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Nicaragua por ser “cómplice” de la agresión rusa

Francia llevará a juicio al capitán del petrolero vinculado a la “flota fantasma” rusa

Por qué la desaparición del visón marino cambió el equilibrio natural en las costas de Estados Unidos

Canadá acusó a China y Rusia de intentar manipular sus elecciones de abril

Egipto aseguró que Hamas no tendrá “ningún papel” en el futuro de Gaza

TELESHOW
El mal momento de Melody

El mal momento de Melody Luz por el cierre de su negocio: “Esto es insostenible”

Georgina Barbarossa volvió a negar la posibilidad de una reconciliación con Moria Casán: “Murió ese vínculo”

Lali visitó la casa de Operación Triunfo en España: recordó el inicio de su carrera y aconsejó a los participantes

Ivana Icardi se cansó de recibir hate por apoyar a la China Suárez: “Nunca quise ni necesité chuparle las medias a nadie”

Juana Repetto mostró la inesperada visita que recibió en su hogar: “Está embarazada como yo”