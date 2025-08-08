Teleshow

La reacción del padre de Julieta Prandi al mirar a la cara a Claudio Contardi: “Lo único que merece es desprecio”

Eduardo acompañó a su hija en el tribunal de Campana, donde se lleva a cabo el juicio contra su exmarido por violación

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

El duro testimonio del papa de Julieta Prandi (Video: América TV)

La mañana del viernes es clave para el juicio de Julieta Prandi contra su exmarido Gustavo Contardi por violación. Luego de dos audiencias cargadas de testimonios, comenzaron los alegatos finales y se espera la sentencia para el empresario gastronómico. En este contexto, Eduardo Prandi, el papá de la modelo, habló con la prensa fuera del Tribunal N.º 2 de Campana.

Me robaron la vida, cinco años de la vida de mi hija y de mis nietos. A Roquito lo conocí con tres años”, comenzó diciendo el hombre en la escalinata del edificio. Cuando le consultaron por la declaración de Julieta, quien en todo momento estuvo llorando al tener que revivir lo que sucedió, dijo: “El dolor más grande, y lo dije en la declaración, el robo más grande que tuve en mi vida fue el tiempo que me robaron con mi hija y de mis nietos, es lo peor que me podrían haber hecho”.

Si bien un biombo separa al exmatrimonio, con la intención de que no se tengan que ver, Eduardo cruzó miradas con Contardi y no dudó en hacerle saber todo lo que siente en pocos segundos: “Lo miré con desprecio, que es lo único que merece. Y lástima, realmente me da lástima”.

Todas sus artimañas, sus manipulaciones, siempre lo mismo, siempre el mismo trabajo. Nos alejó a todos de todos, a Julieta no le dejó amigos, no le dejó familia, no le dejó padres, no le dejó hermana, nada“, cerró antes de ingresar a la sala para acompañar a su hija en este duro momento que está atravesando.

El papá de la actriz
El papá de la actriz habló con la prensa antes de ingresar al Tribunal

El padre no fue el único en hablar antes de entrar en el Tribunal, ya que, Natalia, la hermana de la actriz, también se pronunció. “Esperemos que todo salga bien y por fin se haga Justicia”, expresó la mujer. “¿Esperás alguna pena en particular?”, le preguntaron y su respuesta no dejó lugar a equívocos: “La peor”.

El rostro de Natalia muestra agotamiento, ira y una serenidad cansada. “¿Cómo definirías a Contardi?”, insistió otro periodista en referencia a su excuñado. Ella no titubeó: “Una mierda”. En diálogo con Pamela David para Desayuno Americano, la hermana de la modelo apenas pudo expresarse:“Espero la más alta de las condenas y ojalá nunca más salga y nunca más haga mal a nadie, hubo mucho dolor”. Cada expresión suya vibró cargada de emociones: miedo, coraje, una esperanza mínima, travestida de defensa. “Son muchas emociones juntas, pero con la esperanza de que por fin esto al menos pase”.

En medio de estas declaraciones, la modelo se hizo presente. Se fundió en un abrazo con su hermana. El instante es íntimo, capturado por decenas de ojos y cámaras. “Estoy con mis seres queridos, son mi fuerza, estoy con toda mi familia, amigas, abogados… ya está, en el tramo final”, reveló con la voz contenida. Allí mismo, sostuvo: “Espero una pena ejemplar, que esté en prisión, privado de su libertad como yo lo estuve”.

Julieta Prandi y su hermana en los tribunales de Campana

Lo dijo con firmeza y lo repitió como si hubiera dudas: “Quiero medidas de seguridad extremas para mí y mi familia, y hoy las voy a pedir y lo voy a recalcar, porque si a mí me pasa algo, yo sé perfectamente responsabilidad de quién es”. El miedo no la inmoviliza, pero la marca. Habló del juicio, pero también de su matrimonio. “No es solo el delito que hoy se está juzgando, son muchos otros delitos de los que yo soy víctima en estos años de matrimonio. Él ya no tiene más nada que perder, es absolutamente capaz de cualquier cosa, cualquier cosa me puede pasar y no necesita mancharse las manos, tiene muchísima gente muy oscura a su alrededor”.

La unión con su gente emerge apenas como refugio: “Nos lograron alejar por un tiempo, pero ahora estamos acá”. Cada palabra, un ancla salvadora. La búsqueda de justicia personal es también un grito social: “Una condena me traería paz, alivio, es sentir que los hechos tienen consecuencias. En este país hay que aprender que los delitos tienen consecuencia, si no, lo que permitimos se repite, siempre”.

Su testimonio revela la extenuación de años de espera, de pericias y maltratos, de un costo económico que parece infinito. “Las mujeres no se animan a pedir Justicia porque saben el calvario que es, yo hace cinco años que estoy intentando llegar al juicio”, compartió.

