Camilota contó cómo evoluciona Thiago Medina: “Me preguntó por las bebas y me pidió un beso”

La hermana del exparticipante de Gran Hermano dio detalles de su salud y relató cómo fue su último encuentro en el hospital

Lucas Terrazas

A 20 días del accidente que puso en riesgo la vida de Thiago Medina, la angustia y la tristeza parecen desvanecerse poco a poco. Habrán sido las cadenas de oración o la labor de los médicos, pero internamente la familia del joven lo describe como un milagro. Así las cosas, este jueves, Camila Deniz contó cómo evoluciona su hermano y la llamativa pregunta que este le hizo al verla.

“Mi risa lo dice todo. Hoy entré con Daniela y está maravilloso. De a poquito va evolucionando día a día. Con que me reconozca y que diga ‘gorda’ es todo. Sabe quién somos, lo único me dice es: “Estás más gorda”. “Pará”, le digo, y me dice: “Bueno, empezá la dieta”. Él es así conmigo. La verdad es que está bastante bien. Así que lo vi un rato y lo dejamos descansar. comenzó diciendo la joven en charla con Cortá por Lozano (Telefe).

Luego, la participante de Cuestión de peso (eltrece) contó cómo se enteró que su hermano había despertado. “El domingo yo había llegado tarde y estaba esperando sentada en un banquito. Y justo pasa la que da el informe y me dice: “¿Qué hacés ahí? Vamos”. Yo le digo: “¿Cómo está Thiago?”. Yo estaba re amargada, sinceramente. Cuando di los primeros pasos me dice: “Tu hermano está hablando, está despierto”. “¡Qué!”, dije sorprendida. Y cuando entré a terapia salía Julio, salía mi tía, Dani y todos, y yo ya sabía todo, ya me había enterado en el camino. Y lo primero que hice fue pasar directo, y la doctora me dijo: “¡No, no, no! Pará, los barbijos”, y yo estaba re contenta. Thiago me vio así, me mostraba el dibujito de la pared de su nena”.

La emoción de Camila Deniz al relatar la charla que tuvo con su hermano en el hospital

Luego, la joven relató detalles de su encuentro: “Es un milagro. Mañana van a hacer veinte días (del accidente). Me preguntó por las bebas y me dijo: “¿Me das un beso?”. Y le tuve que dar, estaba la doctora ahí, justamente poniendo el suero. Y le di un beso en la mano, porque obviamente que no le podía dar en la mejilla".

La salud de Thiago Medina, conocido por su participación en la edición 2022 de Gran Hermano, sigue siendo motivo de atención tras el grave accidente en moto que sufrió el 12 de septiembre. El joven de 22 años permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Moreno, donde los médicos mantienen un seguimiento permanente de su evolución.

El posteo de Camilota respecto a la salud de su hermano (Instagram)

Familiares, excompañeros del reality, seguidores y figuras del espectáculo acompañan el proceso con muestras de apoyo. Camila Deniz, hermana de Medina, y la expareja del joven replicaron en sus redes sociales el mismo mensaje, manifestando esperanza tras la espera del parte médico: “Seguimos rezando por él con todo corazón”, publicó Deniz.

En tanto, Daniela Celis, también ex Gran Hermano, compartió detalles del último informe médico. Señaló que Thiago fue sometido a una toilette quirúrgica sin complicaciones y permanece en terapia intensiva. Actualmente no necesita asistencia ni cánula de oxígeno, condición que representa un avance en su recuperación.

Y con la misma emoción con la que se viene comunicando con sus seguidores, sumó: “Hoy se pudo realizar la toilette quirúrgica sin complicaciones. Ya se encuentra en UTI para continuar su recuperación. No requiere asistencia ni cánula de oxígeno. Grandes pasos para Thiago estos días. Queremos agradecer profundamente al equipo de cirugía del hospital de Moreno por tercera vez, y también a todos los que nos acompañan en este camino tan difícil como esperanzador”.

El caso de Medina mantiene en vilo a su entorno y al público que lo sigue desde su paso por la televisión, mientras los especialistas continúan las tareas de monitoreo y tratamiento.

El tierno reencuentro de Marley

