Mauro Icardi se presentó en un juzgado en Estambul acompañado por la China Suárez: el motivo

El delantero del Galatasaray estuvo el miércoles por la mañana en el Tribunal de Çağlayan para reunirse con un psicólogo forense en el contexto de la causa judicial que lleva adelante por la tenencia de sus dos hijas

Lucía Consiglieri

Mauro Icardi se presentó en un juzgado en Estambul (Video: Instagram)

La batalla legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo, confirmando que el conflicto entre el futbolista y la conductora parece lejos de encontrar un cierre definitivo. Tras el pedido de restitución internacional presentado por el delantero del Galatasaray —quien busca que sus hijas regresen a Estambul, donde fijaron su último centro de vida—, y la denuncia por alimentos iniciada por la conductora de MasterChef Celebrity, los episodios polémicos en torno a las visitas de las pequeñas a la casa que su padre compró en Nordelta y donde vivió durante los meses en los que estuvo instalado en Argentina pasando su lesión de rodilla.

Este miércoles por la mañana, Mauro acudió al Tribunal de Çağlayan, en Estambul, acompañado por la China Suárez, según informaron varios medios turcos. El deportista participó de una audiencia con un psicólogo forense, instancia clave dentro del expediente internacional mediante el cual reclama el regreso de sus hijas a Turquía. De acuerdo a la prensa local, Icardi habría argumentado que las niñas “no podrían llevar una vida sana” si permanecen bajo el cuidado de Wanda, y sostuvo ante la Justicia que su expareja “no podría cuidar de ellas” en las condiciones actuales.

En el video que lograron captar en los pasillos del juzgado se pudo ver que la pareja dialogaban animadamente mientras el futbolista llevaba su brazo sobre los hombros de la actriz, evidenciando cercanía y mostrando un registro informal, poco habitual en el marco de un litigio judicial tan mediático. “La estrella del Galatasaray Mauro Icardi acudió a la corte con su amante China Suárez para reunirse con el psicólogo forense en el contexto del caso de la custodia de sus hijas”, escribió Ekol TV en el pie del video en cuestión, sin dar muchos más detalles acerca de lo que sucedió una vez que las puertas se cerraron.

Mauro y la China dentro
Mauro y la China dentro del Tribunal

La intervención de especialistas y la presencia de figuras públicas en cada paso del proceso judicial generan constante repercusión y alimentan la incertidumbre sobre el desenlace del conflicto. Lejos de disiparse, la batalla entre Icardi y Nara suma aristas emocionales, mediáticas y jurídicas, y mantiene en vilo tanto al entorno familiar como a la opinión pública que sigue de cerca cada movimiento.

Esto se dio al día siguiente de que Eugenia y su hija Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, estuvieran alentando al equipo turco en el enfrentamiento ante el Liverpool por la Champios League.

La China Suárez alentó a Mauro Icardi tras su regreso a Turquía

La influencer compartió el detrás de escena de su jornada junto a sus casi 8 millones de seguidores. Para eso, Suárez publicó un carrusel en el que, entre fotos y videos, dejó ver su amor por el delantero. En la primera imagen, la China compartió una selfie en la que se la veía posando con la camiseta titular del club turco.

Justamente, en uno de los videos que grabó caminando por los pasillos del vestuario, la modelo mostró los detalles de la camiseta que lució. El clip comenzaba grabando a la actriz de espaldas, mientras se dirigía a uno de los palcos. Mientras acomodaba su pelo, y su remera, la joven dejó ver el dorsal que llevaba. Se trataba del 9, el número de Mauro Icardi, y su apodo: China. Tanto las letras como el número estaban confeccionadas con una tela brillosa, fuera de lo usual.

Por último, en su carrusel, la actriz mostró una imagen en la que alentaba a su novio junto a sus seres queridos. De esta manera, Suárez sigue buscando cómo adaptarse a una nueva etapa de su vida. Entre viajes e idas y vueltas, la artista reparte su tiempo entre Argentina y Turquía.

