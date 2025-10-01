Eva Bargiela se enfureció por los comentarios maliciosos que recibe en su embarazo: “No te toques más la cara”

Eva Bargiela enfrenta críticas sobre su cuerpo durante el embarazo y responde con humor en redes sociales (Video: Instagram)

Eva Bargiela respondió públicamente con una combinación de enojo y humor a los comentarios sobre los cambios en su cuerpo y rostro durante el embarazo de su primer hijo, Faustino. A través de sus historias en Instagram, la modelo expresó la incomodidad que le generan las opiniones ajenas sobre su apariencia, algo que, según ella, se intensifica en redes sociales durante esta etapa.

La reacción inicial de la pareja de Gianluca Simeone surgió tras recibir mensajes de seguidores que opinaban sobre su aspecto físico. Relató que muchas personas le escribieron indignadas por un comentario que recibió: “No te toques más la cara”. La influencer respondió con ironía y explicó que, durante el embarazo, es habitual que el cuerpo experimente hinchazón. “Si vos estás embarazada se te hincha todo”, afirmó en la red social. Además, compartió que una seguidora le preguntó si estaba segura de que esperaba un solo bebé, dado el tamaño de su abdomen, a lo que contestó con humor: “Sabés que le voy a preguntar a la obstetra, a ver si ella está segura. Si vieron las ecografías, y en caso de que haya dos o tres, te aviso. Paciencia”.

La modelo reflexiona sobre la presión social y los comentarios sobre la apariencia física en el embarazo

Entre los mensajes destacados, uno en particular llamó la atención de Bargiela: “Sos hermosa, Eva, y tu pancita también. Mucha suerte, pero no te toques más la cara, no te hace falta. La boca es muy exagerada”. Ante este tipo de observaciones, la conductora optó por responder de manera directa. En su descargo, enumeró: “La cantidad de mensajes así. 1. No te podés ‘tocar’ la cara estando embarazada. 2. Si piensan que tengo la boca hinchada, es porque no vieron mis pies. 3. ¿Cuándo aprenderemos a dejar de opinar del cuerpo de los demás?”. Con estas palabras, la modelo desmintió la posibilidad de realizarse procedimientos estéticos durante el embarazo y utilizó el humor para evidenciar la naturalidad de los cambios físicos en esta etapa.

Más allá de las respuestas puntuales, la modelo reflexionó sobre la costumbre de opinar sobre el cuerpo ajeno. En su mensaje, planteó la necesidad de revisar este hábito, especialmente en el contexto de las redes sociales, donde las figuras públicas suelen estar expuestas a comentarios constantes sobre su apariencia. La modelo remarcó que, aunque comparte con sus seguidores los momentos cotidianos de su embarazo, la exposición también implica enfrentar críticas y juicios sobre su imagen.

Recientemente, los futuros padres pasaron por el diván de Cortá por Lozano (Telefe). En diálogo con Vero Lozano, relataron la evolución de su relación, cómo viven la inminente llegada de su hijo Faustino y el modo en que arman esta nueva etapa familiar. Desde el repaso de sus primeros encuentros y las particularidades del embarazo hasta la adaptación a la vida en Argentina, ambos pusieron en palabras la felicidad y la ansiedad de este momento.

Eva y Gianluca Simeone compartieron su experiencia de pareja y la inminente llegada de su hijo Faustino (Video: Cortá por Lozano, Telefe)

Eva fue la primera en describir el estado especial por el que atraviesan: “Estamos pasando un momento relindo, súperespecial. Bueno, vos que sos mamá lo debés saber y todas las que son mamás. Es algo que cuando no te pasa, viste, no lo lográs entender todavía”. Gianluca, consultado por sus sensaciones, admitió: “Estoy bien. Muy contento y ansioso”. Eva retomó los desafíos de transitar el embarazo en tiempos de hiperconectividad: “Hay mucha información. Entre lo que te dice la gente, las redes sociales, TikTok, los familiares. Todos que te vienen a contar sus experiencias. Entonces, de pronto uno tiene que empezar a filtrar un poquito y quedarse con lo que estás viviendo para, para no asustarte también”.

El relato del origen de la pareja surgió tras el interés de la conductora en la historia de amor: “Nos conocimos en un boliche. Esa fue la primera vez que, que nos vimos y bueno, de ahí quedó el contacto”, recordó el futbolista. Eva amplió ese recuerdo: “El día que nos conocimos, voy a decir la verdad, me acerqué más yo que él. Fluyó, nos pusimos a charlar y demás, pero después quedó todo como en stand by. Unos meses largos, te diría. Yo recién me separaba, él también recién se separaba. En ese momento no estás como para empezar a conocer a nadie. Pasaron unos meses, nos pusimos a charlar de forma virtual y después, cuando nos conocimos, desde el día que nos vimos, creo que no nos separamos más”.