Teleshow

El emotivo homenaje de los Martín Fierro a las figuras de la televisión que ya no están

La ceremonia vivió su momento más sensible al recordar las palabras de las personalidades que fallecieron en el último año. Alejandra Darín, Alberto Martín, Jorge Lanata y Alejandra “Locomotora” Oliveras, entre otros, recibieron el aplauso del público

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
El homenaje de los Martín Fierro a las figuras que fallecieron en el último año

Más allá de los aplausos o el éxito que puede otorgar una estatuilla, este martes, los Premios Martín Fierro 2025 atravesaron un emotivo momento. La noche dedicada a la televisión se llenó de sentimientos cuando la ceremonia homenajeó a aquellas figuras que fallecieron en el último tiempo. Entre aplausos, lágrimas y respetuosos silencios, los presentes recordaron a sus seres queridos y amigos más cercanos del rubro.

Luego una extensa noche que resaltó el trabajo de conductores, panelistas, cronistas y directores, entre otros, la velada dio paso al segmento más emotivo de la jornada. Fue entonces cuando las luces se apagaron y en la pantalla apareció una frase que daba pie a un mar de emociones: “Queridos amigos, nunca los olvidaremos”.

Los Premios Martín Fierro 2025
Los Premios Martín Fierro 2025 homenajearon a las figuras que ya no están

Así las cosas, uno tras otro, las figuras comenzaron a aparecer en la pantalla, homenajeando a celebridades como: María Socas, Luis Buero, Leo Dan, Nilda Sindaco, Atilio Veronelli, Alfred Oliveri, Rosina Papas, León Balter, Julio Frade, Daniela “La Tota” Santillán, Roberto Giordano, Clara Vaccaro, Rubén Tachi Natale, Lidia Catalano, Pablo Reynoso, Claudio Delgado, Ulises Droghei, Roberto Quirno, Norma Sebré, Manuel Cativa, Juan Carlos Uccello, Rina Morán, Roberto Mosca, Gustavo Marra, Ramiro Rodríguez Pardo, Alfredo Zemma, María Maristanny, José Luis Arévalo, Pía Uribelarrea, Petty Castillo, Nicky Jones, Julio Marticorena, Lía Crucet, Ángel Mahler, Sergio Lerer, René Bertrand, Vicente Luis Ciano, José Palomino Cortez, Damián Martino, Andrea Yasky Arahati, Hugo Rubén Armoa, Néstor Villa, Cristina Murta, Tico Rodríguez Paz, Gladys Mancini y Jorge Maestro.

A lo largo del homenaje, APTRA brindó unos segundos extra para recordar algunas frases de importantes figuras. La primera en pronunciarse fue Alejandra Darín, quien falleció a principio de 2025. “Lo que primero empezamos siendo las personas, somos artistas, todos somos artistas”, se escuchó su voz por todo el estudio. En la misma línea, otro de los recordados fue Jorge Lanata, quien reapareció con un mensaje dedicado a las nuevas generaciones: “Yo le quiero dejar un mensaje a los que recién empiezan, piensen en hacer una carrera, no un éxito”.

El estudio se colmó de emoción cuando la figura de Alberto Martín apareció en pantalla y expresó: “Tenés que amar lo que hacés, si no es imposible que te salga bien”. En una dedicatoria similar, enfocada en la profesión, quien también se lució fue Salvador Toti Ciliberto: “No se si seré buen o mal actor, pero sé que soy muy querido en el ambiente y eso me hace muy feliz”. Del homenaje tambien participó Alejandra Locomotora Oliveras, quien si bien se había destacado como boxeadora profesional, también había protagonizado un breve paso por televisión. “Si yo me despidiera mañana de la vida, me acordaría de hoy”, se escuchó durante su recuerdo.

En sintonía con las demás figuras, la voz de Daniel Fanego se hizo presente: “Y agradecer este oficio, estoy seguro que soy mejor persona por haber sido actor”. El artista dio paso a Mario Mactas, quien se destacó con una profunda frase: “Ahora cae una gota de silencio”. De este sentido homenaje también formó parte el Papa Francisco, quien falleció a finales de abril. “Busquen la paz, siempre es mejor una paz negociada que una guerra sin fin”, había expresado. Por último, una de las muertes más duras de este año fue la de Antonio Gasalla. El humorista apareció en pantalla en uno de sus recordados pasos por el programa de Susana Giménez: “Espero que la abuela sea un recuerdo imborrable”.

Después de mucha expectativa, los premios Martín Fierro de la televisión celebraron una nueva ceremonia que reunió a las principales figuras del espectáculo. Con la conducción de Santiago del Moro, el evento inició en el hotel Hilton a las 21. En la previa, la serie Margarita llegaba como el programa más nominado, con 9.

Temas Relacionados

Martín FierroMartin Fierro De TelevisionJorge LanataAlejandra Locomotora Oliveras

Últimas Noticias

Camilota habló sobre la recuperación de Thiago Medina: “Mi hermano abrió los ojos, es un verdadero milagro”

La joven compartió detalles conmovedores sobre la mejoría de su hermano en terapia intensiva, resaltando la esperanza y el apoyo familiar que han sido clave durante el proceso de internación y recuperación

Camilota habló sobre la recuperación

Todos de pie en el Martín Fierro para ovacionar a Mirtha Legrand por su carrera: “Esto empezó en un saloncito chiquito”

La diva fue homenajeada en la premiación de Aptra. Emocionada, recordó sus inicios en el espectáculo y los comienzos de la ceremonia. Su ida y vuelta con Luis Ventura

Todos de pie en el

Tras su separación de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa tuvo un encuentro con Momi Giardina en los Martín Fierro

Tras su separación del conductor, la peruana buscó dar vuelta a la página y dialogó con la conductora de Luzu Tv

Tras su separación de Marcelo

El minuto a minuto de los Premio Martín Fierro 2025, la gran fiesta de la televisión

Con la conducción de Santiago del Moro, el evento se lleva a cabo desde el Hotel Hilton.

El minuto a minuto de

Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro 2025

La celebración de Aptra tuvo su gran noche este lunes en el Hotel Hilton. Los vencedores, los nominados y los más destacados de la celebración

Todos los ganadores de los
ÚLTIMAS NOTICIAS
De metalizados a transparencias, cuáles

De metalizados a transparencias, cuáles fueron las claves de la moda en los Martín Fierro de Televisión 2025

El video del tiroteo entre dos familias en la manzana 26 del barrio Los Ceibos de González Catán

Le dispararon dos veces para robarle la moto en Tristán Suárez: el video

A bordo del barco Falkor (too), científicos argentinos explorarán dos cañones submarinos en la Patagonia

Lomas de Zamora: una mujer amenazó a un chofer de colectivo y le rompió el parabrisas con un ladrillo

INFOBAE AMÉRICA
Cronología de las treguas en

Cronología de las treguas en Gaza: dos alto el fuego quebrados y “pausas tácticas” que no frenaron la guerra

En una rara aparición en la ONU, un alto diplomático norcoreano insistió en que su país no renunciará a las armas nucleares

De admiración en secreto a confesión y sorpresa: la inesperada fascinación de Axl Rose en los noventa por un grupo “rival”

La ONU denunció la “escala asombrosa” de ejecuciones por parte del régimen de Irán

Tensión en Ecuador: la Confederación Indígena advirtió que no dará “ni un paso atrás” en las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel

TELESHOW
Camilota habló sobre la recuperación

Camilota habló sobre la recuperación de Thiago Medina: “Mi hermano abrió los ojos, es un verdadero milagro”

Todos de pie en el Martín Fierro para ovacionar a Mirtha Legrand por su carrera: “Esto empezó en un saloncito chiquito”

Tras su separación de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa tuvo un encuentro con Momi Giardina en los Martín Fierro

El minuto a minuto de los Premio Martín Fierro 2025, la gran fiesta de la televisión

Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro 2025