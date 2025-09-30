Teleshow

El divertido cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson en los Martín Fierro 2025: “Mostrá el video”

Luego de que la conductora asegurara que la modelo estaba saliendo con un hombre casado tras su separación con Martín Demichelis, las dos mujeres se encontraron en la alfombra roja y protagonizaron un entretenido momento

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
El divertido cruce de Evangelina Anderson y Yanina Latorre en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025 (Video: América TV)

La noche del lunes el hotel Hilton se vistió de gala para recibir a las figuras más importantes de la televisión en una nueva entrega de los Premios Martín Fierro 2025. En una noche cargada de emoción, lujo y galardones, Evangelina Anderson y Yanina Latorre se llevaron todas las miradas en la alfombra roja a causa de un picante y divertido cruce.

A causa de su separación con Martín Demichelis, Evangelina logró atraer todos los reflectores y Yanina fue una de las tantas personas que habló acerca de esta nueva etapa en la vida de la modelo. En una de las emisiones de SQP (América TV) la conductora aseguró que Anderson estaba saliendo con un hombre casado, pero que no iba a revelar el nombre para no arruinar una familia. La participante de MasterChef Celebrity (Telefe) lo negó de manera rotunda y ayer estuvieron cara a cara por primera vez desde aquel momento.

Las cámaras de Desayuno Americano (América TV) fueron las encargadas de captar este encuentro. “Contá quién es el hombre casado con el que salí, yo te invito, si vos querés la credibilidad de la gente, contalo“, fue lo primero que dijo Eva sin dudarlo ni un segundo y Yanina no tardó en responder: ”No puedo. No me amenaces con esa".

Yanina y Evangelina se encontraron
Yanina y Evangelina se encontraron después de todo lo que contó la conductora

Lejos de achicarse, la modelo siguió: "Dijiste que había un video. Si hay un video, mostralo“. Tomando el guante y sin dudas, la esposa de Diego Latorre, dijo: ”¿Vos queres que lo muestre? Bueno, mañana en SPQ a las 7″. Con la intención de asegurarse que de las pruebas hicieron una "pinky promise" (sic), pero Yanina mostró reservas: “Me da cosa arruinar la vida de una persona”.

Entre risas, un poco de tensión se podía ver en el aire, aunque ambas lo negaron, al punto de que organizaron una posible reunión para comer. “Ella es bastante inteligente, se peleaba con Wanda Nara“, dijo la contadora pública, dejando en claro que Eva conoce el juego mediático a la perfección.

“Me quema, me hace quedar mal y después no tira nombres, solo el mío tira. Si es verdad decilo, si es verdad, decilo ahora. Decí el nombre”, volvió a pedirle la exjurado de Los 8 Escalones (El Trece). Esto generó que todos los presentes comiencen a corear la frase “que lo diga”, sin embargo, Yanina no dio el brazo a torcer y decidió guardase el nombre del supuesto hombre casado con el que estaría saliendo la ex de Demichelis.

Evangelina en la alfombra roja
Evangelina en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025(Foto: RS Fotos)

Cambiando de tema rotundamente, la conductora de SQP le consultó por el video con Eros Ramazzotti que se volvió viral una semana atrás, cuando el legendario cantante italiano intentó besarla durante un encuentro en Milán, algo que fue rechazado en dos oportunidades por la modelo.

En este caso, lo que rechazó Anderson fue el cambio de tema. Y volvió a producirse un divertido diálogo con la conductora. “Yanina dijo que estaba con un nombre casado, quiero que diga el nombre”, volvió a repetir y ante la negativa de la otra reiteró: “Es mentira”. La conductora dejó en claro que no estaba en sus planes revelar el nombre de esta persona, a pesar de las repetidas insistencias de la modelo, que quiere a toda costa dejar de lado los escándalos que la rodean hace algunos meses.

Temas Relacionados

Martín Fierro 2025Yanina LatorreEvangelina AndersonMartín Demichelis

Últimas Noticias

Santiago del Moro habló tras ganar el Martín Fierro de Oro: la emoción del triunfo y la competencia con Guido Kaczka

El conductor, que obtuvo el premio mayor de APTRA, dejó una lección sobre rivalidad y respeto en medio de la fiesta de la televisión argentina

Santiago del Moro habló tras

Juana Viale fue a los Martín Fierro junto a su hijo Silvestre y el look del joven se volvió viral

El adolescente, fruto de la relación con Gonzalo Valenzuela, ocupó la mesa del clan Legrand y acaparó flashes en la ceremonia y comentarios en las redes

Juana Viale fue a los

Milett Figueroa habló de la versión que dio Marcelo Tinelli sobre la separación: “Hubo un cortocircuito”

En la gala del Martín Fierro, la modelo se refirió a la entrevista en la que el conductor había admitido que se apresuró al informar la ruptura. También habló de Sabrina Rojas y de los rumores de terceros en discordia

Milett Figueroa habló de la

La reacción de Santiago del Moro al anunciar que el Martín Fierro de Oro 2025 era para él

En la noche de los premios más importantes de la televisión, el conductor de la ceremonia se llevó la sorpresa al ver su nombre en el sobre y expresó su alegría al recibir la estatuilla dorada

La reacción de Santiago del

Cuál fue el rating del Martín Fierro 2025: los números de la fiesta que hizo brillar a la televisión

La transmisión que condujo el gran ganador Santiago del Moro por Telefe estuvo marcada por homenajes, sorpresas y emociones. Los datos de una jornada extensa que empezó a la tarde y terminó bien entrada la madrugada

Cuál fue el rating del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: el fiscal Arribas indaga a Lázaro Víctor Sotacuro y a Florencia Ibañez

La cosecha de granos superaría los 140 millones de toneladas en 2026 y habrá exportaciones por USD 32.000 millones

La increíble historia de la joven emprendedora que pasó de ser una promesa tech a terminar presa por estafar al JP Morgan

Ampliaron la imputación contra el exjuez Bailaque y prorrogaron por seis meses su prisión domiciliaria

Javier Milei y Mauricio Macri se reunieron en la Quinta de Olivos y planifican un nuevo encuentro para esta semana

INFOBAE AMÉRICA
Cómo son los misiles Tomahawk

Cómo son los misiles Tomahawk que estados Unidos evalúa cederle a Ucrania para que se defienda de Rusia

El Consejo de Seguridad de la ONU votará este martes la creación de una nueva fuerza internacional para Haití

Crece el malestar social en Cuba por los constantes apagones: más de la mitad de la isla estará a oscuras este martes

Starmer pidió unir esfuerzos por una solución de dos Estados tras el plan de Trump para Israel y Palestina

“Alchemised”: empezó como un fanfic de “Harry Potter”, acaba de salir y ya vendió sus derechos en una cifra millonaria para el cine

TELESHOW
Santiago del Moro habló tras

Santiago del Moro habló tras ganar el Martín Fierro de Oro: la emoción del triunfo y la competencia con Guido Kaczka

Juana Viale fue a los Martín Fierro junto a su hijo Silvestre y el look del joven se volvió viral

Milett Figueroa habló de la versión que dio Marcelo Tinelli sobre la separación: “Hubo un cortocircuito”

La reacción de Santiago del Moro al anunciar que el Martín Fierro de Oro 2025 era para él

Cuál fue el rating del Martín Fierro 2025: los números de la fiesta que hizo brillar a la televisión