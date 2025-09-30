El divertido cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson en los Martín Fierro 2025: “Mostrá el video”

El divertido cruce de Evangelina Anderson y Yanina Latorre en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025 (Video: América TV)

La noche del lunes el hotel Hilton se vistió de gala para recibir a las figuras más importantes de la televisión en una nueva entrega de los Premios Martín Fierro 2025. En una noche cargada de emoción, lujo y galardones, Evangelina Anderson y Yanina Latorre se llevaron todas las miradas en la alfombra roja a causa de un picante y divertido cruce.

A causa de su separación con Martín Demichelis, Evangelina logró atraer todos los reflectores y Yanina fue una de las tantas personas que habló acerca de esta nueva etapa en la vida de la modelo. En una de las emisiones de SQP (América TV) la conductora aseguró que Anderson estaba saliendo con un hombre casado, pero que no iba a revelar el nombre para no arruinar una familia. La participante de MasterChef Celebrity (Telefe) lo negó de manera rotunda y ayer estuvieron cara a cara por primera vez desde aquel momento.

Las cámaras de Desayuno Americano (América TV) fueron las encargadas de captar este encuentro. “Contá quién es el hombre casado con el que salí, yo te invito, si vos querés la credibilidad de la gente, contalo“, fue lo primero que dijo Eva sin dudarlo ni un segundo y Yanina no tardó en responder: ”No puedo. No me amenaces con esa".

Yanina y Evangelina se encontraron después de todo lo que contó la conductora

Lejos de achicarse, la modelo siguió: "Dijiste que había un video. Si hay un video, mostralo“. Tomando el guante y sin dudas, la esposa de Diego Latorre, dijo: ”¿Vos queres que lo muestre? Bueno, mañana en SPQ a las 7″. Con la intención de asegurarse que de las pruebas hicieron una "pinky promise" (sic), pero Yanina mostró reservas: “Me da cosa arruinar la vida de una persona”.

Entre risas, un poco de tensión se podía ver en el aire, aunque ambas lo negaron, al punto de que organizaron una posible reunión para comer. “Ella es bastante inteligente, se peleaba con Wanda Nara“, dijo la contadora pública, dejando en claro que Eva conoce el juego mediático a la perfección.

“Me quema, me hace quedar mal y después no tira nombres, solo el mío tira. Si es verdad decilo, si es verdad, decilo ahora. Decí el nombre”, volvió a pedirle la exjurado de Los 8 Escalones (El Trece). Esto generó que todos los presentes comiencen a corear la frase “que lo diga”, sin embargo, Yanina no dio el brazo a torcer y decidió guardase el nombre del supuesto hombre casado con el que estaría saliendo la ex de Demichelis.

Evangelina en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025(Foto: RS Fotos)

Cambiando de tema rotundamente, la conductora de SQP le consultó por el video con Eros Ramazzotti que se volvió viral una semana atrás, cuando el legendario cantante italiano intentó besarla durante un encuentro en Milán, algo que fue rechazado en dos oportunidades por la modelo.

En este caso, lo que rechazó Anderson fue el cambio de tema. Y volvió a producirse un divertido diálogo con la conductora. “Yanina dijo que estaba con un nombre casado, quiero que diga el nombre”, volvió a repetir y ante la negativa de la otra reiteró: “Es mentira”. La conductora dejó en claro que no estaba en sus planes revelar el nombre de esta persona, a pesar de las repetidas insistencias de la modelo, que quiere a toda costa dejar de lado los escándalos que la rodean hace algunos meses.