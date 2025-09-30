Teleshow

Comenzó el Premio Martín Fierro 2025, la gran fiesta de la televisión

La ceremonia destaca a los mejores programas y profesionales del mundo de la tele argentina. Con la conducción de Santiago del Moro, el evento se lleva a cabo desde el hotel Hilton

Sol de María

Por Sol de María

Los Martín Fierro premiarán los
Los Martín Fierro premiarán los mejores programas, conductores y cronistas de la televisión en el último año (PRENSA TELEFE)

Después de mucha expectativa, este lunes, los premios Martín Fierro de la televisión celebraron una nueva ceremonia que reunió a las principales figuras del espectáculo. Con la conducción de Santiago del Moro, el evento inicio en el hotel Hilton desde las 21. En la previa, la serie Margarita llegaba como el programa más nominado, con 9.

En el rubro Ficción, “Iosi, el espía arrepentido”, de Eltrece, reunió seis nominaciones, incluyendo Actriz protagonista de ficción (Natalia Oreiro), Actor de reparto (Alejandro Awada, Marco Antonio Caponi), Autor/Guionista (Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelos, Daniel Burman) y Director (Daniel Burman y Sebastián Borensztein).

Las celebridades se hicieron presentes
Las celebridades se hicieron presentes en la alfombra roja con llamativos looks

Entre las transmisiones destacadas figura “Bake Off Famosos” (Telefe) con cuatro nominaciones: Big Show, Jurados, Producción Integral y Director de No Ficción. “El Encargado”, otra de las producciones de Eltrece, también alcanzó cuatro menciones en Ficción: Actor protagonista de ficción (Guillermo Francella y Gabriel Goity), Autor/Guionista (Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini) y Director (Mariano Cohn y Gastón Duprat, estos últimos nominados además por “Terapia Alternativa”).

La expectativa se concentra en
La expectativa se concentra en quiénes resultarán ganadores en cada categoría, en una gala que reúne a las principales figuras y talentos de la televisión argentina (PRENSA TELEFE)

Así las cosas, la noche inició con la entrega de la estatuilla a mejor panelista de la televisión argentina. Entre los presentes, quien se llevó todos los aplausos fue David Kavlin, por su labor en Todas las tardes (El Nueve).

La noche siguió con la premiación al mejor programa Musical, el cual distinguió al ciclo Planeta 9 (El Nueve). Minutos más tarde, en una de las ternas más peleadas de la ceremonia, Oliver Quiroz se llevó la estatuilla a mejor cronista/movilero por su trabajo en A la tarde (América).

Noticia en desarrollo...

