Ayelén Paleo pidió la libertad de su mamá, detenida como sospechosa de integrar una red de explotación sexual

Ayelén Paleo y su mamá Elizabeth Rodrigo (Foto: Instagram)

Ayelén Paleo volvió a estar en boca de los medios, pero esta vez no por su carrera como vedette y bailarina, ni por el escándalo que protagonizó hace más de una década junto a Carmen Barbieri y Santiago Bal. En esta ocasión se debe a que su madre, Elizabeth Rodrigo, de 62 años, fue detenida bajo la sospecha de integrar una organización dedicada a la explotación sexual y económica con epicentro en La Plata. En su momento ella y su familia salieron en defensa de su mamá y ahora volvió a tocar el tema.

Para este nuevo mensaje eligió usar su cuenta de X y subió dos mensajes, uno más largo que el otro. “Mi mamá no es jefa de nada, no forma parte de ninguna red de nada, no tiene nada que ver con las mierdas que los medios la acusaron, y ya la justicia lo comprobó”, escribió en el primer mensaje que dejó en su perfil horas atrás. Lejos de dar el tema por terminado subió un descargo un poco más extenso: “Les pido perdón si esto no lo tenía que hacer, pero ya no puedo más con esta injusticia. Soy hija y quiero que el mundo sepa la verdad sobre mi mamá, Elizabeth Rodrigo”.

El mensaje de Ayelén por la causa de su mamá

Y aseguró que todo lo que se dijo es una mentira y que en la causa lograron probar la palabra de su progenitora: “La acusaron falsamente de trata, proxenetismo y de ser “jefa de una red de trata”. Eso es mentira. La misma Justicia ya demostró que no tenía ninguna asociación. Esas personas no tienen ni un gramo de humanidad".

En su defensa esgrimo: “Mi mamá vive en la misma casa hace más de 30 años. Ella ayudó a mucha gente, permitió que muchas chicas salieran adelante. A su alrededor, siempre la ensuciaron, difamaron, como si fuera culpable por cosas que ni siquiera imaginó". Acerca de lo que indagó la Justicia escribió: “Hubo testigos falsos, acusaciones insostenibles y todavía no quedó probado como falso. Entonces, ¿espera la justicia para tomar decisiones correctas??“.

Ayelén Paleo defendió a su madre, acusada de ser parte de una red de explotación sexual: "Es inocente" (Video: América TV)

Todo esto la afectó profundamente y detalló cómo se encuentra a un mes de la detención de su mamá: “Yo estoy agotada. Muy desmoralizada, con mil pensamientos, sigo mi vida, pero me faltan las fuerzas y cada día pierdo las esperanzas de que esto se solucione. No voy a quedarme callada ni de brazos cruzados. Estoy luchando muchísimo por ella”.

La exvedette decidió cerrar con un pedido para todos sus seguidores: “Se los ruego: Ayúdenme. Devuélvanle la libertad a mi mamá. Ella no fue responsable, ni cómplice, ni ninguna red”.

Desde que se dio a conocer la noticia, la mediática se mantuvo en silencio, alejada desde hace varios años del mundo de la farándula y abocada a su trabajo en el rubro inmobiliario de lujo. En Infama (América) se refirió por primera vez al tema y, en medio de un ataque de nervios y rota en llanto, defendió la inocencia de su mamá.

“Estoy en mi peor momento, pero no por mí. Hoy decido hablar porque no puedo estar callada ante tanta injusticia. Perdón que esté un poco quebrada. Se dijeron cosas horribles sobre mí y sobre mi mamá. Se habló de trata de personas, de pedofilia, de micros con gente encerrada, vulnerable. Por el amor de Dios, o sea, ¿a quién le cabe en la cabeza algo así? Eso es enfermo y es algo gravísimo", lanzó, en diálogo con el ciclo de Marcela Tauro.

Detuvieron a la madre de Ayelén Paleo en una causa de trata de personas

“Mi mamá es absolutamente inocente. Elizabeth Rodrigo es inocente. Es mi mamá, la mamá de Ayelén Paleo, Federico Paleo y de Florencia Paleo. Es absolutamente inocente. Esa morocha que ven ahí con el flequillito, esposada. Esa mujer es una mujer absolutamente inocente”, afirmó, mientras las imágenes mostraban el momento de la detención de la mujer en la Ciudad de Buenos Aires que ordenó la Dirección de Investigaciones Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Bonaerense, en un un operativo que culminó con 15 allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país.

La investigación permitió desarticular parte de una presunta organización delictiva dedicada a la explotación sexual y económica de mujeres con ramificaciones en Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe.

Según se informó hace un mes, la banda engañaba a las víctimas con trabajos como empleadas domésticas para captarlas y luego las obligaban a prostituirse.

El modus operandi que describieron los investigadores fue el siguiente:

La organización le daba a cada víctima un teléfono cuyo número era cambiado cada diez días para evitar rastreos.

Además, debían pagar un book fotográfico valuado en 90.000 pesos , que luego era utilizado para publicar perfiles en los sitios donde las ofrecían.

Las mujeres, de acuerdo con lo establecido, eran obligadas a entregar el 90% de lo recaudado en cada encuentro y, en caso de atrasos, recibían amenazas de muerte.

También se determinó que eran trasladadas en micros de larga distancia cada 10 o 15 días para rotarlas entre distintos puntos del país.

El secuestro de material

En esa red estaba Rodrigo, la madre de Paleo. Según consta en la investigación, cumplía un rol de “logística – fotógrafa”, encargada de producir material para las publicaciones en sitios web de ofrecimiento sexual.

En su domicilio se secuestraron computadoras, notebooks, un disco externo, cámaras fotográficas, ocho teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones, una máquina para contar dinero, lencería erótica y un contrato de autorización para fotografías destinadas a una plataforma.