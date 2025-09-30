Teleshow

Ayelén Paleo pidió la libertad de su mamá, detenida como sospechosa de integrar una red de explotación sexual

La exvedette volvió a hacer referencia a la causa que tiene a su madre en el centro, contó cómo se encuentra a un mes de la detención y volvió a asegurar que es inocente

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Ayelén Paleo y su mamá
Ayelén Paleo y su mamá Elizabeth Rodrigo (Foto: Instagram)

Ayelén Paleo volvió a estar en boca de los medios, pero esta vez no por su carrera como vedette y bailarina, ni por el escándalo que protagonizó hace más de una década junto a Carmen Barbieri y Santiago Bal. En esta ocasión se debe a que su madre, Elizabeth Rodrigo, de 62 años, fue detenida bajo la sospecha de integrar una organización dedicada a la explotación sexual y económica con epicentro en La Plata. En su momento ella y su familia salieron en defensa de su mamá y ahora volvió a tocar el tema.

Para este nuevo mensaje eligió usar su cuenta de X y subió dos mensajes, uno más largo que el otro. “Mi mamá no es jefa de nada, no forma parte de ninguna red de nada, no tiene nada que ver con las mierdas que los medios la acusaron, y ya la justicia lo comprobó”, escribió en el primer mensaje que dejó en su perfil horas atrás. Lejos de dar el tema por terminado subió un descargo un poco más extenso: “Les pido perdón si esto no lo tenía que hacer, pero ya no puedo más con esta injusticia. Soy hija y quiero que el mundo sepa la verdad sobre mi mamá, Elizabeth Rodrigo”.

El mensaje de Ayelén por
El mensaje de Ayelén por la causa de su mamá

Y aseguró que todo lo que se dijo es una mentira y que en la causa lograron probar la palabra de su progenitora: “La acusaron falsamente de trata, proxenetismo y de ser “jefa de una red de trata”. Eso es mentira. La misma Justicia ya demostró que no tenía ninguna asociación. Esas personas no tienen ni un gramo de humanidad".

En su defensa esgrimo: “Mi mamá vive en la misma casa hace más de 30 años. Ella ayudó a mucha gente, permitió que muchas chicas salieran adelante. A su alrededor, siempre la ensuciaron, difamaron, como si fuera culpable por cosas que ni siquiera imaginó". Acerca de lo que indagó la Justicia escribió: “Hubo testigos falsos, acusaciones insostenibles y todavía no quedó probado como falso. Entonces, ¿espera la justicia para tomar decisiones correctas??“.

Ayelén Paleo defendió a su madre, acusada de ser parte de una red de explotación sexual: "Es inocente" (Video: América TV)

Todo esto la afectó profundamente y detalló cómo se encuentra a un mes de la detención de su mamá: “Yo estoy agotada. Muy desmoralizada, con mil pensamientos, sigo mi vida, pero me faltan las fuerzas y cada día pierdo las esperanzas de que esto se solucione. No voy a quedarme callada ni de brazos cruzados. Estoy luchando muchísimo por ella”.

La exvedette decidió cerrar con un pedido para todos sus seguidores: “Se los ruego: Ayúdenme. Devuélvanle la libertad a mi mamá. Ella no fue responsable, ni cómplice, ni ninguna red”.

Desde que se dio a conocer la noticia, la mediática se mantuvo en silencio, alejada desde hace varios años del mundo de la farándula y abocada a su trabajo en el rubro inmobiliario de lujo. En Infama (América) se refirió por primera vez al tema y, en medio de un ataque de nervios y rota en llanto, defendió la inocencia de su mamá.

Estoy en mi peor momento, pero no por mí. Hoy decido hablar porque no puedo estar callada ante tanta injusticia. Perdón que esté un poco quebrada. Se dijeron cosas horribles sobre mí y sobre mi mamá. Se habló de trata de personas, de pedofilia, de micros con gente encerrada, vulnerable. Por el amor de Dios, o sea, ¿a quién le cabe en la cabeza algo así? Eso es enfermo y es algo gravísimo", lanzó, en diálogo con el ciclo de Marcela Tauro.

Detuvieron a la madre de Ayelén Paleo en una causa de trata de personas

Mi mamá es absolutamente inocente. Elizabeth Rodrigo es inocente. Es mi mamá, la mamá de Ayelén Paleo, Federico Paleo y de Florencia Paleo. Es absolutamente inocente. Esa morocha que ven ahí con el flequillito, esposada. Esa mujer es una mujer absolutamente inocente”, afirmó, mientras las imágenes mostraban el momento de la detención de la mujer en la Ciudad de Buenos Aires que ordenó la Dirección de Investigaciones Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Bonaerense, en un un operativo que culminó con 15 allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país.

La investigación permitió desarticular parte de una presunta organización delictiva dedicada a la explotación sexual y económica de mujeres con ramificaciones en Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe.

Según se informó hace un mes, la banda engañaba a las víctimas con trabajos como empleadas domésticas para captarlas y luego las obligaban a prostituirse.

El modus operandi que describieron los investigadores fue el siguiente:

  • La organización le daba a cada víctima un teléfono cuyo número era cambiado cada diez días para evitar rastreos.
  • Además, debían pagar un book fotográfico valuado en 90.000 pesos, que luego era utilizado para publicar perfiles en los sitios donde las ofrecían.
  • Las mujeres, de acuerdo con lo establecido, eran obligadas a entregar el 90% de lo recaudado en cada encuentro y, en caso de atrasos, recibían amenazas de muerte.
  • También se determinó que eran trasladadas en micros de larga distancia cada 10 o 15 días para rotarlas entre distintos puntos del país.
El secuestro de material

En esa red estaba Rodrigo, la madre de Paleo. Según consta en la investigación, cumplía un rol de “logística – fotógrafa”, encargada de producir material para las publicaciones en sitios web de ofrecimiento sexual.

En su domicilio se secuestraron computadoras, notebooks, un disco externo, cámaras fotográficas, ocho teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones, una máquina para contar dinero, lencería erótica y un contrato de autorización para fotografías destinadas a una plataforma.

Temas Relacionados

Ayelén Paleo

Últimas Noticias

Elegancia retro y glamour italiano: el look de Wanda Nara para la noche de los Martín Fierro

La conductora quiso que su primer conjunto sea de dos importantes marcas internacionales que ha usado en varias ocasiones. Cuánto cuesta el vestido que eligió

Elegancia retro y glamour italiano:

Juanita Tinelli y Bautista Cuiña, súper románticos en el after de los Martín Fierro: bailes, mimos y abrazos

Tras oficializar su romance semanas atrás, la pareja se mostró acaramelada y sin ocultarse en su primer evento público juntos

Juanita Tinelli y Bautista Cuiña,

El emotivo encuentro de Charly García con los brasileños de Paralamas

La icónica banda volvió al país luego de ocho años y Charly no se quiso perder el show. A modo de homenaje, “El rap de las hormigas”

El emotivo encuentro de Charly

El blooper de Susana Giménez en el Martín Fierro con Luck Ra: los memes en las redes y la reacción del cantante

Luego de subir al escenario y cometer un furcio con el nombre del cantante, la conductora se volvió la protagonista entre los usuarios

El blooper de Susana Giménez

El video de Fede Bal a los besos en el after de los Martín Fierro con una chica que no era Evelyn Botto: “Estoy soltero”

Luego de obtener la estatuilla como Mejor Programa de Viajes y Turismo, el conductor se mostró con Juli Roque, la cronista de Los Profesionales, y lejos de Botto, con quien se lo vinculó el último mes

El video de Fede Bal
ÚLTIMAS NOTICIAS
A la espera del encuentro

A la espera del encuentro entre CFK y Kicillof, el peronismo se abroquela para darle visibilidad a Taiana

Presupuesto porteño: Macri busca bajar Ingresos Brutos para los no profesionales y empezará a construir la línea F del subte

Qué dijo el presidente del BCRA sobre el corte abrupto de la venta de dólar oficial en las principales billeteras virtuales

Suspendieron los servicios de trenes de larga distancia y se reactivó el reclamo del gremio La Fraternidad

El Gobierno comenzó a reactivar obras públicas para tender puentes con la oposición dialoguista

INFOBAE AMÉRICA
Los rebeldes hutíes amenazaron con

Los rebeldes hutíes amenazaron con atacar barcos petroleros de Estados Unidos en el mar Rojo

Qatar pidió “aclaraciones y detalles adicionales” sobre el plan de paz para Gaza presentado por Trump

Los factores genéticos detrás de la sorprendente resistencia de algunos insectos a temperaturas extremas y pesticidas

“Evo Morales fue la causa de la derrota en las elecciones”: Luis Arce acusó a su ex aliado de pactar con la derecha y destruir su gobierno

Subieron a cinco los muertos por intoxicación con bebidas alcohólicas adulteradas en Brasil

TELESHOW
Elegancia retro y glamour italiano:

Elegancia retro y glamour italiano: el look de Wanda Nara para la noche de los Martín Fierro

Juanita Tinelli y Bautista Cuiña, súper románticos en el after de los Martín Fierro: bailes, mimos y abrazos

El emotivo encuentro de Charly García con los brasileños de Paralamas

El blooper de Susana Giménez en el Martín Fierro con Luck Ra: los memes en las redes y la reacción del cantante

El video de Fede Bal a los besos en el after de los Martín Fierro con una chica que no era Evelyn Botto: “Estoy soltero”