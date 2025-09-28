Teleshow

Ivana Figueiras reafirmó su amor con Darío Cvitanich con una selfie llena de complicidad

Después del primer gesto público del exfutbolista, la modelo compartió una postal divertida y distendida juntos, sellando el romance en Instagram y conquistando a sus seguidores con naturalidad y buena onda

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
La modelo subió una nueva
La modelo subió una nueva postal de ambos en las redes

Tras varias semanas de rumores, especulaciones y miradas atentas del mundo del espectáculo, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras decidieron ponerle fin al misterio y hacer pública su relación. El exfutbolista fue quien dio el primer paso al compartir una imagen que rápidamente se viralizó entre sus seguidores y desató la charla en las redes. Poco tiempo después, la modelo se sumó y, con un gesto repleto de complicidad, reforzó el vínculo al publicar una nueva foto ante sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, Ivana fue la encargada de compartir la segunda postal que terminó de sellar el romance a la vista de todos. Frente a un gran espejo, Ivana y Darío posaron juntos, relajados, y dejaron ver esa fluidez y buena onda que los acompaña en este nuevo capítulo. Ella, sonrisa amplia y gesto divertido, sostenía el celular de funda violeta para capturar el momento. En el reflejo se la vio luciendo un top deportivo gris con tiras negras, una falda de jean con tajo delantero y una campera con mangas animal print, que sumó un guiño audaz y atrevido al look. El cabello recogido le aportó ese aire fresco y natural que define su impronta.

A su lado, Darío la abrazó por los hombros, remarcando la complicidad que los une. El exdelantero eligió un estilo casual y clásico: campera de jean, remera blanca y jeans haciendo juego. Sostenía una botella de agua en una mano y la acompañaba con una sonrisa franca, en una actitud descontracturada. Lejos de las poses armadas y las producciones interminables, la imagen transmitió cercanía, alegría y simpleza: dos personas disfrutando juntos un momento real, dejando que la naturalidad hable por ellos.

Ivana se animó a subir
Ivana se animó a subir una postal con su flamante pareja y reafirmaron su amor (Instagram)

Cabe recordar que antes de esta selfie viral, la pareja había elegido el bajo perfil y la intimidad para blanquear la relación. El primer indicio lo dieron días atrás, cuando compartieron una foto juntos en un contexto mucho más hogareño. En aquella imagen, ambos aparecían recostados sobre un sillón claro en un entorno doméstico, rodeados de estantes de madera, vajilla y objetos personales. Ivana vestía una sudadera marrón con capucha y pantalón oscuro; el pelo liso le caía sobre los hombros, y la mirada, tranquila, se perdía fuera de campo. Darío, a su lado, en remera clara, sonreía con apertura, en una postura que transmitía intimidad y una complicidad que no necesitaba explicación.

Lo curioso fue que no sumaron frases, emojis ni mensajes a la publicación. Se limitaron a etiquetar a Ivana, dejando que la imagen hablara por sí sola. Como si entendieran que el verdadero testimonio estaba en el gesto y la presencia compartida, no en los textos planeados y las declaraciones grandilocuentes.

Ese mismo fin de semana, la pareja siguió sumando capítulos a su historia pública. Ambos asistieron sin esconderse al Estadio Florencio Sola, el templo de Banfield, equipo donde Cvitanich se formó y del que es ídolo indiscutido. Darío subió una foto fijando la ubicación en el estadio y no dudó en mostrarse con Nicolás Bertolo, uno de sus excompañeros más cercanos en el club del sur.

Previamente, Darío había dado el
Previamente, Darío había dado el primer paso para confirmar su noviazgo luego de semanas llenas de especulaciones (Instagram)

Lejos de quedarse en las gradas, Figueiras también documentó el momento con una publicación propia. Eligió filmar la tribuna de Banfield, alentando al equipo en el partido que terminó igualando sin goles ante Unión de Santa Fe. “Descubriendo nuevos horizontes”, escribió la modelo, insinuando sin rodeos que era la primera vez que acompañaba a su flamante novio a un territorio tan cargado de afecto y recuerdos. Aunque no compartieron una foto juntos en la cancha, la coincidencia de los ángulos y la simultaneidad de sus posteos dejan en claro que vivieron el partido, y el inicio de este romance público, en el mismo palco del estadio.

El romance entre Cvitanich y Figueiras debutó en las redes con naturalidad y sin artificios, dejando atrás rumores para dar paso a la complicidad y la buena onda que los une. Ahora, ya lejos de los secretos, comparten juntos y en voz alta cada nuevo instante.

Temas Relacionados

Ivana FigueirasDarío CvitanichRomance

Últimas Noticias

La reacción de Nicki Nicole cuando la habitación de su hotel en Brasil fue invadida por monos

La cantante rosarina compartió con humor el particular momento en redes, donde los curiosos animales se adueñaron de su balcón previo a su participación en el Floripa El Festival

La reacción de Nicki Nicole

El error de cálculo de Belu Lucius por el sexo del bebé de Rocío Marengo y su ironía por el regalo que llevó

La influencer apostó que sería una nena y los obsequios para la criatura que esperan Rocío y Eduardo Fort fueron en ese sentido. La frase cargada de humor que les destinó luego de conocer que aguardan un varón

El error de cálculo de

El incómodo momento de Sofía Zámolo por el comentario de Mirtha Legrand sobre el nombre de su hija: “No digo que sea feo...”

Anoche, en la mesaza, la modelo contó que su hija California está por cumplir 5 años, y la conductora indagó sobre el origen del nombre. Luego, Zámolo se emocionó al recordar a su madre

El incómodo momento de Sofía

Entre la nostalgia y la fortaleza, el sentido mensaje de Cris Morena para Romina Yan y Mila: “Juntas podemos volar mejor”

A 15 años de la muerte de su hija y a dos meses de la pérdida de su nieta, la productora abrió su corazón ante sus seguidores y compartió el homenaje con canciones, fotos y palabras llenas de luz

Entre la nostalgia y la

Antonio de la Rúa apareció en el recital de Shakira en Nueva York y volvió a ser el centro de todas las miradas

El exnovio de la cantante fue registrado entre los fanáticos del Global Citizen Festival en Central Park, sonrió a los presentes y volvió a despertar versiones de reconciliación en medio del exitoso regreso de la artista a los escenarios internacionales

Antonio de la Rúa apareció
ÚLTIMAS NOTICIAS
Otras dos muertes en canchas

Otras dos muertes en canchas de Córdoba: investigan el fallecimiento de un chico de 13 años y de un adulto

Tres claves para entender las nuevas restricciones cambiarias

Hombres con ropa sucia, barbijo y plásticos en las zapatillas: las pistas que dio el prófugo capturado en Villazón por el triple femicidio de Florencio Varela

Aerolíneas Argentinas lanzó un plan para pagar pasajes en hasta 12 cuotas sin interés en vuelos nacionales

Sorprendieron a un argentino robando en una estación de subte de Barcelona: la reacción del influencer que lo grabó

INFOBAE AMÉRICA
El socialismo del siglo 21

El socialismo del siglo 21 fracasa en proteger al cartel de los Soles con la soberanía de Venezuela

Detectan pistas inmunológicas que podrían frenar la artritis reumatoide antes de su aparición

Trump sugirió avances en las negociaciones sobre Gaza previo al encuentro con Netanyahu: “Todos están listos para algo especial”

Estampida en India: tres organizadores del acto político en el que murieron 40 personas fueron acusados de homicidio culposo

Un ex primer ministro italiano vio a Putin en China y dijo que quedó “impactado” por su estado: “Parecía Berlusconi al final”

TELESHOW
La reacción de Nicki Nicole

La reacción de Nicki Nicole cuando la habitación de su hotel en Brasil fue invadida por monos

El error de cálculo de Belu Lucius por el sexo del bebé de Rocío Marengo y su ironía por el regalo que llevó

El incómodo momento de Sofía Zámolo por el comentario de Mirtha Legrand sobre el nombre de su hija: “No digo que sea feo...”

Entre la nostalgia y la fortaleza, el sentido mensaje de Cris Morena para Romina Yan y Mila: “Juntas podemos volar mejor”

Antonio de la Rúa apareció en el recital de Shakira en Nueva York y volvió a ser el centro de todas las miradas