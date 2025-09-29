Benjamín Amadeo anunció la llegada de su segundo hijo en pleno show: “Un amor infinito y profundo”

Benjamín Amadeo y el anuncio de que será padre

El murmullo se transformó en ovación cuando Benjamín Amadeo anunció que será padre por segunda vez. No es solo una noticia, es un instante suspendido en el aire del Gran Rex, una emoción que atraviesa al público, que en cuestión de segundos pasa de la sorpresa al aplauso, del asombro a la celebración más íntima.

La noche avanzaba, las luces bañaban el rostro del artista, y la música tejía un puente invisible con los corazones presentes. Pero, entonces, la voz del intérprete se detenía apenas un suspiro, y en una charla íntima, casi un susurro compartido, deslizaba la confesión esperada: “En unas semanas, vamos a agrandar la familia”. El secreto mejor guardado, compartido sin filtro ni prisa. A su lado, en el recuerdo y en el presente, Martina: la compañera, la madre de Andes, la niña que llegó en 2022 para transformar sus vidas y ahora, también, hermana mayor designada.

No fue una revelación más. Benjamín, acostumbrado a confesar en canciones aquello que en la vida tal vez no encuentra palabras, se permitió un comentario que rozó la frontera entre lo místico y lo genuino: “Esta canción es de ese amor infinito, profundo, que no conoce tiempo, no conoce materia, no conoce nada. Cuando yo estaba haciendo la canción, guiado por esas líneas de los hijos, del amor profundo, me miraba la mano, estábamos esperando a mi pequeña Andes, me miraba la mano y tenía una línea, y abajo tenía otra”. Las líneas del destino trazadas entre la piel y las canciones, los anuncios cruzando melodías.

Benjamín Amadeo será padre nuevamente

Luego, sin dramatismo, pero con la felicidad innegable de quien siente la vida crecer, sumó: “Y nos enteramos hace unas semanas que estamos esperando a un hijo para fines de marzo”. ¿Cómo se recibe una noticia así en medio del fervor de un show? Con un aplauso largo y cálido, con vítores que no disimulan la alegría de los presentes. El Gran Rex se transformó en la sala de una casa, con miles de testigos que, por una noche, también sintieron propio ese nuevo comienzo. De hecho, es la misma forma que eligió en 2021 para anunciar la llegada de su primer hijo.

La mañana de este lunes, Benjamín retomó el tema desde el ciclo de streaming Soñé que volaba y contó que está esperando un varón. Así se completará de momento el cuadro familiar: Andes, ahora, no solo será hermana mayor, sino que tendrá un pequeño compañero de aventuras.

Pero hay tradiciones que no descansan ni ante los anuncios más personales. Así lo dejó ver con humor y orgullo futbolero: “Un hincha del Rojo más. La sociedad entendió que el club de fútbol se traspasa y no hay muchos cuestionamientos. Después, si lo querés cambiar, podés, como todo en la vida”. Entre risas y códigos compartidos, la noticia quedó anclada también en el ritual de pasiones que atraviesa generaciones.

Benjamín Amadeo brilla en el cine y la música

¿Hay algo más contagioso que la felicidad cuando se vuelve multitud? La familia de Benjamín Amadeo y Martina se agranda, y, con ella, la lista de nuevos aplausos y canciones por escribir.

Aun cuando el reconocimiento musical lo encontró en escenarios y listas de éxitos, él se aferra a la sencillez y al bajo perfil en su vida privada. Su relación de pareja permanece bajo siete llaves, una rareza en tiempos donde la intimidad parece moneda de cambio, pero también una elección firme y clara.

De Martina —la mujer que lo acompaña desde hace casi una década— quedan apenas pinceladas compartidas con cuentagotas. El cantante, expareja de Lali Espósito, eligió otra rutapara este presente: la de una vida tranquila, lejos del asedio mediático, sin flashes ni titulares a cada paso.

Benja Amadeo y Martina

En una entrevista concedida a Perros de la Calle, el músico abrió una ranura en ese hermetismo casi absoluto. Dejó escapar una confesión, sencilla y contundente, sobre la primera vez que la vio: “Puede parecer medio cursi, pero ella se estaba riendo y sentí como que el tiempo se detenía”. La imagen es nítida: el ruido del boliche, las miradas extraviadas, y, de pronto, una risa que rompe todos los relojes a su alrededor.

Esos episodios, los que no llenan portadas, pero definen un universo personal, hablan de la elección consciente de vivir lejos del foco mediático. El amor de Benjamín Amadeo y Martina sigue adelante, en su propio escenario íntimo.