Valeria Archimó contó cómo combate la tristeza tras la ida de su hijo a Las Vegas: “Fue fuerte que se vaya”

La bailarina se refirió en Almorzando con Juana a la propuesta que tuvo Teo, su hijo mayor

Valeria Archimó contó cómo combate el “nido vacío” tras la ida de su hijo a Las Vegas por una beca (Video: Almorzando con Juana/ Eltrece)

Bailarina, coreógrafa, vedette y ahora, Valeria Archimó manifestó su deseo de convertirse en astróloga. De visita en Almorzando con Juana (Eltrece), contó cómo se sumergió en el estudio de los astros luego del golpe que tuvo cuando Theo, su hijo mayor de 21 años, se mudó al extranjero para estudiar por una beca.

Se fue hace dos años. Tiene una beca de estudio con el deporte, él juega al fútbol. Fue a un showcase, lo eligieron y le ofrecieron un par de universidades. Está estudiando kinesiología. Está en Las Vegas", aseguró la actriz que también es madre de Ámbar, en la mesa de Juana Viale.

Los invitados del programa se mostraron sorprendidos por el lugar de estudios y Valeria contó las particularidades de estudiar en la “ciudad del pecado”. “Para él como estudiante, son todos deportistas, no es buena la ciudad. Es una ciudad que para ellos no cierra porque tiene mucha noche, teatro, joda. No hay un lugar como Palermo con barcitos”, detalló.

Valeria Archimó con sus hijos
Valeria Archimó con sus hijos Theo y Ámbar (Instagram)

“Afuera es puro desierto”, acotó Michel Noher, también invitado del programa. “Claro. No es muy divertida para él y sus compañeros. Son deportistas y están muy enfocados en otra vida y está buenísimo”, afirmó Valeria, quien fue parte la última semana de LAM, y aseguró que fue un cimbronazo para su vida la partida de su hijo.

“Fue fuerte que se vaya. Al él irse yo pensé ‘tengo que hacer algo con mi vida, más allá de todo lo que hago, para tener la cabeza ocupada’. Arranqué a estudiar astrología por una cuestión de estar leyendo y ocupada porque él estaba mucho en casa. Compartíamos cenas, convivíamos y estaba”, se sinceró, mientras contaba que la diferencia horaria entre Las Vegas y Buenos Aires es de “cuatro o cinco horas”. “La videollamada ayuda un montón. Ámbar lo extraña muchísimo y cuando se fue, ella empezó a dormir en su cuarto. Cumple ahora 11 años”, dijo.

Valeria destacó cómo gracias a la disciplina esotérica pudo conocerse más: “Empecé con la astrología para estar entretenida y me empecé a fascinar. Estoy en el segundo año de la carrera y me encanta. ¡Hago la carta natal y todo! ¡Voy hacia allá! Me copé porque cuando leías sobre determinados signos y planetas, era yo. Era mi descripción, o la de mi hijo, una amiga. Era así. Amplía. Para el autoconocimiento”.

“Fue fuerte que se vaya
“Fue fuerte que se vaya Theo. Al él irse yo pensé ‘tengo que hacer algo con mi vida, más allá de todo lo que hago, para tener la cabeza ocupada’. Ahí arranqué a estudiar astrología", destacó la bailarina

Aunque son diferentes, la bailarina marcó la conexión entre la danza, una gran pasión que lleva desde su infancia, y lo que hoy estudia: “Me fasciné porque eso está, es así y sucede. Al ser bailarina, siempre tuve la sensación de lo que es la energía, el movimiento y la astrología habla de definir determinadas energías. Me fluye un montón”.

Valeria es parte de Sex, viví tu experiencia de José María Muscari desde 2022 en las diferentes versiones que tuvo la obra desde su nacimiento. En sus redes sociales, compartió el detrás de escena de su participación en el sensual espectáculo, entre fotos de sus atuendos y cómo se prepara para sus cuadros de baile. “Backstage teatro. Un poco de todo en mi camarín”, escribió, mientras ponía postales de cómo se encontraba antes empezar la función del último sábado, su estiramiento para uno de sus cuadros, la bata que lleva antes de la función y un peluche que guarda como su amuleto.

Valeria Archimó es madre de dos hijos. Su hija Ámbar Marín nació como resultado de su relación con el productor Guillermo Marín. Su otro hijo, Theo, es fruto de una relación anterior de la artista. En 2019, anunció su separación de Marín después de 8 años juntos.

