La confesión de Horacio Pagani que tardó 15 años: “Ya se puede levantar el secreto de sumario”

Con un posteo en su cuenta de X, el periodista deportivo reveló la verdad de un desopilante episodio durante el Mundial de Sudáfrica que compartió con Marcelo Palacios y Mariano Almada

Hugo Martin

Por Hugo Martin

El recuerdo de una travesura compartida durante la cobertura del Mundial de Sudáfrica 2010 volvió a cobrar vida cuando el periodista Horacio Pagani admitió, quince años después, que la taza que sostenía en cámara no contenía té, sino whisky. La confesión, realizada en su cuenta de X, desató una ola de comentarios nostálgicos y humorísticos entre sus seguidores, quienes celebraron la sinceridad del periodista y revivieron la complicidad de aquellos días en los que el equipo de TyC Sports transmitía durante largas jornadas desde tierras africanas.

La anécdota se remonta a los días en que la selección Argentina, dirigida por Diego Armando Maradona, entrenaba en Pretoria, mientras el equipo de periodistas se dividía entre esa ciudad y Johannesburgo. En una de las conexiones en vivo, Pagani se encontraba junto a Mariano Almada en Pretoria, mientras Marcelo Palacios intervenía desde la ciudad donde estaba el centro de prensa mundialista. La rutina diaria, marcada por la distancia y el cansancio, dio paso a un momento de distensión cuando Palacios puso en duda el contenido de la taza de Pagani, a pesar de la visible etiqueta de un saquito de té.

El diálogo, cargado de bromas y guiños entre colegas, se desarrolló con Palacios interrogando a Almada sobre la veracidad de la bebida de Pagani. “La mano en el corazón. ¿Vos jurás decir la verdad, solo la verdad, nada más que la verdad?”, insistió Palacios. Almada, entre risas, respondió: “El color del té es medio marrón clarito. Bueno, eso es marrón clarito. Lo único que, Pucho, te tengo que preguntar, ¿vos lo tomás frío? Porque tiene hielo". Pagani, acorralado, explicó: “Yo suelo tomar el té frío”. Yo no dije que es, yo estoy apuntando”. La escena se tornó aún más cómica cuando Pagani, acorralado por las preguntas, exclamó: “¡Es té, viejo!”, mientras Palacios remataba: “¡No está el saquito! ¡Es una mentira!”.

La revelación de Horacio Pagani, 15 años después

La complicidad entre los tres periodistas, forjada durante extensas jornadas lejos de casa, quedó patente en el tono distendido de la conversación. El intercambio culminó con un abucheo en broma por parte del equipo de producción cuando, hacia el final, Palacios reveló la inocente trampa de Pagani, generando risas y comentarios entre todos los presentes.

Quince años después, Pagani decidió levantar el “secreto de sumario” y contar la verdad a sus seguidores. En su publicación en X, escribió: “5 AÑOS DESPUÉS, LA CONFESIÓN: ERA WHISKY Y NO TÉ. Bueno, ya se puede levantar el secreto de sumario de este acontecimiento en Sudáfrica 2010: Los muchachos de técnica tenían guardadas las botellas de whisky escocés. Me lo servían, para animar un poquito el programa porque estábamos tres horas al aire todos los días, y le poníamos un saquito de té para disimular. @MarcePalaciosMP, que es un vigilante, se dio cuenta y lo hizo saltar a @mariano_almada. Yo dije que tomaba té frío, pero después de 15 años tengo que decir la verdad.”

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Entre los mensajes destacados, un usuario comentó: “Estaba más cantado que Despacito”, mientras otro pidió: “Jajajja queremos más anécdotas y videos como estos Horacito”. No faltaron quienes recordaron la estrategia del saquito de té, como el seguidor que escribió: “Le dejaba el hilo del saquito JAJAJAJA”. Incluso, algunos evocaron otras situaciones similares, compartiendo una fotografía de Ricardo Iorio en una entrevista con Beto Casella, donde también se especuló sobre el verdadero contenido de la taza.

La anécdota, lejos de generar polémica, reforzó el vínculo entre los protagonistas y su audiencia, quienes celebraron el humor con el que Pagani y sus colegas revivieron uno de los tantos episodios que marcaron la cobertura de aquel mundial.

