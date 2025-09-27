Carca reveló el destino que tuvo el corazón que le extirparon en el trasplante: “Supera a Keith Richards esnifándose al viejo”

Carca Contó Dónde Guarda El Corazón Que Le Extrajeron En El Trasplante Cardíaco Al Que Se Sometió

En el universo de las historias insólitas, pocas resultan tan impactantes como la de Carca y su vínculo con el órgano que alguna vez latió en su pecho. El reconocido guitarrista y percusionista argentino, cuyo nombre real es Carlos Hernán Carcacha, sorprendió recientemente al revelar que conserva en su casa la mitad del corazón que le fue extirpado durante un trasplante cardíaco. Esta confesión, que mezcla lo macabro con lo entrañable, se suma a un proceso vital marcado por la resiliencia.

La travesía de Carca comenzó con un episodio de salud que lo mantuvo alejado de los escenarios. En una conversación con Factoría 1251, el músico relató a Paula Maffia y Bruno Lazzaro que pasó un año internado y que, tras recibir un trasplante de corazón, experimentó una muerte clínica de cinco minutos. “Hace dos años que no estoy en un escenario, porque estuve un año entero internado por el problema de salud que por suerte quedó atrás. Es una catarata de sensaciones insondables e indescriptibles”, expresó Carca en esa entrevista, subrayando la magnitud emocional de su experiencia. Según contó, el 10 de diciembre fue sometido a la intervención y, apenas veinte días después, el 30 de diciembre, su vida se detuvo durante cinco minutos antes de ser recuperado por el equipo médico.

Superada esa etapa crítica, Carca, ex miembro de Tía Newton, con dos discos en solitario y dos décadas como colaborador de Babasónicos, se prepara para regresar a los escenarios el 6 de noviembre en La Trastienda, donde presentará su nuevo disco, que incluye dos adelantos: su composición “Lodo”, y una versión de “Poseído del alba” de Luis Alberto Spinetta, grabada junto a su amigo y colega Daniel Melero. En la antesala de este retorno, el músico participó de una entrevista con Natu Maderna y Pablo Coppari en el programa No es lo mismo del streaming Vibra Bonaerense, donde compartió detalles inéditos sobre su relación con el órgano que le salvó la vida y, paradójicamente, con el que aún convive.

Carca, durante la charla con Natu y Coppa, de No es lo mismo en el stream Vibra Bonaerense

Durante la charla, Carca relató que la idea de conservar parte de su corazón surgió de una charla con el músico Daniel Melingo. “Un día hablando con Melingo, mi adorado hermano de la vida, héroe nacional, me dice: ‘Troesma, ese bobo... Hay que guardarlo’”, recordó el músico, evocando la sugerencia de su amigo. La ocurrencia, que en principio le pareció extravagante, a tal punto que la iba a desestimar, encontró eco en su entorno más cercano. “Llego a casa, le transmito eso a mi pareja. ‘Sí, tendrías que hacer eso’, me dice. ‘Obvio. Hay que honrarlo. ¿cuántos hermosos recuerdos tenés con ese corazón? Te hizo llegar hasta acá. No lo podés tirar así nomás’”, relató Carca en la entrevista, destacando el apoyo incondicional de Lucy, su pareja.

La decisión de conservar el órgano no fue inmediata ni sencilla. Carca explicó que sólo conserva una mitad del órgano extirpado. “Y lo tengo en casa”, afirmó, generando asombro entre los conductores. Ante la pregunta de Coppari sobre el lugar exacto donde guarda el corazón, el músico detalló: “En una alacena”. El órgano, detalló, se encuentra en un frasco, sumergido en formol, siguiendo los procedimientos habituales de conservación en laboratorios. “Parte lo tuve que entregar para la ciencia. Y con otra parte nos quedamos”, precisó, comparando la situación con las medallas partidas que comparten los enamorados.

El proceso para obtener el corazón implicó gestiones poco convencionales. Carca reconoció que fue su pareja quien se encargó de los trámites necesarios, y que la médica responsable de su trasplante, Mirta, accedió a la inusual petición. “Nunca en toda mi historia alguien me pidió algo así. Ustedes están completamente locos”, le confesó la doctora según relató el músico. La reacción de Mirta osciló entre la incredulidad y la complicidad, pero finalmente permitió que Carca pudiera llevarse a casa la mitad de su antiguo corazón.

"Lodo", el nuevo lanzamiento de Carca luego de su trasplante cardíaco

La presencia física del órgano en su hogar genera una mezcla de emociones en el músico. “Me enorgullece contarlo porque es algo, me parece que no, que no le pasa a todas las personas”, expresó Carca durante la entrevista, subrayando el carácter excepcional de su vivencia. La conversación derivó en reflexiones sobre la singularidad de poder ver y tocar el propio corazón, una experiencia que, según el artista, lo coloca en “otro plano”.

El relato de Carca no estuvo exento de humor y asombro por parte de los entrevistadores. Coppa bromeó sobre la posibilidad de ver una foto del órgano y sobre la idea de tener el corazón en una repisa, mientras que Natu se mostró sorprendida por la naturalidad con la que el músico abordaba el tema. “¿Y es un corazón o aparenta un corazón?”, preguntó entre risas.

La historia también incluyó referencias a figuras del rock internacional. Carca ironizó sobre la anécdota de Keith Richards y su supuesto consumo de las cenizas de su padre, sugiriendo que su propio caso supera cualquier relato excéntrico del mundo musical. “Esto supera a Keith Richards esnifándose al viejo”, afirmó, generando risas en el estudio.

El camino que llevó a Carca desde la sugerencia de Melingo hasta la concreción de tener su corazón en casa estuvo marcado por la incredulidad inicial y el apoyo de su entorno. “Yo no lo voy a poder hacer porque voy a estar out. Y bueno, y volví a casa y tenía mi corazón”, relató, destacando el papel fundamental de su pareja en todo el proceso.

La anécdota, que podría parecer salida de una novela de realismo mágico, se ha convertido en un símbolo de la resiliencia y la capacidad de Carca para resignificar su experiencia límite. “Me diferencia”, concluyó el músico, dejando en claro que su historia, como su música, desafía los límites de lo convencional.