¿Reconciliados? El Polaco y Barby Silenzi se mostraron juntos en una noche familiar

El cantante de cumbia y la bailarina publicaron imágenes abrazados en las redes sociales y dieron rienda suelta a las especulaciones de una nueva apuesta al amor

Lucía Consiglieri

El Polaco y Barby Silenzi
El Polaco y Barby Silenzi juntos otra vez (Foto: Instagram)

La historia de amor entre El Polaco y Barby Silenzi comenzó en 2016 y siempre estuvo signada por la pasión, el nacimiento de su hija Abril y, por sobre todo, las idas y vueltas que se transformaron en un clásico en el vínculo. Durante años protagonizaron episodios de distancia y reconciliaciones públicas marcadas por la exposición mediática, lo que consolidó aún más el interés de sus seguidores en cada uno de sus movimientos. A mediados de este año confirmaron su separación y, por los dichos de ambos, parecía tratarse de una decisión definitiva y sin marcha atrás.

Sin embargo, en las últimas horas, los gestos y las imágenes que compartieron en redes sociales abrieron una nueva puerta y sembraron dudas sobre si el capítulo sentimental de la pareja realmente está cerrado. El jueves por la noche, los artistas compartieron una cena en un restaurante, ocasión que quedó documentada en sus historias de Instagram y fue rápidamente detectada por sus fanáticos. En la primera postal aparecen El Polaco, Barby, su hija en común Abril y Helena, hija de Silenzi con Francisco Delgado. En esa imagen, la pareja se ríe mientras las dos niñas observan la escena; la simpleza de ese instante podría interpretarse como un encuentro de padres para compartir tiempo con sus hijas, pero la comodidad y los gestos de complicidad no pasaron inadvertidos.

La atención, sin embargo, se intensificó con la segunda foto de la velada. Allí, El Polaco y Barby posan juntos sentados en un sofá rojo, en un ambiente decorado con guiños orientales. El cantante, con su habitual desenfado, hace un clásico gesto para la cámara, mientras Barby, sonriente, apoya su mano sobre el muslo de Ezequiel, en una postura cercana y distendida. La luz cálida realza las expresiones de ambos y potencia el clima festivo e íntimo de la escena. La reacción del entorno digital no tardó en llegar: en apenas unos minutos, comenzaron a circular interpretaciones sobre un probable regreso, alentadas por la cercanía física y la sintonía visible entre los dos.

La foto del Polaco y
La foto del Polaco y Barby que reavivió los rumores de segunda vuelta (Foto: Instagram)

Estas imágenes generaron un fuerte impacto en redes sociales, donde muchos de sus seguidores celebraron la posibilidad de una reconciliación y otros destacaron la madurez que implica compartir tiempo juntos por sus hijas. Lo cierto es que, fieles a un estilo donde el sentimiento ocupa el centro, El Polaco y Barby Silenzi reafirman que en su historia nada parece estar del todo escrito. Cada gesto y cada foto transforma la cotidianidad en motivo de conversación, demostrando que el lazo está lejos de apagarse y que podría haber, una vez más, lugar para un nuevo comienzo.

Días atrás comenzaron estas especulaciones acerca de una posible vuelta. Todo comenzó con un video en las redes sociales de Silenzi. En ese registro audiovisual, que dura tan solo unos segundos, se la observa sentada en el asiento del acompañante dentro de un automóvil, tomando mate. Aunque la intención aparente era mostrar el resultado de su manicura, un detalle cambió el sentido de la publicación para la audiencia. Sobre la imagen, acompañó la frase “Mis uñitas y mi copiloto”, sumando junto a ese texto un emoji tapándose la boca y un corazón rojo,

En medio de la breve secuencia, el cantante aparece en cuadro apenas un instante, sin mirar a la cámara, enfocado en la conducción del vehículo. La fugacidad de su presencia, combinada con la frase elegida y los símbolos gráficos, despertó de inmediato las especulaciones de una posible reconciliación. A pesar de todas estas señales, ninguna de las dos partes usó la palabra reconciliación ni hizo referencia directa al tema, dejado que las especulaciones tomen fuerza.

