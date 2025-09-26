Teleshow

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

La Chiqui y su nieta llevarán adelante sus respectivos programas con la presencia de diversas figuras del mundo del espectáculo, periodistas y especialistas en política

Se conocieron quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

De cara a un nuevo fin de semana, Mirtha Legrand y Juana Viale se preparan para llevar adelante una nueva emisión de sus respectivos programas. La diva y su nieta recibirán a diversas figuras del mundo del espectáculo y la cultura, como representantes de la política y el periodismo. Allí, debatirán los aspectos más interesantes de sus vidas y los temas de la coyuntura del país.

Durante el programa de este sábado, la diva recibirá la visita del actor Fernando Dente, reconocido por su labor teatral y dirección reciente en obras multipremiadas. En la actualidad, el artista asume un doble rol en la cartelera teatral: por un lado, como protagonista de la obra Las cosas maravillosas, y por el otro, como director de Despertar de primavera. Esta última obra cosechó reconocimiento dentro de la escena nacional, al obtener 16 nominaciones a los Premios Hugo, uno de los galardones más relevantes para las producciones del teatro musical argentino.

Fernando Dente aportará su experiencia en el mundo del espectáculo en una nueva mesaza

Junto a él dirá presente Emilio Monzó, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, conocido por su trayectoria política. Su figura, vinculada de manera estrecha a temas de debate nacional, otorga un espacio destacado en la conversación de la noche a los asuntos públicos y parlamentarios. Su experiencia en ámbitos de gestión pública y representación parlamentaria lo posicionan como un referente a la hora de analizar coyunturas nacionales, estrategias de diálogo político y dinámicas institucionales.

Además, Natasha Niebieskikwiat, periodista especializada en relaciones internacionales, dirá presente para aportar un enfoque adicional a los temas del mundo que se abordarán durante la cena. La presencia de una comunicadora con este perfil permite abordar asuntos como la política exterior argentina, los cambios geopolíticos y los desafíos en materia de relaciones diplomáticas que enfrenta el país.

Sofía Zámolo será una de las invitadas a la mesa de Mirtha Legrand (Diego Barbatto)

El panel de invitados de la próxima edición del programa de Mirtha Legrand se completa con la presencia de dos mujeres referentes en sus respectivos ámbitos: Liliana Caruso y Sofía Zámolo. La conductora es reconocida por su labor en los medios, aportando su visión y experiencia en temas de actualidad. Por su parte, la modelo incorpora la perspectiva del espectáculo y la moda a la mesa.

El domingo 28 de septiembre marcará una nueva edición de las tradicionales mesas conducidas por Juana Viale en la pantalla de eltrece, que se llevará a cabo a partir de las 13:45. Para esta ocasión, la producción ha convocado a cuatro figuras de distintos ámbitos del espectáculo y la cultura argentina, aportando variedad y riqueza a la conversación prevista durante el almuerzo televisado.

La K'onga dará un show especial en el programa de Juana Viale (Jaime Olivos)

La mesa estará encabezada por Daniel Grinbank, reconocido empresario teatral y productor musical con vasta experiencia en la industria del entretenimiento nacional e internacional. Junto a él, se sentará el actor Michel Noher, quien recientemente sumó destacados trabajos actorales, y cuyo rol en la serie En el barro, de Sebastián Ortega, ha generado repercusión en medios y audiencia. La bailarina y vedette Valeria Archimó también formará parte de este variado panel; actualmente se mantiene activa sobre los escenarios, destacándose en obras como De pelos y participando en el espectáculo Sex, dirigido por José María Muscari. El grupo de invitados lo completa la actriz Jimena Cyrulnik, presente en la mesa tanto por su carrera en el arte dramático como por su presente enfocado en el mundo del diseño y la moda.

La emisión del domingo contará con un atractivo adicional: la participación de La K’onga, que se sumará a la mesaza de Juana Viale para sorprender a la conductora y los invitados. El conjunto, referente del cuarteto argentino, tiene preparada una intervención especial con un set de 12 temas diseñados para animar la velada y poner a bailar tanto a los presentes en el estudio como a los televidentes.

