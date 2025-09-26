Teleshow

La Joaqui sorprendió al revelar su postre favorito antes de su debut en Masterchef: “Soy cero cipaya”

Previo a su debut en el programa culinario, la cantante contó cuál sería su mejor preparación y cómo defendería su presentación

Con la cuenta regresiva en marcha, y semanas de su debut en Masterchef Celebrity, La Joaqui sorprendió al revelar cuál es su postre favorito y cómo lo presentaría ante los jueces del certamen. Lejos de la complejidad de las tortas o preparaciones de muchos pasos, la cantante reveló su amor por el queso y dulce.

La situación se produjo en Rumis (La Casa Streaming) cuando la artista buscó abrir debate con su postura: “Mi postre favorito es el queso y dulce. Chicos, somos argentinos, es un increíble postre el queso y dulce. Bien cortado, un rico queso, un rico dulce. De última, una decoración exótica, pero te presento mi postre estrella porque soy cero cipaya, un queso con dulce”.

Impactados por el simple postre que destacaba la cantante, uno de los panelistas lanzó: “No tiene elaboración”. Sin embargo, otra joven apoyó la moción de la intérprete de “Butakera”: “Para mí es cierto que el queso y dulce además de fácil e icónico, tiene historia. Es como nuestra cultura, un momento de unión. Es como el mate, pienso en queso y dulce y pienso en familia, amor”.

Con la idea de desempatar esta cuestión, Lizardo Ponce tomó su celular y buscó entre sus contactos. “Lo tengo acá a Betular y estoy para preguntarle qué piensa él del vigilante. Hola Betu, estoy con La Joaqui. ¿Qué pasa en Masterchef si ella de repente presenta el postre vigilante?”, afirmó el conductor.

La Joaqui se prepara para hacer su debut en Masterchef Celebrity

Acto seguido, el influencer le dio paso a a su invitada, quien argumentó su postura en el audio que le estaban enviando al pastelero: “Con concepto, con historia, porque es nuestro postre patrio, porque es riquísimo. Obviamente con una decoración bien coquette a lo Betular”. Al escuchar a la artista, Ponce lanzó entre risas: “Ya arranca a chamuyar, ¿cuenta o no como postre?”.

Minutos después, Betular respondió, explicando por qué no sería una mala idea, pero argumentando las condiciones que el postre debería cumplir: “Hola Joaqui, bienvenida a Masterchef. Voy a parafrasear a Germán Martitegui: “Lo simple es lo más difícil de hacer”. Así que el vigilante tendría que ser realmente perfecto en proporciones. Qué dulce elegir, o los dos. Qué queso elegir, cómo cortarlo”.

Veinte días atrás, Wanda Nara y Verónica Lozano anunciaron todas las figuras que se presentarían en el programa. El primero en ser presentado fue, nada más y nada menos, que Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis. “Hola a la gente de MasterChef. Acá quien les habla es Pablito Lescano. Listo y preparado. Alto cocinero de la zona norte”, afirmó el músico a través de un video.

Wanda Nara anunció las figuras que formarán parte de la nueva edición de Masterchef

Después de mucha expectativa, se confirmó que Maxi López será parte de la edición, un nombre que va a dar muchísimo que hablar. “Este hombre vivió de congelados mucho tiempo. Yo estaba en piquete, no quería cocinar. Evidentemente habrá aprendido a cocinar”, comentó la conductora, mientras Vero bromeaba acerca de si él iba a vivir en el Chateau Libertador con ella. “No, está en pareja. Va a ser papá, tiene una nena hermosa y tenemos tres hijos que está bárbaro que venga a ayudarme”, afirmó.

¿Cómo lo ve a su exmarido para la competencia en la que Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis repetirán como jurados? “Mis hijos me cuentan que él les cocina y a mí me hace quedar remal, porque yo llego retarde de grabar y capaz les pido una pizza para hacerme la copada. Ellos me dicen que Maxi les hace pastas”, detalló, demostrando esta etapa de paz que reina con su primer exmarido, a diferencia de la que mantiene con Mauro Icardi.

Evangelina Anderson es una de las incorporaciones que también busca dar que hablar. Enfrentada a Wanda casi desde los inicios de sus carreras, los últimos años fueron de reconciliación para ambas: la amistad de sus hijos y el regreso de la exesposa de Martín Demichellis a la Argentina abrió una etapa de cercanía entre las figuras que supieron ser rivales en portadas de revistas y en programas como Bailando por un sueño de Marcelo Tinelli.

A estas figuras se suman: Alex Pelao, Momi Giardina, Ian Lucas, Marixa Balli, Peque Schwartzman, Turco Husain, Roña Castro, Valentina Cervantes, Sofi Martínez, Luis Ventura, Susana Roccasalvo, Esteban Mirol, Andy Chango, Eugenia Tobal, Emilia Attias y Cachete Sierra.

