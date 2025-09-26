Teleshow

Cumpleaños y reflexión: Pancho Dotto festeja 70 años rodeado de gratitud y memoria

El emblemático representante de modelos cambió de década y lo celebró con un reflexivo mensaje en sus redes sociales, agradeciendo el cariño que recibió a lo largo de los años

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Pancho Dotto cumplió 70 años
Pancho Dotto cumplió 70 años y lo celebró con un reflexivo mensaje en redes

Pancho Dotto, uno de los representantes de modelos más emblemáticos de la Argentina, celebró su cumpleaños número 70 y eligió compartir una reflexión íntima y agradecida en sus redes sociales. Fiel a su estilo, el referente del modelaje repasó las etapas de su vida, el valor de la familia, los afectos y el paso del tiempo, y agradeció a quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera y su historia personal. En su mensaje, Dotto hizo foco en la importancia de adaptarse a los cambios, disfrutar el presente y seguir soñando más allá de los años, destacando el poder de los vínculos por encima de cualquier regalo material. El aniversario lo encontró en un clima de introspección, evocando recuerdos y eligiendo la gratitud como motor para iniciar una nueva década en su vida

Hoy es mi cumple 70, increíble… ¡Cómo pasa el tiempo! Solo quiero y tengo ganas de agradecer a todos los que me acompañaron y me acompañan en esta experiencia increíble que es la vida misma y sus maravillosas etapas. Nos tenemos que adaptar porque el cuerpo muchas veces no registra la dinámica de un alma joven… Con muchas ganas de seguir soñando y disfrutando como siempre”, comenzó Dotto en su mensaje al público y al círculo íntimo.

En su publicación repasó cómo había transitado este cumpleaños en particular y puso en primer plano la nostalgia y el confort de los lugares y personas queridas: “Hoy mi intención era estar ahí con mi querida hermana @monicatdotto en Punta del Este, donde me siento en mi casa y considero uno de los lugares más lindos de este mundo, con ella, en paz, riendo y recordando solo los fantásticos momentos compartidos desde niños y en este maravilloso lugar. Hoy mi festejo es este”. Así describió el modo sencillo y afectuoso en que decidió honrar el presente y el pasado cercano, privilegiando las emociones y los recuerdos por encima de lo material.

La foto que eligió Pancho
La foto que eligió Pancho para celebrar el cambio de décado (Foto: Insatagram)

El referente del modelaje argentino agradeció los gestos recibidos y reivindicó el valor de los vínculos y de las experiencias antes que los objetos: “Agradezco todos los mensajes y algunos regalos que desde ya me alegran, pero en el caso de los regalos materiales no son necesarios, muchas gracias por tanto amor”. Además, dejó abierta la puerta a celebrar rodeado de afectos, como es su costumbre: “Más adelante festejaremos como siempre fue y es mi costumbre, los 70”.

Dotto cerró su mensaje haciendo énfasis en la gratitud y en la invitación a disfrutar el presente: “Gracias, gratitud, 70 años, gracias a la vida. Gracias, Teresita, vivalavida”. La publicación, celebratoria y emotiva, recibió numerosas muestras de cariño y felicitaciones por parte de colegas, amigos, ex modelos, como Araceli González, y seguidores que reconocieron no solo el hito de los 70 años, sino también la vitalidad y la filosofía de vida de una de las figuras más emblemáticas del mundo del espectáculo argentino, capaz de convertir cada etapa en una oportunidad para agradecer y seguir soñando.

La llegada a las siete décadas marca para Dotto un momento de balance y proyección, en el que la serenidad experimentada se ampara en la compañía de la familia y en la valoración de los pequeños detalles cotidianos. Su elección de compartir la intimidad de un cumpleaños distinto, enfocado en la fraternidad y el reencuentro con los recuerdos más luminosos, pone en primer plano la idea de que el verdadero festejo reside en el afecto y la memoria colectiva. Dentro y fuera de la pasarela, Pancho Dotto reafirma así la vigencia de una vida marcada por la gratitud, la pasión por soñar y el deseo de celebrar los momentos más simples con quienes importan.

