María Vázquez se refirió a su pelea con Pampita: “Fue una pena”

María Vázquez habló de su pelea con Pampita (Video: El Nueve)

Lo que parecía un conflicto del pasado volvió a tomar relevancia meses atrás luego de que María Vázquez y Pampita retomaran la tensión de años pasados. Todo comenzó cuando la modelo y su esposo Adolfo Cambiaso aseguraron que en el ambiente del polo hay “mucho careta, mucha gente que no tiene nada que ver con el deporte. Van a sacarse una foto o a ver si ven a algún príncipe“. Semanas después, María dialogó con Fede Flowers para Los Profesionales de Siempre (El Nueve) y, con tono calmo, expuso su mirada sobre la controversia, desactivando de manera definitiva la discusión.

Al ser consultada sobre el origen de la polémica y la instancia actual con Pampita, María fue categórica. “Mirá, no voy a decir nada más que lo que ella dijo. Está aclarado, para mí está todo más que bien. Ella lo hizo de manera pública y está todo bien. No hay ningún tipo de problema. Yo no tengo problema con nadie”. De este modo, descartó cualquier tipo de resentimiento.

El cronista le preguntó si valoraba las disculpas públicas de la conductora en redes sociales. “Estuvo bien, no tenemos ningún tipo de problemas. La verdad es que no sé por qué surgió y no sé por qué pasó. Yo hace muchos años que estoy en este medio, no solamente en este, sino en el polo, y jamás he tenido problemas con nadie. Así que la verdad que fue una pena y bueno, y ya quedó aclarado. Por mí está todo más que bien”.

María dejó en claro que solucionó todos sus problemas con Pampita

Luego profundizó sobre el diálogo entre ambas: “Hemos tenido conversaciones de manera privada y lo ha hecho de manera pública”. Así, remarcó la importancia de haber podido hablar fuera del foco mediático y encontrar un punto de entendimiento. María amplió el sentido de su actitud conciliadora: “Nosotros hemos compartido… este medio es muy chiquito. Nosotros nos vemos en muchos ámbitos. Hemos trabajado juntas desde hace muchísimo tiempo, con ella como con otras compañeras, yo particularmente siempre trato de tener buena relación con toda la gente con la que trabajo”.

Carolina cuando hizo su primer descargo, aseguró que los dichos de la pareja más emblemática del polo no eran para ella, puesto que Martín Pepa tiene negocios con Cambiaso. Cuando le preguntaron a la modelo acerca de esto, se negó a dar detalles: “No me va a tocar ese tema porque son cosas de ellos. Yo no tengo nada que ver con esto ni con nada de lo que se dijo. O sea, yo me hago cargo de las cosas que digo, pero no de las que no digo. Entonces, creo que quedó claro en la nota, creo que quedó aclarado por quién lo dijo, quién lo corrió o lo que fuere. Y yo la verdad es que no tengo ganas de opinar de eso porque no me corresponde”.

Así, María Vázquez se mostró firme en su decisión de desdramatizar el episodio, darle un cierre definitivo y priorizar el respeto y el trato cordial entre colegas, dejando en evidencia tanto su experiencia en el medio como su política personal de evitar los enfrentamientos.

Pampita habló de su cruce con María Vázquez (Video: Instagram)

Cuando todo esto estalló, Ardohain subió un extenso video en sus redes pidiendo disculpas por sus dichos. “Iba a escribir algo para poner acá en mi Instagram, pero dije si hago un video capaz es mejor. Hace unos días me agarraron en la puerta del canal y me dijeron que María Vázquez había dicho cosas y el notero me decía que lo había dicho por mí. Yo no chequeé la información, no vi la nota y por haber dado esa entrevista se generó todo un tema que después levantaron los portales y hoy, cuando vi las repercusiones de lo que había pasado por esa nota, no me sentía cómoda. Así que averigüé el teléfono de María con el doctor de mis hijos. Él me lo pasó y le pregunté a María si podíamos hablar”, comenzó diciendo Pampita a la cámara, dirigiéndose hacia sus más de ocho millones de seguidores.

“Le dije que no me gustaba esto que había pasado, que nunca me habían hecho sentir mal en ningún lado y que había visto la nota y que ella no había hablado mal de mí en ningún lado tampoco. Entonces lo quería aclarar porque estoy en una etapa que no quiero generar estas cosas y estas rivalidades de mujeres no me gustan, no las quiero en mi vida y no quiero esa versión mía tampoco. Me parecía bien explicarle la situación, pedirles disculpas y sí, por haber dado esta entrevista, se generó todo un tema cuando ellos nunca me habían nombrado”, cerró.