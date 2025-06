Pampita, contra las críticas de María Vázquez al ambiente del polo: “Martín le compra muchos caballos a su marido”

Pampita reaccionó contra María Vázquez tras los comentarios que critican el entorno social y económico dentro del polo (Video: El Nueve)

En las últimas horas, un viejo conflicto entre Pampita y María Vázquez volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras la difusión de un informe en el programa Los Profesionales de Siempre (El Nueve). Allí se repasaron las tensiones históricas entre ambas modelos, iniciadas en la televisión de principios de los 2000, y se sumaron declaraciones recientes de María Vázquez y Adolfo Cambiaso sobre el ambiente del polo que fueron interpretadas como una posible crítica a la actual pareja del polista Martín Pepa.

El informe televisivo reconstruyó el vínculo entre las dos figuras a partir de imágenes de archivo, declaraciones y entrevistas, incluyendo una intervención de Pampita, querespondió con dureza ante las palabras de la esposa del polista más destacado de la historia argentina.

Todo comenzó con la difusión de una nota en el marco del estreno de En el nombre del polo, una miniserie de una reconocida plataforma que tiene como protagonista a Adolfo Cambiaso. En una entrevista para promocionar el proyecto, María Vázquez afirmó: “Todo lo que el polo implica, todo lo que es después del polo, post partidos, Adolfito fue siempre la peor parte del polo”. A su lado, el propio Cambiaso completó: “Mucho careta, mucha gente que no tiene nada que ver con el deporte. Van a sacarse una foto o a ver si ven a algún príncipe”.

La frase no pasó desapercibida. En el programa conducido por Flor de la V, una cronista interceptó a Pampita para recoger su opinión al respecto. La modelo respondió: “No entiendo a quién se refiere. ¿A los patrones que le compran caballos a su marido? ¿O al público que mira polo y por eso el polo existe?”.

Luego profundizó: “Seguro que no se refiere a mí porque Martín le compra muchos caballos a su marido. Así que no se va a meter con alguien que le compra tantos caballos para sus patrones”.

Pampita dejó en claro que consideraba fuera de lugar las declaraciones de la modelo: “Es raro porque está casada con el número uno del mundo del polo y hablar mal del ambiente del polo creo que no la deja bien. Su familia es increíble, sus hijos también están jugando al polo… No me la imagino a ella diciendo algo así”.

Los orígenes del enfrentamiento se remontan al año 2001, cuando Pampita debutó como notera en el programa El Rayo, por entonces conducido por María Vázquez. Según explicó en Bondi Ángel de Brito, el conflicto habría comenzado por una cuestión de protagonismo: “Pampita apareció y se levantó todas las cámaras. María Vázquez quedó a un costado”.

En uno de los archivos que se incluyeron en el informe de Los Profesionales de Siempre, María Vázquez le manifestó a un periodista: “A ella todo le queda divino… hasta un plumero le queda bien”, mientras veía imágenes de Pampita posando vestida como mucama.

En el programa, Diego Bouvet explicó el contexto: “El Rayo era un programa emblemático de la productora Cuatro Cabezas. Pampita arrancó tímida, pero con mucho carisma. No solo le robaba cámara a las colegas, también pasarela. Mide 1,64 y no podían creer que una chica de esa altura hiciera semejante carrera”.

La conductora también intervino aportando contexto sobre el cambio de paradigma en el modelaje de la época: “Entre 1998 y 2000, las modelos curvilíneas empezaron a desplazar a las altas en las pasarelas. Pampita y María pertenecían a esa camada. Era muy fuerte verlas en la pasarela, se la comían. Pero Pampita empezó a ocupar todas las portadas”.

El informe también mencionó un posteo que María Vázquez realizó años después, en tono enigmático: “Si un payaso se muda a un castillo, no se vuelve rey. El castillo se convierte en circo”. La frase fue publicada mientras Pampita viajaba al exterior, y algunos la interpretaron como una indirecta hacia la modelo, que justo había publicado la imagen de un castillo en sus historias.

Además del aspecto mediático, el informe de Los Profesionales de Siempre abordó el trasfondo económico y social que subyace en el enfrentamiento. Pampita está en pareja con Martín Pepa. A él, algunos lo consideran parte de la élite del polo, pero otros afirman que está ligado a empresarios que controlan las principales estructuras del deporte.

Flor de la V subrayó esta diferencia de versiones: “Se pone en duda si tiene mucho dinero. Dicen que la casa en los Hamptons es del patrón, no de él”. Cuando la cronista del programa le preguntó a Pampita si frecuentaba ese ámbito, ella contestó: “No es mi ambiente. Voy muy poco. No pertenezco”. Pese a su intención de desdramatizar, la conductora no evitó hacer una lectura crítica del discurso de Vázquez: “Me parece raro que haga un comentario así. Sería muy feo de su parte”, cerró.