Benito Fernández confirmó que será abuelo por segunda vez: “Estoy feliz de que venga Rufino”

Benito Fernández anunció que será abuelo por segunda vez y celebró la llegada de Rufino

Benito Fernández compartió su entusiasmo al anunciar que espera la llegada de su segundo nieto, Rufino. La novedad fue comunicada a través de su perfil de Instagram y en una conversación con Teleshow, el diseñador relató con detalles las circunstancias y los sentimientos familiares que rodean este nuevo capítulo. La noticia fue recibida con alegría tanto por él como por su entorno más cercano.

El referente de la moda local describió el contexto en el que se enteró de que Marina, su hija, estaba embarazada. “Estoy feliz de que venga Rufino. La verdad que me agarra en un momento súperlindo para súperdisfrutarlo”, afirmó, subrayando que la llegada del bebé coincide con una etapa personal que le permite acompañar a su familia desde un lugar de madurez y plenitud.

El diseñador argentino anunció el embarazo de su hija Marina y la espera de Rufino para febrero

Durante la conversación, Benito puntualizó en la participación de todos los integrantes de la familia en la espera del nuevo miembro. “Los chicos estaban buscándolo. Y bueno, sí, viene Rufino en febrero”, manifestó el diseñador, quien no ocultó su satisfacción por el proceso que está transitando su hija Marina y su yerno, Gonzalo. La familia, según remarcó, decidió esperar para anunciar oficialmente la noticia hasta transcurridos los primeros meses de embarazo.

La revelación también abordó la reacción de su otro nieto, Fermín, quien, según él, se encuentra “chocho” por la llegada de su futuro hermano. “Le pone calcos en la panza, le habla a la panza. Está feliz de tener un hermanito”, detalló el diseñador durante la entrevista. Esta actitud Fermín está atravesada por la experiencia que vive con su entorno escolar, ya que “su íntimo amigo en el colegio tuvo un hermano” recientemente, lo que incrementó la anticipación y curiosidad por convertirse en hermano mayor.

El diseñador compartió la noticia en Instagram y detalló la reacción de su familia ante el embarazo de su hija Marina

Además de compartir las emociones del presente, Benito relató circunstancias particulares vividas en el pasado, evidenciando lo importante del anuncio. Confesó un error cometido durante el embarazo anterior de su hija: “Metí la pata y lo mandé a un programa de televisión, y la familia del novio, que vive en Salta, no sabía. Casi me matan”. El diseñador explicó a Teleshow que, esta vez, procuró seguir todos los pasos para que la novedad fuese compartida de la manera adecuada y con el consentimiento de todos los involucrados.

La experiencia relatada por el diseñador de moda sobre la espera de Rufino también incluyó anécdotas recientes sobre un viaje familiar a la “Gran Manzana”. “Me fui con Marina a Nueva York hace tres meses, pero ella en el viaje no sabía nada que ya estaba embarazada”, sostuvo. El hecho de haber recibido la noticia después del regreso reforzó la decisión del círculo íntimo de mantener un bajo perfil hasta quedar confirmada la estabilidad del embarazo.

Fernández relató anécdotas familiares y destacó la felicidad de su nieto Fermín por la llegada de su hermano

El referente de la moda argentina también reflexionó sobre los cambios que trae la llegada de un nuevo nieto a la familia y los desafíos que implica adaptarse a una nueva dinámica hogareña, especialmente para Fermín. “Yo creo que cuando empiece a gatear y a caminar Rufino y le rompa todo, veremos si esa será otra nota”, dijo con humor. Según expresó, la alegría general atraviesa a cada uno de los integrantes de la familia.

“Estamos todos felices. Marina está feliz. La verdad, Gonzalo, mi yerno, también”, enfatizó. Además, después de la publicación realizada en Instagram, bromeó sobre el error cometido anteriormente. “Tuve que pedir los permisos correspondientes firmados por escribano”, dijo con humor, luego de que confirmó la noticia ante sus miles de seguidores.

El post del diseñador contó con la reacción de seguidores y colegas del mundo de la moda y de la farándula argentina, quienes le dedicaron mensajes de felicitación y muestras de cariño. “Sí, voy a ser ABUELO de nuevo. La cara de Fermín lo dice TODO. Te esperamos con mucho AMOR, RUFINO”, escribió, junto a una foto del niño donde aparece con el rostro sorprendido y la boca abierta junto a la panza de su mamá.