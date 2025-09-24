Teleshow

Luis Brandoni debió suspender su obra de teatro tras sufrir una ligera descompensación

Esta noche, el actor iba a presentarse en una nueva función de “¿Quién es quién?” junto a Soledad Silveyra en el teatro Liceo. La palabra de Carlos Rottemberg a Teleshow

Andrea Taboada
Lucas Terrazas

Por Andrea TaboadayLucas Terrazas

Guardar
Preocupación por la salud de
Preocupación por la salud de Luis Brandoni (Jaime Olivos)

Este miércoles, lejos de vivir una nueva noche de teatro en Calle Corrientes, bajo las luces del escenario y el cálido aplauso del público, Luis Brandoni debió suspender su función por un problema de salud. En diálogo con Teleshow, Carlos Rottemberg confirmó la noticia y dio precisiones sobre la salud del actor.

A horas de una nueva función de ¿Quién es quién?, junto a Soledad Silveyra en el teatro Liceo, el artista comenzó a sufrir una descompensación, lo que lo llevó a descansar en la tranquilidad de su hogar. “Informamos que por indisposición física del Sr. Luis Brandoni, se deberá suspender la función de esta noche del espectáculo Quién es quién en el teatro Liceo. Las entradas en poder del público se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas”, informó la cuenta oficial de Multiteatro al dar a conocer la noticia.

Brandoni protagoniza la obra junto
Brandoni protagoniza la obra junto a Soledad Silveyra

En ese marco, Teleshow se comunicó con Rottemberg, quien trasladó tranquilidad y dio precisiones sobre la salud de Brandoni. “Beto sufre desde la mañana una ligera descompensación que le exige quedarse haciendo reposo para cuidarse y poder recuperarse. Nada grave, pero estaba sin la potencia necesaria para encarar al público hoy, suponiendo que mañana podrá retomar la temporada normalmente”, comenzó diciendo el empresario.

Luego, Rottemberg se refirió a las indicaciones médicas que recibió Brandoni: “Él no estaba con fuerzas hoy para la función. No es nada grave, nada importante. No estaba para hacer la obra, fue una descompensación, le indicaron reposo para cuidarse, hoy no tiene la polenta necesaria. Eso fue lo que le dijeron, ahora está en la casa, lo lamentamos por el público”.

Preocupación por la salud de
Preocupación por la salud de Luis Brandoni: suspendió la función de teatro (X)

A finales de abril, Brandoni celebró su cumpleaños número 85 del mismo modo en que ha transitado gran parte de su vida: frente al público y bajo los reflectores. El reconocido actor argentino eligió el escenario para conmemorar una fecha tan significativa, compartiendo el festejo junto a su compañera de elenco, Soledad Silveyra, mientras participaban en la obra “¿Quién es Quién?”. El homenaje fue mucho más que un simple acto formal, ya que la celebración coincidió con una de las funciones de este éxito teatral.

Esa jornada, el público colmó la sala y no escatimó en aplausos ni gratitud hacia el homenajeado, acompañando el momento en el que el actor sopló las velitas frente a sus colegas y admiradores. Lo vivido sobre el escenario representó una muestra simbólica de la profunda relación de Brandoni con el oficio actoral y el respeto ganado a lo largo de su trayectoria.

Luis Brandoni sufrió una descompensación
Luis Brandoni sufrió una descompensación horas antes de presentarse en el Teatro Liceo

Beto sopló las velitas bajo una lluvia de papel picado y el coro improvisado que le regaló un momento inolvidable. Al correrse el telón, se sumaron más familiares para un nuevo brindis y dar, de manera simbólica, una nueva dimensión a la frase que enunció en una entrevista reciente con Teleshow: “El teatro es un arte vivo que me sigue sorprendiendo, incluso después de tantos años”. Y más aún, en un recinto como el Liceo, que encarna esa tradición que se remonta a más de un siglo.

El evento también estuvo marcado por la presencia de sus seres cercanos y colegas en un momento de especial simbolismo. Al concluir la presentación, Brandoni recibió una sorpresa emotiva cuando su esposa, Saula, y Micaela, una de sus hijas fruto de su matrimonio con la actriz Marta Bianchi, subieron al escenario para acompañarlo en el festejo.

Así, se repitió lo que había ocurrido el 13 de febrero pasado, cuando la homenajeada fue Solita. La dinámica fue similar, y cuando los actores estaban recibiendo los aplausos del público, entraron al escenario sus tres nietos y su asistente para sorprenderla con una gran torta de cumpleaños.

Temas Relacionados

Luis BrandoniQuien Es Quien

Últimas Noticias

Yanina Latorre criticó con dureza a Wanda Nara luego de su intercambio irónico con Maxi López en las redes

En su programa vespertino de El Espectador 107.9, dijo que no descarta que en el futuro, la mediática haga lo mismo con Mauro Icardi

Yanina Latorre criticó con dureza

Zaira Nara habló sobre la relación entre su hermana Wanda y Maxi López: “Lo agradezco”

En Rumis, la modelo señaló la importancia de conservar la armonía familiar: “Yo veo a mis sobrinos y sus caras”

Zaira Nara habló sobre la

Nati Jota defendió a Agustín Franzoni tras el repudio que recibieron sus dichos sobre Flor Jazmín Peña

La conductora se pronunció a favor del influencer luego de que este asegurara guardar fotos íntimas de sus exparejas

Nati Jota defendió a Agustín

Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich se mostraron juntos en la cancha de Racing: “28 años después”

La pareja fue vista sonriente y cercana en el estadio Presidente Perón durante la histórica clasificación de Racing Club a semifinales de la Copa Libertadores, compartiendo gestos de complicidad y alegría con los hinchas

Roberto García Moritán y Priscila

Belén, la película de Dolores Fonzi representará a la Argentina en los Premios Oscar 2026 y en los Goya

El filme fue elegido por la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas y dejó fuera de carrera a Homo Argentum, Algo nuevo, algo viejo, algo prestado y La mujer de la fila

Belén, la película de Dolores
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo es la estricta rutina

Cómo es la estricta rutina de ejercicio y alimentación de Anthony Kiedis, líder de los Red Hot Chili Peppers

Milei participa de la gala del Atlantic Council en Nueva York y Scott Bessent le entregará un premio

Mañana indagarán a los cuatro detenidos por el triple crimen: el misterio del principal sospechoso

Alerta por una nueva ciclogénesis en el AMBA: se espera otro fin de semana de lluvia y fuertes vientos

Gastronómicos: la justicia laboral falló en favor de Barrionuevo por las elecciones realizadas en 2021

INFOBAE AMÉRICA
Guyana y Estados Unidos refuerzan

Guyana y Estados Unidos refuerzan su “alianza estratégica” antinarcóticos en medio de las tensiones con Venezuela

Trump presentó un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y pidió apoyo de líderes árabes y musulmanes

Tensión en Dinamarca: el aeropuerto de Aalborg se vio obligado a cerrar tras el avistamiento de drones

Netanyahu prometió derrotar a Hamas y lamentó la “rendición” de algunos líderes internacionales ante el terrorismo

El Senado de Brasil archivó el polémico proyecto que buscaba garantizar impunidad a legisladores

TELESHOW
Ernesto Arriaga publicó un curioso

Ernesto Arriaga publicó un curioso video para anunciar una cirugía y al salir llevó tranquilidad: “Fiumm, fiumm”

Yanina Latorre criticó con dureza a Wanda Nara luego de su intercambio irónico con Maxi López en las redes

Zaira Nara habló sobre la relación entre su hermana Wanda y Maxi López: “Lo agradezco”

Nati Jota defendió a Agustín Franzoni tras el repudio que recibieron sus dichos sobre Flor Jazmín Peña

Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich se mostraron juntos en la cancha de Racing: “28 años después”