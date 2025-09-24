Luis Brandoni debió suspender su obra de teatro tras sufrir una ligera descompensación

Preocupación por la salud de Luis Brandoni (Jaime Olivos)

Este miércoles, lejos de vivir una nueva noche de teatro en Calle Corrientes, bajo las luces del escenario y el cálido aplauso del público, Luis Brandoni debió suspender su función por un problema de salud. En diálogo con Teleshow, Carlos Rottemberg confirmó la noticia y dio precisiones sobre la salud del actor.

A horas de una nueva función de ¿Quién es quién?, junto a Soledad Silveyra en el teatro Liceo, el artista comenzó a sufrir una descompensación, lo que lo llevó a descansar en la tranquilidad de su hogar. “Informamos que por indisposición física del Sr. Luis Brandoni, se deberá suspender la función de esta noche del espectáculo Quién es quién en el teatro Liceo. Las entradas en poder del público se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas”, informó la cuenta oficial de Multiteatro al dar a conocer la noticia.

Brandoni protagoniza la obra junto a Soledad Silveyra

En ese marco, Teleshow se comunicó con Rottemberg, quien trasladó tranquilidad y dio precisiones sobre la salud de Brandoni. “Beto sufre desde la mañana una ligera descompensación que le exige quedarse haciendo reposo para cuidarse y poder recuperarse. Nada grave, pero estaba sin la potencia necesaria para encarar al público hoy, suponiendo que mañana podrá retomar la temporada normalmente”, comenzó diciendo el empresario.

Luego, Rottemberg se refirió a las indicaciones médicas que recibió Brandoni: “Él no estaba con fuerzas hoy para la función. No es nada grave, nada importante. No estaba para hacer la obra, fue una descompensación, le indicaron reposo para cuidarse, hoy no tiene la polenta necesaria. Eso fue lo que le dijeron, ahora está en la casa, lo lamentamos por el público”.

Preocupación por la salud de Luis Brandoni: suspendió la función de teatro (X)

A finales de abril, Brandoni celebró su cumpleaños número 85 del mismo modo en que ha transitado gran parte de su vida: frente al público y bajo los reflectores. El reconocido actor argentino eligió el escenario para conmemorar una fecha tan significativa, compartiendo el festejo junto a su compañera de elenco, Soledad Silveyra, mientras participaban en la obra “¿Quién es Quién?”. El homenaje fue mucho más que un simple acto formal, ya que la celebración coincidió con una de las funciones de este éxito teatral.

Esa jornada, el público colmó la sala y no escatimó en aplausos ni gratitud hacia el homenajeado, acompañando el momento en el que el actor sopló las velitas frente a sus colegas y admiradores. Lo vivido sobre el escenario representó una muestra simbólica de la profunda relación de Brandoni con el oficio actoral y el respeto ganado a lo largo de su trayectoria.

Luis Brandoni sufrió una descompensación horas antes de presentarse en el Teatro Liceo

Beto sopló las velitas bajo una lluvia de papel picado y el coro improvisado que le regaló un momento inolvidable. Al correrse el telón, se sumaron más familiares para un nuevo brindis y dar, de manera simbólica, una nueva dimensión a la frase que enunció en una entrevista reciente con Teleshow: “El teatro es un arte vivo que me sigue sorprendiendo, incluso después de tantos años”. Y más aún, en un recinto como el Liceo, que encarna esa tradición que se remonta a más de un siglo.

El evento también estuvo marcado por la presencia de sus seres cercanos y colegas en un momento de especial simbolismo. Al concluir la presentación, Brandoni recibió una sorpresa emotiva cuando su esposa, Saula, y Micaela, una de sus hijas fruto de su matrimonio con la actriz Marta Bianchi, subieron al escenario para acompañarlo en el festejo.

Así, se repitió lo que había ocurrido el 13 de febrero pasado, cuando la homenajeada fue Solita. La dinámica fue similar, y cuando los actores estaban recibiendo los aplausos del público, entraron al escenario sus tres nietos y su asistente para sorprenderla con una gran torta de cumpleaños.