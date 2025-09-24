La pelea de las mellizas Camila y Florencia Lattanzio de Gran Hermano, en plena calle entre gritos y trompadas

Las mellizas Camila y Florencia Lattanzio de Gran Hermano se pelearon en plena calle (Video: LAM/ América)

Camila Lattanzio, exparticipante de Gran Hermano 2022, protagonizó una escandalosa pelea en pleno barrio de Saavedra con su propia melliza, Florencia Lattanzio. LAM (América TV) puso imágenes de las hermanas forcejeando en la vía pública, entre gritos y golpes.

Pepe Ochoa contó que la violenta discusión entre ambas se habría originado porque la exconcursante del reality show quería que su hermana la llevara en su auto a la casa de su novio. “La que está fuera del auto es Camila y la que conduce es Florencia. Le grita ‘¡devolveme la llave! La persona que grabó todo esto lo hizo porque estuvieron como una hora a las puteadas", afirmó, sorprendiendo a todos por la extensión de la pelea.

“Hubo una parte previa donde estaban ahí frenadas adentro del auto, que Florencia manejaba y Camila estaba en el asiento del acompañante. La vecina ve que en el interior del auto estaba Camila y se estaban, literalmente, matando adentro del auto. Estaban a los gritos y medio revoleándose un par de piñas”, relató el panelista del ciclo de Ángel de Brito.

Camila Lattanzio, ex Gran Hermano, protagonizó una pelea callejera con su melliza en Saavedra (LAM, América)

“Ellas viven a tres o cuatro cuadras entre ellas. Camila le exigía a Florencia que la lleve a lo del novio, que el novio vivía en otro lugar y la hermana le dijo: ‘No te voy a llevar a lo de tu novio, tomate un taxi, andá a tu casa y tomate un taxi’. Entonces Camila lo que hizo fue arrebatarle la llave del auto. ‘Hasta que no me lleves y me digas que me vas a llevar, me quedo con la llave’”, pormenorizó Pepe, sobre las imágenes que fueron filmadas por una vecina y enviadas al programa de América TV.

“Camila bajó, agarró su valijita para irse con la llave de Florencia. ‘Es mi auto, devolveme las llaves, perra’”, acotó el panelista, con humor mientras las imágenes del video mostraba la escena de las hermanas discutiendo, entre manotazos y forcejeos en medio de la calle. Cabe recordar que en la temporada en la que participó Camila, su melliza ingresó a la competencia para acompañarla en el tramo final cuando se sumaron los familiares de los participantes. Allí también lucieron su lado más divertido y no faltaron los roces.

La discusión entre Camila y Florencia Lattanzio incluyó gritos, golpes y forcejeos por una llave de auto

Unas horas antes, la ex participante de Gran Hermano presentó en sus redes sociales con una serie de fotos a Juan Pablo Scalese, su nuevo novio, en las que ambos aparecen abrazados y sonrientes. Él, por su parte, también compartió una selfie con la frase “Te amo”, que Camila replicó en su perfil.

De 31 años, Scalese es economista y cumple funciones como asesor del La Libertad Avanza dentro de la Legislatura Porteña. Su trayectoria política lo llevó a convertirse, por decisión de Karina Milei, en el principal responsable de la organización del partido bloque libertario en la Ciudad de Buenos Aires, adquiriendo una posición relevante entre los allegados al presidente Javier Milei. Además, ha acumulado experiencia en el sector gastronómico, aunque hasta ahora prefería mantener un perfil bajo lejos de los medios.

El conflicto se originó porque Camila exigía a su hermana que la llevara a la casa de su novio

El anuncio generó gran interés en redes sociales. Ambos difundieron imágenes en las que reflejan el entorno político y mediático en el que se desenvuelven y la rápida consolidación de su relación. Lattanzio explicó que conoció a Scalese hace unos meses gracias a su trabajo como DJ junto a su hermana, cuando tuvo que coordinar una fecha con el dueño de un lugar y, en ese contexto, se cruzó con él. Desde ese encuentro, relató que empezaron a salir y no se detuvieron. Además, manifestó que es la primera vez que oficializa una pareja, por lo que se mostró muy satisfecha.