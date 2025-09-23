La llamativa reacción de Mónica Farro con Yanina Latorre en vivo que sorprendió a todos

El confuso momento en LAM con Mónica Farro que se volvió viral: qué pasó con Yanina Latorre (Video: LAM, América)

En la noche del lunes, un momento de alta tensión y sorpresa invadió el estudio de LAM (América TV), cuando lo que comenzó como otra jornada cargada de chicanas televisivas terminó virando a una escena que dejó boquiabiertos a panelistas, a Ángel de Brito y a televidentes por igual. El episodio, protagonizado por Mónica Farro y Yanina Latorre, puso en primer plano recientes heridas, nuevos pedidos de disculpas al aire y un abrazo inesperado que descomprimió la situación y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Todo comenzó con las disculpas públicas de Yanina. “No te quise agredir ni generarte ningún tipo de quilombo. Yo a veces te chicaneo y te divertís porque no te entran las balas”, le dijo Yanina, dejando en claro que, si bien utiliza la ironía y el humor filoso, no buscaba lastimar a Farro. Pero cuando el ambiente parecía distendido y las panelistas discutían las situaciones habituales del ciclo, la exvedette dio el gran golpe de escena: se quitó el retorno utilizado para escuchar a la producción y sin previo aviso, se levantó de su sillón en absoluto silencio y se dirigió directo hacia la panelista que la había incomodado.

Siguieron unos segundos de incertidumbre, cámara lenta y miradas cómplices entre las angelitas. “¿Qué pasó?”, preguntó Yanina desconcertada, sin entender el desenlace de la situación. La exvedette se acercó, la miró y simplemente le dijo: “Vení”. En ese momento, sorprendiendo a todos y todas, la abrazó, y dejó en claro con su gesto que el conflicto había quedado atrás. El estudio, incluido Ángel de Brito, respiró aliviado: “Pelotu... dije ‘ahora me pega’”, bromeó Latorre entre risas. El conductor, testigo de todas las peleas posibles, intervino: “Se reconciliaron, qué suerte. En un segundo nos hiciste entrar en pánico a todos. Ninguna se paró nunca acá”.

La uruguaya sorprendió con su actitud frente a las cámaras (Captura de video)

La escena no tardó en viralizarse en redes sociales. El público, que había seguido cada cruce de palabras y cada gesto de tensión, compartió sus impresiones en las redes. “Todos sentimos el verdadero terror”; “Una reina del drama”; “Todo el panel se quedó tieso”; “Por un momento pensé que era un remake de Eliana Guercio con Marcelo Polino”; “Casi tenemos piñas en vivo”; escribieron entre los muchos mensajes destacados, evidenciando que nadie pudo despegarse del televisor en esos segundos de suspenso.

El origen de la escalada de violencia verbal se remonta a una emisión anterior del envío, en la que Farro fue el foco de comentarios irónicos por parte de Latorre y Blanco. Yanina sugirió en tono burlón que la uruguaya “no se lavaba el pelo”, sumando a la escena las risas y los gestos cómplices de Matilda. El momento, lejos de pasar desapercibido, generó incomodidad en el aire y una ola de críticas de la audiencia, que condenó la actitud del panel. Indignada, Farro eligió su cuenta de redes sociales para responder y hacer un contundente descargo contra sus compañeras.

Mónica Farro expresó su cansancio ante las críticas de sus compañeras sobre su pelo (Instagram)

“Bueno, paso por acá para contarles un poquito de lo que me pasó con esa situación que viví en LAM, un lugar donde no es que voy de angelita invitada, sino que hoy es mi trabajo, tengo un contrato firmado”, comenzó, llamando la atención sobre su rol estable en el ciclo. Profundizando en su malestar, Farro fue categórica: “Y lo que me pasó con esa situación de burla de estas dos personas, Yanina y Matilda, solo en una mente oscura y enferma está pensar 24 horas antes cómo reírte de mí en un programa de televisión, dicho por Matilda que lo planeó en el cumpleaños de Fefe Bongiorno 24 horas antes. Son dos señoras grandes haciéndole bullying a una compañera de trabajo”.

En el video, Mónica continuó cuestionando la gravedad de este tipo de actitudes: “Patético. Lo que no entienden es que por gente como ellas hay mucha gente que se suicida por este tipo de burlas, por estas situaciones. Y se creen que hacerlo en un programa de televisión es más gracioso. No, no es gracioso. Es horrible lo que hicieron. Una persona como Yanina que dice que sufrió bullying por Maru Botana y lo mal que la pasó, ella termina siendo bullying”.

Pero el enojo de la exvedette uruguaya estaba lejos de terminar. “Matilda, que se llena la boca diciendo que ella solo habla de la ropa. ¿Y ahora qué pasó? Mentirosa y frustrada. La verdad, eran dos personas a las cuales yo respetaba, hoy ya no lo hago más, creo que se pasaron de la raya, deberían pedir disculpas”, sentenció en ese entonces.