Teleshow

Gastón Portal emocionó con un homenaje a Raúl Portal en el día de su cumpleaños: “Gracias totales”

El productor compartió en Instagram un collage de fotos familiares y un mensaje lleno de cariño para recordar al querido conductor de televisión

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Gastón Portal rindió homenaje a
Gastón Portal rindió homenaje a su padre Raúl Portal en el día de su cumpleaños con emotivas imágenes familiares

Gastón Portal compartió un mensaje de homenaje en Instagram para recordar a su padre, Raúl Portal, en el día en que habría celebrado un nuevo cumpleaños. La publicación, que incluyó una selección de imágenes familiares, muestra distintas etapas del vínculo entre ambos y refuerza la relación cercana que siempre mantuvieron.

En la composición publicada por el productor aparecen cuatro fotos. En una de ellas se ve a su padre de joven, abrazándolo cuando era niño, mientras miran juntos a cámara. Otra imagen muestra al conductor en solitario en su juventud, y en otra aparece junto a un grupo de monos, fotografía que hace referencia a una de las pasiones y símbolos del carisma del conductor, conocido por sus mascotas en la televisión. Una foto más actual reúne a Gastón con sus hijos y Raúl en una escena familiar, evidenciando el paso del tiempo y la continuidad generacional. Finalmente, una imagen en blanco y negro captura a padre e hijo caminando de la mano en un entorno de parque, sugiriendo momentos de intimidad y acompañamiento cotidiano.

La publicación de Gastón Portal
La publicación de Gastón Portal en Instagram destacó la relación cercana y los recuerdos compartidos con Raúl Portal

La historia fue acompañada por el texto: “Feliz Cumple, Pa. ¡Y gracias totales!” y la canción El Nido, de La Sonora Santanera. Este tipo de gestos es una constante en las expresiones públicas de Gastón Portal tras la muerte de su padre. Su homenaje sintetiza la presencia permanente de Raúl Portal en la memoria familiar y destaca la importancia de los recuerdos compartidos a través de imágenes.

Rául Portal, exitoso conductor de televisión, murió a los 81 años el 14 de octubre de 2020. Según confirmó su mujer, Lucía Labora, a Teleshow, desde febrero del 2018 que tenía un trastorno cognitivo tipo progresivo. Además, indicó que, por voluntad de su marido, no hubo velatorio ni entierro. “Raúl no quería”, dijo, y aseguró que su cuerpo sería cremado.

Raúl Portal, reconocido conductor de
Raúl Portal, reconocido conductor de televisión, falleció en 2020 tras enfrentar un trastorno cognitivo progresivo

“A Raúl lo solían trasladar del CCP BAIRES –institución médica que atiende física y psicológicamente a personas que sufren enfermedades crónicas– a Los Arcos por diferentes agravamientos de salud, pero siempre salía. Incluso las enfermeras elogiaban lo que luchaba por vivir”, dijo Lucía en su momento, conmovida por la fuerza de su marido hasta último momento. “Otro hubiera vivido menos”.

“Salió de muchas, pero en esta no hubo forma. Estaba muy deteriorado. Lo importante es que no sufrió. El cuerpo ya no le dio”, agregó la mujer, que falleció a fines de 2023. Tras su muerte, Gastón publicó un emotivo homenaje. A través de sus stories de Instagram, el productor mostró un collage de imágenes que reunía distintos momentos a lo largo de su vida.

Gastón Portal expresó el impacto
Gastón Portal expresó el impacto emocional de la pérdida de sus padres y la importancia de los recuerdos familiares

“Creía que estaba preparado y, por supuesto: uno no está preparado. Y fue fuerte. Mi viejo se vino a pique durante los últimos años, yo viví con él toda esa decadencia, y por eso para mí no fue terrible como podría haber sido. Él estaba ya en un delirio enorme y yo tenía charlas de horas, dentro de su delirio”, reveló el guionista a Infobae en marzo de 2024.

Además, en esa misma charla con Tatiana Schapiro, contó cómo fueron sus primeros años de vida, en uno de los momentos de mayor exposición de su padre. "Tuve una infancia muy feliz pero muy particular, porque mi viejo era un tipo de clase media, músico, bohemio, y se casó con una nena bien de una familia muy bien, con una oveja negra. La familia de mi madre estuvo totalmente en contra de ese romance. Se casaron, se fueron a vivir a un departamento, y me tuvieron a mí: soy hijo de dos locos, en el mejor de los sentidos. Y mi vieja tuvo un problema en el parto, que se llama eclampsia", reveló.

Temas Relacionados

Raúl PortalGastón Portal

Últimas Noticias

Rocío Marengo prepara a lo grande una fiesta de revelación de sexo de su bebé: “Fuegos artificiales y shows sorpresa”

La actriz compartió todos los preparativos de la celebración que tendrá el fin de semana para conocer si está en la dulce espera de un varón o una mujer. Su palabra

Rocío Marengo prepara a lo

Angie Balbiani reveló detalles inéditos de robo que sufrió Pampita en su casa: “Yo creo que hay algo más”

La amiga de la modelo y panelista de Puro Show expresó sospechas sobre el asalto, señalando que los delincuentes habrían contado con información precisa sobre su ausencia y cuestionando la seguridad en Barrio Parque

Angie Balbiani reveló detalles inéditos

Las postales campestres de María Susini con su hijo Yaco: pasión por los caballos y puro relax

La modelo y uno de los mellizos que tuvo con Facundo Arana compartieron una jornada en un ambiente natural

Las postales campestres de María

La palabra de Agustín Rada tras ser demandado por plagio en su espectáculo: “Me puso muy triste”

El actor habló de la situación judicial que enfrenta hace unos años y dio detalles del proceso legal

La palabra de Agustín Rada

Allanamiento y 8 detenidos por el robo a la casa de Pampita

Tras un operativo en un hotel ubicado en Balvanera, se recuperaron además carteras, joyas y dinero, que pertenecerían a la modelo. Los sospechosos son todos extranjeros

Allanamiento y 8 detenidos por
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Camau” Espínola: “Después de octubre,

“Camau” Espínola: “Después de octubre, Milei va a tener que recuperar el diálogo con el Senado”

La Plata: un automovilista atropelló a dos personas, se escapó y todo quedó grabado por una cámara de seguridad

La NASA acelera el regreso a la Luna: la misión tripulada Artemis II podría despegar antes de lo previsto

A Bastián lo mataron por la espalda: declararon un forense y peritos en el juicio por jurados al policía

El BID aseguró que aumentará “significativamente” las operaciones en Argentina y podría acelerar desembolsos ya acordados

INFOBAE AMÉRICA
La OTAN advirtió que usará

La OTAN advirtió que usará todos los medios necesarios tras las nuevas incursiones rusas en Europa

Estados Unidos declaró a la mara Barrio 18 como organización terrorista internacional

El ayatollah Ali Khamenei consideró que negociar con EEUU sobre el programa nuclear iraní es “un callejón sin salida absoluto”

Trump reunió a líderes árabes y musulmanes en Nueva York para impulsar un alto el fuego en Gaza

Qué tan lejos puede ir la humanidad en la exploración del espacio, según un referente de la nueva generación de astronautas

TELESHOW
Rocío Marengo prepara a lo

Rocío Marengo prepara a lo grande una fiesta de revelación de sexo de su bebé: “Fuegos artificiales y shows sorpresa”

Angie Balbiani reveló detalles inéditos de robo que sufrió Pampita en su casa: “Yo creo que hay algo más”

Las postales campestres de María Susini con su hijo Yaco: pasión por los caballos y puro relax

La palabra de Agustín Rada tras ser demandado por plagio en su espectáculo: “Me puso muy triste”

Allanamiento y 8 detenidos por el robo a la casa de Pampita