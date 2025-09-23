Gastón Portal emocionó con un homenaje a Raúl Portal en el día de su cumpleaños: “Gracias totales”

Gastón Portal rindió homenaje a su padre Raúl Portal en el día de su cumpleaños con emotivas imágenes familiares

Gastón Portal compartió un mensaje de homenaje en Instagram para recordar a su padre, Raúl Portal, en el día en que habría celebrado un nuevo cumpleaños. La publicación, que incluyó una selección de imágenes familiares, muestra distintas etapas del vínculo entre ambos y refuerza la relación cercana que siempre mantuvieron.

En la composición publicada por el productor aparecen cuatro fotos. En una de ellas se ve a su padre de joven, abrazándolo cuando era niño, mientras miran juntos a cámara. Otra imagen muestra al conductor en solitario en su juventud, y en otra aparece junto a un grupo de monos, fotografía que hace referencia a una de las pasiones y símbolos del carisma del conductor, conocido por sus mascotas en la televisión. Una foto más actual reúne a Gastón con sus hijos y Raúl en una escena familiar, evidenciando el paso del tiempo y la continuidad generacional. Finalmente, una imagen en blanco y negro captura a padre e hijo caminando de la mano en un entorno de parque, sugiriendo momentos de intimidad y acompañamiento cotidiano.

La publicación de Gastón Portal en Instagram destacó la relación cercana y los recuerdos compartidos con Raúl Portal

La historia fue acompañada por el texto: “Feliz Cumple, Pa. ¡Y gracias totales!” y la canción El Nido, de La Sonora Santanera. Este tipo de gestos es una constante en las expresiones públicas de Gastón Portal tras la muerte de su padre. Su homenaje sintetiza la presencia permanente de Raúl Portal en la memoria familiar y destaca la importancia de los recuerdos compartidos a través de imágenes.

Rául Portal, exitoso conductor de televisión, murió a los 81 años el 14 de octubre de 2020. Según confirmó su mujer, Lucía Labora, a Teleshow, desde febrero del 2018 que tenía un trastorno cognitivo tipo progresivo. Además, indicó que, por voluntad de su marido, no hubo velatorio ni entierro. “Raúl no quería”, dijo, y aseguró que su cuerpo sería cremado.

Raúl Portal, reconocido conductor de televisión, falleció en 2020 tras enfrentar un trastorno cognitivo progresivo

“A Raúl lo solían trasladar del CCP BAIRES –institución médica que atiende física y psicológicamente a personas que sufren enfermedades crónicas– a Los Arcos por diferentes agravamientos de salud, pero siempre salía. Incluso las enfermeras elogiaban lo que luchaba por vivir”, dijo Lucía en su momento, conmovida por la fuerza de su marido hasta último momento. “Otro hubiera vivido menos”.

“Salió de muchas, pero en esta no hubo forma. Estaba muy deteriorado. Lo importante es que no sufrió. El cuerpo ya no le dio”, agregó la mujer, que falleció a fines de 2023. Tras su muerte, Gastón publicó un emotivo homenaje. A través de sus stories de Instagram, el productor mostró un collage de imágenes que reunía distintos momentos a lo largo de su vida.

Gastón Portal expresó el impacto emocional de la pérdida de sus padres y la importancia de los recuerdos familiares

“Creía que estaba preparado y, por supuesto: uno no está preparado. Y fue fuerte. Mi viejo se vino a pique durante los últimos años, yo viví con él toda esa decadencia, y por eso para mí no fue terrible como podría haber sido. Él estaba ya en un delirio enorme y yo tenía charlas de horas, dentro de su delirio”, reveló el guionista a Infobae en marzo de 2024.

Además, en esa misma charla con Tatiana Schapiro, contó cómo fueron sus primeros años de vida, en uno de los momentos de mayor exposición de su padre. "Tuve una infancia muy feliz pero muy particular, porque mi viejo era un tipo de clase media, músico, bohemio, y se casó con una nena bien de una familia muy bien, con una oveja negra. La familia de mi madre estuvo totalmente en contra de ese romance. Se casaron, se fueron a vivir a un departamento, y me tuvieron a mí: soy hijo de dos locos, en el mejor de los sentidos. Y mi vieja tuvo un problema en el parto, que se llama eclampsia", reveló.