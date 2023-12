La conmovedora despedida de Gastón Portal a su mamá Lucía, que falleció a los 74 años

Lucia Portal, exesposa de Raúl Portal

Tras años de sufrir un deterioro en su salud, Lucía Labora falleció a los 74 años. La exesposa de Raúl Portal fue encontrada sin vida en su cama por sus enfermeras, quienes cuidaban de ella diariamente. Gastón, su único hijo, reveló que la productora tenía un delicado cuadro de salud desde hacía un tiempo. Esta situación generó que la mujer sufriera un infarto.

Tras la muerte de su mamá, Gastón publicó un emotivo homenaje. A través de sus stories de Instagram, el productor, guionista y director de cine y series mostró un collage de imágenes que reunía distintos momentos a lo largo de su vida. En las fotos incluso aparece su abuela, quien también murió recientemente, en el 2020, durante la pandemia de Covid-19.

Con la canción Because, de The Beatles, el productor despidió a su mamá. “Porque el mundo es redondo, me hace girar. Porque el mundo es redondo... Porque el viento es fuerte, me vuela la cabeza. Porque el viento es fuerte... El amor es viejo, el amor lo es todo, el amor eres tú”, dice la letra que Gastón eligió para el sentido recuerdo.

Gastón Portal despidió a su madre, Lucía (Foto: Instagram)

Tres días atrás, Lucía había publicado en su Instagram un video de su madre. En la publicación había escrito: “Tu primer cumple en el cielo”. Recientemente, este último posteo comenzó a llenarse de mensajes de amor hacia la profesional por parte de amigos y familiares que se enteraron de la noticia.

Como si fuera poco, a finales de septiembre, la productora también había recordado a su expareja. “Cumple felizzzz en el cielo Raúl Portal. Te extrañamos pero seguro que estás mejor que nosotros acá”, escribió junto a una foto donde se lo ve al conductor junto a sus dos perros.

La sentida despedida de Gastón Portal a su mamá Lucía (Instagram)

Lucía Lábora fue la compañera de toda la vida de Raúl Portal. Juntos construyeron una relación larga y amorosa. El propio conductor, que murió en 2020 a los 81 años, reconocía que antes de conocerla había sido un picaflor irredento con miles de novias. Ella entendía el humor de ese hombre que cuando cumplieron cincuenta años de casados le afirmaba que habían llegado a las “bolas de oro” y que aseguraba que con su esposa habían sido inmensamente felices “hasta que nos conocimos”.

Junto a Anamá Ferreira y su esposa, Lucía

En esa relación única, Lucía también aceptaba de forma divertida que el pionero de la TV de trasnoche tuviera, las que él bautizó, “imaginovias”. “Estuve de novio con Jeanne Moreau y con Grace Kelly. Me separé de Rosario Lufrano y me encanta María Laura Santillán, pero un poco corté porque no puedo atenderlas a todas”, explicaba estallando de risa. Ya más serio aseguraba sin titubeos: “Gastón y Lucía son mi propia vida y no existen separados o sueltos. Como mis piernas y mis brazos”.

De la misma forma Raúl mantuvo una relación particular con su hijo, Gastón Portal. El conductor decía entre risas que Gastón le había hecho “sentar cabeza”. En esa relación quizás buscó una revancha de la vida por haber perdido a su padre a los 19 años. Solía contar que antes de ser padre fumaba cinco atados de cigarrillos diarios pero que cuando nació Gastón dejó todo. Juntos compartieron dos grandes pasiones: el amor por River y también por el humor absurdo.

Con el correr de los años, padre e hijo comenzaron a trabajar juntos y a conformar una dupla especial. Esta sociedad empezó cuando el pequeño Portal tenía 12 años. Así fue como lo acompañó en la radio, en la producción de Semanario Insólito y a los 18, era el productor de Notidormi. Portal padre reconocía que había sido severo “pero no dictatorial” en la formación de su hijo y que le inculcó valores que para él eran imprescindibles: la responsabilidad, el honor, el cumplimiento de la palabra, el sentimiento nacional y familiar y el valor de la amistad. Gastón contaba que su padre lo había inscripto en uno de los secundarios privados más prestigiosos y caros de la zona. Pero que él, reacio a estudiar, se llevaba todas las materias. Así que Portal averiguó cual era el colegio público con peor fama y allí lo inscribió. La experiencia resultó única. Gastón aprendió que había dos realidades distintas y que en ambas podía aprender, convivir y tener amigos.