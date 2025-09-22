El divertido cruce entre Carina Zampini y su hijo Manuel al aire: “Viene a buscar comida y se va”

Carina Zampini se cruzó con su hijo Manuel

La dinámica entre Carina Zampini y su hijo Manuel Arce quedó expuesta en un reciente episodio del programa de streaming que la actriz conduce en Luzu TV, donde ambos protagonizaron un intercambio cargado de humor y reproches familiares. La presencia de Manuel, de 26 años y dedicado al marketing en Kuarzo, permitió a la audiencia conocer una faceta más íntima y cotidiana de la reconocida conductora, alejada de sus habituales roles en la ficción.

Durante la emisión, Carina Zampini no dudó en compartir detalles sobre la relación con su hijo, haciendo referencia a las visitas esporádicas que él realiza a su casa. En tono distendido, la conductora comentó: “No es un dato menor que yo, que soy re buena mami, le hago la comida para que él pase y a veces ni se baja del auto. No es que es una excusa para que venga mi casa y yo lo estoy pescando”. Esta afirmación, lejos de incomodar a Manuel, sirvió como punto de partida para que él respondiera con igual soltura.

Manuel reconoce el cariño y la dedicación de su madre durante el programa de streaming

El joven, lejos de mostrarse intimidado por la exposición pública de su vida personal, interrumpió a su madre. “Yo entiendo la indirecta”, dijo mientras generó risas en el estudio y marcó el tono del intercambio. La conversación continuó con Carina Zampini detallando cómo suelen compartir momentos juntos: “Si él tiene tiempo, en general lo que hace es pasar a tomar unos mates, compartimos una charla o tomar una cerveza. Y después se lleva lo que yo tengo”.

En ese momento, Manuel tomó la palabra y, con un gesto de complicidad, expresó: “Pará, ahora hablo yo”. En su defensa, explicó: “Ya te escuché. Aparte ya arranca la oración diciendo ‘porque soy una buena mami’. Entonces, te pone en un lugar donde te condiciona. Es re buena madre igual, sí. No me puedo quejar nunca”. De este modo, el hijo de Carina Zampini reconoció el cariño y la dedicación de su madre, aunque también dejó en claro la presión que siente ante las expectativas familiares.

Carina Zampini y su hijo Manuel protagonizan un divertido intercambio familiar en Luzu Tv

La conversación avanzó hacia la frecuencia con la que se ven, y Manuel describió la dinámica habitual: “Pasan dos o tres semanas que no nos vemos. Entre que hago cosas y ella también hace cosas no nos vemos y de la nada llega el mensaje que dice ‘che, Manucho, cociné tal cosa. ¿No querés pasar a buscar cuando vengas si no tenés nada?’ Ya sé que ese guiño es tomamos unos mates, entonces paso y me llevo la comida. Es más el incentivo de vernos que el hecho de buscar la comida”.

El divertido cruce entre Carina Zampini y su hijo que conquistó a la audiencia

El intercambio entre madre e hijo, marcado por la espontaneidad y la complicidad, permitió a los seguidores de Luzu TV acceder a una versión más cercana y auténtica de Carina Zampini, quien, lejos de los guiones y las cámaras de ficción, compartió con su audiencia la cotidianeidad de su vínculo familiar.

Cabe recordar que Carina Zampini ha mantenido su vida personal fuera del foco mediático, pero su hijo Manuel decidió incursionar en el mundo artístico. Actualmente, trabaja como productor y se dedica a la creación de contenido digital, además de desempeñarse en marketing y diseño, según detalla en su biografía en redes sociales.

Carina Zampini y su hijo Manuel y un hermoso encuentro "Es tanto lo que te amo"

El vínculo entre la actriz y su hijo se caracteriza por el apoyo mutuo y la independencia. En 2021, durante una emisión de Lo de Mariana, se difundió un video en el que Manuel expresó: “La verdad es que nosotros dos fuimos muy compinches, siempre tuvimos un plan a futuro, una idea dando vueltas (...) Lo importante es que lo hagamos juntos, y lo hagamos acompañados, y apoyándonos el uno al otro”. Estas palabras emocionaron a la actriz, quien destacó la fortaleza de su relación.

Carina Zampini y su hijo Manuel

Nacido a finales de 1998, Manuel es fruto de la relación entre Carina Zampini y Pablo Arce, profesor de educación física. Tras la separación de sus padres en 2008, comenzó a interesarse por el ambiente artístico, influenciado por la carrera de su madre. Una de sus primeras apariciones en televisión ocurrió cuando tenía 14 meses, al participar en un video sobre maternidad junto a Zampini.