Daniela Celis, a flor de piel sobre Thiago Medina: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre”

Daniela Celis compartió un emotivo video recordando a Thiago Medina en el Día de la Primavera (Video: Instagram)

Mientras su entorno permanece en vilo esperando por mejoras en el estado de salud de Thiago Medina, su expareja y madre de sus hijas mellizas, Daniela Celis, publicó un tierno video que había sido grabado un año atrás. En él, se ve cómo el influencer le regaló ramos de flores amarillas a la creadora de contenido, y a sus bebas, Laia y Aimé, por el Día de la Primavera.

Lo que más impactó, fue el texto con el que acompañó las imágenes. “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre, te lo imploro”, escribió Daniela junto a un emoji rezando, otro de estrellas y otro de un corazón amarillo. Además, explicó el contexto en el que subió ese video: “Un día como hoy, el año pasado”, aseguró la exparticipante de Gran Hermano.

Cabe resaltar que, desde que se conoció el accidente vial que tuvo como víctima al joven y pese a no ser más pareja, Pestañela es una de las personas que se mantiene firmes junto a Thiago durante su internación en el hospital. Además, es una de las encargadas de difundir los partes oficiales para llevar tranquilidad a sus seguidores.

La ex Gran Hermano pidió por la salud de Thiago Medina tras el grave accidente vial

Por ejemplo, este domingo a la tarde, la influencer explicó a través de su cuenta de Instagram que el padre de sus hijas se encuentra estable, asistido por respirador mecánico y permanece sedado. Aclaró que no requiere drogas para sostener la presión arterial y detalló que los pulmones son los órganos más afectados. Daniela enfatizó que la evolución de Thiago se evalúa día a día, como parte de un delicado proceso de recuperación.

La cadena de oración por su salud continúa activa, convocando solidaridad y acompañamiento ante la situación incierta que vive el joven. Además, resaltó que la cirugía practicada tanto en el tórax como en el abdomen muestra progresos positivos. El pedido de fuerza y sanación se volvió un mensaje constante en sus comunicaciones, reflejo de la esperanza que mantiene tanto la familia como el entorno cercano.

La primera información oficial acerca del estado clínico del exparticipante del reality show de Telefe llegó durante la mañana del domingo a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, tras casi dos días sin partes oficiales. El hospital indicó que el paciente se mantiene estable, confirmando los datos aportados por el círculo íntimo. El viernes, el comunicado oficial indicó que continuaba en terapia intensiva y sin necesitar el suministro de inotrópicos. Los equipos médicos destacaron la existencia de parámetros respiratorios adecuados y describieron el pronóstico como reservado, a la espera de la evolución clínica de las próximas horas.

Daniela Celis se mantiene firme junto a Medina y difunde partes oficiales para sus seguidores (Instagram)

El mismo viernes se le practicó un procedimiento quirúrgico, de cuatro horas y media de duración, que implicó un esfuerzo conjunto del Hospital Mariano y Luciano de la Vega y el Hospital de Alta Complejidad Bicentenario. Durante la intervención, se reconstruyó la parrilla costal, permitiendo una mejora en la situación hemodinámica y respiratoria del paciente. Los médicos remarcaron que la operación transcurrió sin complicaciones. Una vez finalizada la cirugía, el joven de 22 años volvió a la terapia intensiva, donde recibe monitoreo constante. En ese contexto, no registró la necesidad de farmacología especial para mantener la presión y mostró una respuesta satisfactoria a la asistencia respiratoria mecánica.

El accidente que derivó en la internación de Thiago Medina tuvo lugar el viernes 12 de septiembre, resultado de un fuerte incidente con su motocicleta. La gravedad de las lesiones motivó el traslado inmediato al hospital de Moreno y su ingreso directo en la unidad de terapia intensiva. En los días posteriores, los partes médicos aludieron a estados febriles persistentes que retrasaron la posibilidad de realizar la cirugía. Una vez que la condición clínica lo permitió, los especialistas avanzaron con las intervenciones necesarias, centrando los esfuerzos en la recuperación de la función torácica.