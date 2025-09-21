El insólito blooper de Brenda Asnicar al pedirle a Gastón Soffritti recrear su primer beso en televisión

Desde su comienzo en televisión, a los 11 años, Brenda Asnicar participó en todo tipo de programas: desde Cantaniño y Chicos Argentinos hasta su icónico papel en Patito Feo. En ese recorrido delante de las cámaras, la joven atesoró diferentes momentos especiales, entre ellos, su primer beso en ficción con Gastón Soffritti. Así las cosas, en un nuevo encuentro entre los artistas, la joven le confesó este hecho al productor y lo sorprendió al hacerle una llamativa propuesta.

“Mi primer beso televisivo fue contigo”, le dijo Brenda a Gastón, mirándolo a los ojos, al aire de Había que decirlo, el programa de streaming de El Trece. Sorprendido, Soffritti reaccinó diciendo: “¿En serio?”. Fue entonces cuando Asnicar decidió dar un paso más y preguntarle: “¿Me das otro?”.

Shockeado por la situación incómoda, el conductor alcanzó a decir: “No, qué querés, ¿que me mate mi novia?”. Al escucharlo, y notar que no se trataba de una broma, la actriz devolvió y se justificó: “Ah, ¿tenés novia? Chicos, pero somos actores”. Mientras la influencer aún se tapaba la cara de la vergüenza, el productor continuó la charla y recordó: “Y después volvimos a hacer pareja, varias veces. Se quiere matar”.

El insólito blooper de Brenda Asnicar al recordar su primer beso en televisión con Gastón Soffritti

Fue entonces cuando los panelistas le consultaron a Soffritti y el amor se había vuelto real, más allá de su trabajo. Sin embargo, Gastón no dio lugar y aclaró que todo había quedado en la ficción. Para cerrar el incómodo momento, y tratar de olvidar la vergüenza que había pasado, Asnicar se disculpó: “Chicos, no, no, yo no sabía que tenías novia. Pido perdón. Pido perdón públicamente”.

Semanas atrás, la joven dialogó con Martín Cirio sobre cómo fue su relación con Duki en 2020. La convivencia entre Asnicar y Mauro Lombardo, el Rey del Trap, se dio mientras las restricciones sanitarias transformaban la rutina diaria de millones de personas. “Quedamos bien, lo quiero, me gusta su evolución artística”, expresó la intérprete en la entrevista. La artista señaló que nunca se sintió atraída por el poder económico de sus parejas y resaltó que el entorno en el que creció el cantante de “Goteo” contrastaba con su situación actual. “Cuando yo conocí a Mauro, no era una persona rica,” destacó.

La actriz también trazó un perfil sobre el crecimiento profesional de Duki y la evolución de sus intereses. Subrayó el respeto y la valoración por el trabajo de Lombardo, reconociendo: “Me parece que es muy talentoso, yo lo admiraba mucho por cómo arrancó”. Luego, profundizó: “Vos sabés lo que es que una persona se siente así y arranque... Y tres canciones seguidas en un momento. Yo admiraba mucho eso, la verdad”.

Brenda Asnicar recordó su relación con Duki: "Cuando yo conocí a Mauro, no era una persona rica"

La trayectoria de Brenda Asnicar se distingue en la industria del entretenimiento por una versatilidad que abarca actuación, música y conducción en medios digitales. La artista argentina mantiene una fuerte presencia en el medio desde su debut televisivo a los 11 años, perfilándose entre las figuras relevantes de la cultura pop latinoamericana

Su irrupción ante el gran público se produjo en Patito Feo, la telenovela musical de Disney Channel Latinoamérica, que se convirtió en un fenómeno regional entre 2007 y 2009. Bajo el rol de Antonella Lamas Bernardi, Asnicar logró reconocimiento internacional y consolidó una base de seguidores juveniles. Las giras vinculadas a la serie, además de las bandas sonoras producidas, impulsaron su carrera y la posicionaron como referente musical adolescente en esos años.

Posteriormente, la actriz sumó participaciones destacadas en ficciones como “Sueña conmigo” en Nickelodeon y “Los Únicos” de Pol-ka Producciones. En 2012, Telemundo la convocó para la novela “Corazón Valiente”, lo que le permitió expandir su proyección en el mercado internacional. Su incursión en “Cumbia Ninja” significó un reto doble: interpretar dos personajes distintos y aportar en la composición de la banda sonora, experiencia que marcó una nueva etapa profesional.