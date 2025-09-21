Así quedó la casa de Cinthia Fernández después de su remodelación: los cambios que hizo

Cinthia Fernández mostró la transformación total de su casa tras una remodelación integral (Video: Instagram)

Cinthia Fernández compartió el proceso de renovación de su hogar familiar, donde vive junto a Roberto Castillo y sus hijas, mostrando una secuencia que permite dimensionar el impacto de los cambios realizados. La vivienda, que presentaba signos notables de deterioro y acumulación de suciedad en la fachada, atravesó una renovación integral que modificó tanto su estética como su funcionalidad. Gran parte del proceso quedó documentado por la propia bailarina a través de un reel en redes sociales y múltiples imágenes, en las que se reflejan los diferentes estadios de la reforma.

Las primeras imágenes exhibían una fachada de líneas modernas, pero con manchas de humedad extendidas sobre las superficies claras y la base de mampostería dañada. Según relató la influencer, varias intervenciones previas no lograron revertir el desgaste acumulado ni abordar la raíz de los problemas, situación que forzó una evaluación más profunda de la estructura. La vivienda recibió trabajos superficiales y arreglos de pintura que no contemplaron la reparación de grietas ni la remoción adecuada de los viejos recubrimientos, como ella misma explicó en su testimonio: “pintaron encima de lo que ya estaba sin rasquetear las zonas que eran necesarias, y sin arreglar las grietas que luego filtraron”.

Inspeccionar la estructura permitió detectar fallas en zonas críticas expuestas, y así preparar adecuadamente la superficie antes de la intervención final. La secuencia continuó con un hidrolavado intensivo que logró mejorar el aspecto general, aunque la propietaria confesó que persistía una sensación de “casa muy hecha pelota” y de imagen poco elegante, razón por la cual se decidió por un cambio radical.

El replanteo estético incluyó la selección de nuevos colores para el revestimiento exterior. La elección respondió tanto a criterios funcionales como estéticos, priorizando gamas oscuras, que disimulan la suciedad derivada de la lluvia y prolongan la prolijidad visual frente al paso del tiempo. Antes de aplicar la pintura definitiva, en la vivienda se testeó la paleta mediante herramientas digitales que permitieron anticipar el impacto del cambio y visualizarlos en contexto real. Como síntesis del resultado, la creadora de contenido expresó: “El cambio fue rotundo. De un color claro, muy sucio y que restaba bastante elegancia a la casa, pasamos de esto a esto en un abrir y cerrar de ojos. Quedó sobrio, distinguido...”.

El frente actualizado deja en evidencia una fachada sin manchas, con líneas limpias y un acabado homogéneo en gris oscuro, que armoniza con la vegetación circundante y le imprime al conjunto una presencia más moderna. El reacondicionamiento del jardín, la poda de plantas y la reorganización de los rincones exteriores complementaron la evolución, a la que se sumó la puesta en valor de las aberturas de aluminio, la terraza y la galería techada.

La transformación más relevante incluyó también un proceso de ampliación, donde la familia sumó nuevos espacios habitables y renovó áreas clave del interior. La ampliación contempló la construcción de una segunda planta sobre el sector trasero y el reacondicionamiento de los ambientes para integrar más luminosidad y espacio.

Durante la obra, se evidenció el avance con imágenes que muestran las paredes de ladrillo a la vista y las ventanas ya colocadas, anticipando la futura distribución de ambientes. Las habitaciones nuevas presentan ventanales generosos que aportan luz natural y abren perspectivas al jardín, favoreciendo la habitabilidad y la continuidad espacial con el exterior. Los muros interiores, tras el revoque y la aplicación de pintura en tonos neutros, consolidan la idea de ambientes amplios y funcionales.

“El cambio fue absolutamente gigante, una bomba, y no solo afuera, sino que adentro de la casa”, aseguró en el reel publicado este fin de semana. “Quedó lindo, ¿o no? ¿Les gustó?“, quiso saber Cinthia Fernández al final del video. Además, aseguró que en las próximas horas dará a conocer otra noticia importante en Instagram para sus seguidores.