Teleshow

Juana Viale enfrenta el máximo desafío deportivo de su vida: mañana compite en el IronMan de San Pablo

La conductora de Almorzando con Juana deberá nadar dos kilómetros, pedalear 90 y correr 21 para completar la exigente prueba. Las fotos con que anticipó el reto

Hugo Martin

Por Hugo Martin

Guardar
Juana Viale preparada para correr
Juana Viale preparada para correr el IronMan 70.3 de San Pablo

La expectativa crece en torno al debut de Juana Viale en el IronMan 70.3 de São Paulo, una de las pruebas de triatlón más exigentes del calendario internacional, que se celebrará mañana en Brasil. La actriz y conductora argentina, reconocida por su espíritu inquieto y su inclinación por los desafíos, se encuentra ya en territorio brasileño, lista para afrontar una competencia que pondrá a prueba su resistencia y determinación.

En la antesala del evento, Juana Viale compartió con sus seguidores dos imágenes que reflejan tanto la emoción como la preparación que la han acompañado en este proceso. En la primera fotografía, se la observa frente a un cartel identificatorio del IronMan 70.3 de São Paulo, vestida con una camiseta deportiva roja, short negro y gorra celeste, los brazos en alto y una sonrisa amplia. El entorno, dominado por el césped y la luz diurna, resalta los colores vivos de su atuendo y del fondo, mientras frases como “El primero”, “Anything is possible” y “Se viene... 2 kms 🏊‍♂️ 90 kms 🚴‍♂️ 21 kms 🏃‍♂️” anticipan la magnitud del reto. En la segunda imagen, la escena cambia a un ambiente más íntimo: Juana Viale aparece sentada junto a una mesa repleta de elementos deportivos —casco de bicicleta amarillo, gafas, calzado de running, botellas de hidratación, geles energéticos y otros accesorios— bajo la frase “Mi camarín. Mi vestuario. Esperando la función”, que subraya el carácter casi teatral con el que vive cada competencia.

Juana Viale contodo su equipamiento
Juana Viale contodo su equipamiento para disputar el IronMan 70.3 de San Pablo

La trayectoria de Juana Viale en el deporte no es reciente ni improvisada. Desde hace meses, ha dejado constancia de su compromiso con la disciplina y el entrenamiento, compartiendo con frecuencia los avances de su preparación física. En julio, publicó una reflexión en la que anticipaba este nuevo objetivo personal, acompañada de imágenes que documentan su rutina: sentada en una máquina de pesas para fortalecer cuádriceps, levantando mancuernas sobre un banco para trabajar brazos y pectorales, y realizando plancha sobre una fitball roja, ejercicios que evidencian la constancia y la pasión que la caracterizan. En ese mensaje, escribió: “Todo acto tiene su efecto. Tiempo de descuento para mi objetivo. ¡Ya les contaré más… pero el gimnasio me ha llamado! ¡21 de septiembre es el día!”, generando expectativa entre sus seguidores sin revelar aún el desafío específico.

La preparación de Juana Viale incluyó también su participación en la Media Maratón 21K de Buenos Aires en agosto, una competencia que reunió a más de 27.000 personas de Argentina y el exterior. A través de sus historias de Instagram, mostró el instante en que cruzó la meta, tras superar una semana complicada de salud. En sus palabras: “Después de siete días en cama, antibiótico, no poder entrenar, no poder comer correctamente... ¡lo logré!”, acompañando el video que retrata su esfuerzo y tenacidad. El relato continuó con una dosis de humor y sinceridad: “Lo que lloré cuando llegué, ¡ahí me terminé de deshidratar!”, y un reconocimiento especial a su pareja y compañero de desafíos: “¡Gracias a mi eterno compañero Yago Lange, que sin él no lo hubiese logrado!”, destacando la importancia del apoyo personal en cada meta alcanzada.

La experiencia internacional tampoco es ajena a Juana Viale. En una ocasión anterior, viajó a Nueva York junto a su hermano Nacho Viale para participar en el Gran Fondo de Nueva York, una competencia de ciclismo amateur que convoca a deportistas de todo el mundo y en la que la exigencia física y el espíritu de equipo son fundamentales.

Con cada paso, Juana Viale reafirma su compromiso con el deporte y la superación personal, compartiendo con su comunidad no solo los logros, sino también el proceso y las dificultades que implica cada desafío.

Temas Relacionados

Juana VialeIronMan 70.3 Sao PauloTriatlón

Últimas Noticias

Se cumplió un año de la muerte de Daniel Fanego: el emotivo recuerdo de su hijo Manu

Con fotos y un sentido texto, el actor de 44 años homenajeó a su padre en el primer aniversario de su fallecimiento

Se cumplió un año de

Daniela Celis y el padre de Thiago Medina dieron una nota juntos en medio de los rumores de una interna familiar

Luego de la operación del joven y a una semana del accidente, la influencer y Julio Medina hablaron con la prensa en una entrevista de la que también participó Nacho Castañares

Daniela Celis y el padre

Valentino Rossi y el sueño cumplido en La Voz Argentina: “El escenario siempre me hizo sentir valioso”

El joven cantante del equipo de Lali Espósito cuenta cómo vivió el reconocimiento instantáneo del jurado, su vocación desde la infancia, el rol de la familia y el poder de la música como refugio y motor de su vida

Valentino Rossi y el sueño

Connie Isla y su experiencia en TikTok: “Me casé y pensaron que era un videoclip”

Alguna vez fue simplemente conocida como “la chica del ukelele”. A los seis años inició su formación en canto, teatro y baile. Su impacto en la escena musical argentina se consolidó en 2023, cuando presentó Isla Mater en el Planetario de Buenos Aires. Así repasa su historia para Nacidos en Redes

Connie Isla y su experiencia

Roque Narvaja, un creador de hits: “No creo en la transpiración, creo en la inspiración más profunda”

El músico argentino relata cómo el verdadero ángel de una canción surge de un lugar íntimo e inexplicable, y no solo del oficio y la práctica. Sus comienzos. El éxito con La Joven Guardia. Su etapa política y el exilio en España. El suceso como autor, la vuelta a la Argentina y una pasión insospechada: volar aviones

Roque Narvaja, un creador de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: Pettovello

Elecciones 2025, en vivo: Pettovello llamó a votar por LLA y terminar “con este loop infinito”

DakhaBrakha, el fenómeno ucraniano que conquista el mundo, se presenta por primera vez en Argentina

Maratón de Buenos Aires 2025: mañana la Ciudad recibirá a más de 15.000 corredores de todo el mundo

Los desencantados y la oportunidad que deja el peronismo: la apuesta de la avenida del medio en CABA y PBA

Cayó la “Familia Amarilla”, una banda narco de La Matanza: cómo era su estructura piramidal para distribuir droga

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Irán amenazó

El régimen de Irán amenazó con romper el reciente acuerdo nuclear con el OIEA si hay una reimposición de sanciones de la ONU

Ortega y Murillo intensifican la purga en el sandinismo: ex guerrilleros aliados ahora son perseguidos por el régimen nicaragüense

Un trabajador murió al caerle encima el BMW M1 Art Car de Andy Warhol durante su descarga en Washington D.C.

Volodimir Zelensky condenó el ataque masivo ruso con 40 misiles y 580 drones: “Es una estrategia deliberada para aterrorizar a la población”

Trump dijo que la ofensiva de Israel contra Hamas en la ciudad de Gaza “podría resultar en la liberación” de los rehenes

TELESHOW
Se cumplió un año de

Se cumplió un año de la muerte de Daniel Fanego: el emotivo recuerdo de su hijo Manu

Daniela Celis y el padre de Thiago Medina dieron una nota juntos en medio de los rumores de una interna familiar

Valentino Rossi y el sueño cumplido en La Voz Argentina: “El escenario siempre me hizo sentir valioso”

Connie Isla y su experiencia en TikTok: “Me casé y pensaron que era un videoclip”

Roque Narvaja, un creador de hits: “No creo en la transpiración, creo en la inspiración más profunda”