Juana Viale enfrenta el máximo desafío deportivo de su vida: mañana compite en el IronMan de San Pablo

Juana Viale preparada para correr el IronMan 70.3 de San Pablo

La expectativa crece en torno al debut de Juana Viale en el IronMan 70.3 de São Paulo, una de las pruebas de triatlón más exigentes del calendario internacional, que se celebrará mañana en Brasil. La actriz y conductora argentina, reconocida por su espíritu inquieto y su inclinación por los desafíos, se encuentra ya en territorio brasileño, lista para afrontar una competencia que pondrá a prueba su resistencia y determinación.

En la antesala del evento, Juana Viale compartió con sus seguidores dos imágenes que reflejan tanto la emoción como la preparación que la han acompañado en este proceso. En la primera fotografía, se la observa frente a un cartel identificatorio del IronMan 70.3 de São Paulo, vestida con una camiseta deportiva roja, short negro y gorra celeste, los brazos en alto y una sonrisa amplia. El entorno, dominado por el césped y la luz diurna, resalta los colores vivos de su atuendo y del fondo, mientras frases como “El primero”, “Anything is possible” y “Se viene... 2 kms 🏊‍♂️ 90 kms 🚴‍♂️ 21 kms 🏃‍♂️” anticipan la magnitud del reto. En la segunda imagen, la escena cambia a un ambiente más íntimo: Juana Viale aparece sentada junto a una mesa repleta de elementos deportivos —casco de bicicleta amarillo, gafas, calzado de running, botellas de hidratación, geles energéticos y otros accesorios— bajo la frase “Mi camarín. Mi vestuario. Esperando la función”, que subraya el carácter casi teatral con el que vive cada competencia.

Juana Viale contodo su equipamiento para disputar el IronMan 70.3 de San Pablo

La trayectoria de Juana Viale en el deporte no es reciente ni improvisada. Desde hace meses, ha dejado constancia de su compromiso con la disciplina y el entrenamiento, compartiendo con frecuencia los avances de su preparación física. En julio, publicó una reflexión en la que anticipaba este nuevo objetivo personal, acompañada de imágenes que documentan su rutina: sentada en una máquina de pesas para fortalecer cuádriceps, levantando mancuernas sobre un banco para trabajar brazos y pectorales, y realizando plancha sobre una fitball roja, ejercicios que evidencian la constancia y la pasión que la caracterizan. En ese mensaje, escribió: “Todo acto tiene su efecto. Tiempo de descuento para mi objetivo. ¡Ya les contaré más… pero el gimnasio me ha llamado! ¡21 de septiembre es el día!”, generando expectativa entre sus seguidores sin revelar aún el desafío específico.

La preparación de Juana Viale incluyó también su participación en la Media Maratón 21K de Buenos Aires en agosto, una competencia que reunió a más de 27.000 personas de Argentina y el exterior. A través de sus historias de Instagram, mostró el instante en que cruzó la meta, tras superar una semana complicada de salud. En sus palabras: “Después de siete días en cama, antibiótico, no poder entrenar, no poder comer correctamente... ¡lo logré!”, acompañando el video que retrata su esfuerzo y tenacidad. El relato continuó con una dosis de humor y sinceridad: “Lo que lloré cuando llegué, ¡ahí me terminé de deshidratar!”, y un reconocimiento especial a su pareja y compañero de desafíos: “¡Gracias a mi eterno compañero Yago Lange, que sin él no lo hubiese logrado!”, destacando la importancia del apoyo personal en cada meta alcanzada.

La experiencia internacional tampoco es ajena a Juana Viale. En una ocasión anterior, viajó a Nueva York junto a su hermano Nacho Viale para participar en el Gran Fondo de Nueva York, una competencia de ciclismo amateur que convoca a deportistas de todo el mundo y en la que la exigencia física y el espíritu de equipo son fundamentales.

Con cada paso, Juana Viale reafirma su compromiso con el deporte y la superación personal, compartiendo con su comunidad no solo los logros, sino también el proceso y las dificultades que implica cada desafío.