La emoción de Juana Viale al llegar a la meta de su primera media maratón: “Lo que lloré cuando llegué”

A través de las redes sociales, la conductora compartió el desafío que culminó luego de una ardua preparación física. “Gracias a mi eterno compañero”, le dedicó a su pareja, Yago Lange

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Luego de una exhaustiva preparación, Juana Viale anunció que terminó su primera media maratón (Instagram)

Desde hace tiempo, Juana Viale dejó en claro que no le tiene miedo a los desafíos. Tanto arriba de un estudio de televisión como emprendiendo un viaje trasatlántico, la actriz y conductora se anima a cada experiencia que la vida le propone y no duda en compartir cada paso con sus seguidores. Fiel a su estilo, acaba de sumar otro logro a su lista: completó la Media Maratón 21K de Buenos Aires, una meta que llegó tras una ardua etapa de esfuerzo, obstáculos y mucha preparación física.

A través de sus historias de Instagram, Juana mostró el momento exacto en que alcanza la meta de la competencia porteña, que este domingo reunió en la ciudad de Buenos Aires a más de 27.000 personas de distintos puntos del país y del exterior. En el breve clip, se la puede ver de espaldas, corriendo hacia la línea final con determinación y una mezcla de alegría y cansancio en el cuerpo. “Después de siete días en cama, antibiótico, no poder entrenar, no poder comer correctamente... ¡lo logré!”, escribió la nieta de Mirtha Legrand junto al video que refleja el esfuerzo y el valor de no bajar los brazos.

El festejo no terminó ahí. “Lo que lloré cuando llegué, ¡ahí me terminé de deshidratar!”, sumó, dándole un toque de humor y sinceridad, sello personal de cada uno de sus posteos. Además, no se olvidó de los afectos, y le dedicó unas líneas a su pareja y compañero de aventuras, pieza clave en el desafío: “¡Gracias a mi eterno compañero Yago Lange, que sin él no lo hubiese logrado!”, cerró, dejando en claro el valor que tiene el equipo personal en cada reto asumido.

Fiel a su estilo de
Fiel a su estilo de vida saludable, la conductora comparte sus rutinas de ejercio en las redes

Esta no es la primera vez que la animadora comparte con su comunidad digital su pasión por la vida sana y el deporte. En julio pasado, ya había publicado una reflexión en la que anticipaba un nuevo objetivo personal, en sintonía con la disciplina y el entrenamiento constante que forman parte de su día a día. “Todo acto tiene su efecto. Tiempo de descuento para mi objetivo. ¡Ya les contaré más… pero el gimnasio me ha llamado! ¡21 de septiembre es el día!”, escribió en esa oportunidad, generando expectativa e intriga entre sus fans, que suelen seguir paso a paso cada iniciativa de la conductora.

Junto a ese mensaje, subió varias imágenes que muestran cómo fue su entrenamiento para llegar en óptimas condiciones a la fecha estipulada por ella misma. En una de las postales, aparece sentada en una máquina de pesas, fortaleciendo los cuádriceps. En otra, está acostada sobre un banco, levantando mancuernas por encima de la cabeza, trabajando brazos y pectorales. En la tercera foto, la imagen la encuentra haciendo plancha sobre una fitball roja, en pleno ejercicio de estabilidad y fuerza. El registro visual es parte del relato: la constancia y la pasión por el deporte son pilares que Juna busca contagiar y compartir con quienes la siguen día a día.

Previamente, Juana y su hermano
Previamente, Juana y su hermano Nacho formaron parte de una competencia de ciclismo en Nueva York (Instagram)

No es casual este tipo de preparaciones físicas, sino que en el último tiempo, Viale se mostró muy presente en proyectos y disciplinas ligadas al deporte y el bienestar. Además de running y entrenamiento funcional, la conductora ya suma antecedentes en desafíos importantes: tiempo atrás, viajó a Nueva York junto a su hermano Nacho Viale para participar del Gran Fondo de Nueva York, una competencia de ciclismo amateur que año tras año agrupa a deportistas de todo el mundo y en la que la exigencia física, la superación y el espíritu de equipo son palabras clave.

En un año donde el deporte, la televisión y las nuevas aventuras personales marcan el pulso de su cotidianidad, volvió a demostrar su costado incansable y decidido. Las redes son testigo: cada desafío cuenta una historia, y cada llegada a la meta se disfruta, se llora y se celebra como solo ella sabe.

