Teleshow

Aseguran que Daniel Osvaldo se separó de su novia a solo dos meses de comenzar su relación

El exfutbolista había empezado su vínculo con Malena a un mes de su ruptura de Gianinna Maradona

Lucas Terrazas

Lucas Terrazas

Aseguran que Daniel Osvaldo se habría separado de su novia

Después de dos meses de amor, tiernos posteos y románticos momentos, Daniel Osvaldo y su novia Malena habrían puesto punto final a su relación. El exfutbolista había comenzado su vínculo con la artesana tan solo un mes después de separarse de Gianinna Maradona. Luego de días de “silencio” en sus redes sociales, la noticia fue confirmada por el equipo de A la tarde (América).

Todo sucedió cuando Karina Mazzocco, conductora del ciclo, le consultó a su compañera Cora Debarbieri por un enigmático. Fue entonces cuando la panelista comenzó a tirar pistas del caso: “Lo puedo relacionar al deporte, lo puedo relacionar a la música. Estuvo de novio con algunas personas del mundo del espectáculo, con algunas mujeres del mundo del espectáculo. La última novia no era del medio”.

“¿Y qué pasó con esta novia?”, lanzó Mazzocco intrigada por la situación. Fue entonces cuando la periodista reveló: “Y bueno, llegaron al final de la relación. Se separó. En las últimas semanas se separó de esta chica que él mostraba, sí, muy frecuentemente en las historias de Instagram”. Con la idea de conocer la dimensión de la situación, la conductora preguntó si el músico había hablado al respecto en sus redes: “¿Hizo un comunicado o algo en sus redes avisando que estaba separado?”. Lejos de dar lugar a esta posibilidad, Debarbieri afirmó: “No, no hizo ningún comunicado. En alguna otra oportunidad hizo un comunicado por algo”.

Semanas atrás, Daniel Osvaldo había
Semanas atrás, Daniel Osvaldo había saludado a su novia por su cumpleaños

Ya cada vez más cerca de revelar el nombre en cuestión, Mazzocco preguntó: “¿Es un muchacho que ha tenido problemas con la ley?”. Tras unos segundos de duda, la panelista contestó afirmativamente. Así las cosas, quien intervino fue Daniel Ambrosino, quien tenía una leve sospecha de quién podría tratarse: “¿Lo digo?”. Tras la insistencia de sus compañeros, el periodista expresó: “Daniel Osvaldo”.

Una vez que el enigmático fue develado, Debarbieri cerró la situación con información de la ruptura: “Muy bien. Buenísimo. Daniel Osvaldo se separó de su novia. Ahí tenemos alguna imagen que él ha subido a sus redes sociales mostrando lo que era el día a día en esa relación. Ahí decía: “Feliz cumple, chiquita”, pero ahora le dice: “Chao, chiquita”, porque se separó en el último tiempo”.

La confirmación del noviazgo se había dado a principios de julio, cuando Osvaldo publicó un llamativo video donde se lo podía ver sonriendo, a los besos con la joven. El detalle que terminó de confirmar todo fue la etiqueta en la publicación: la cuenta de la mujer, bajo el usuario @rastade.luna, acompañada por un mensaje escueto pero revelador: “¡Muá!” junto a emojis de corazones y miradas pícaras.

Daniel Osvaldo solía publicar tiernas
Daniel Osvaldo solía publicar tiernas fotos junto a su novia

Según la biografía de su cuenta, la chica se presentaba como artesana, estilista y “muy leona”, una definición que ya anticipaba algunos detalles de su vida privada. La joven ya había sido mencionada días atrás en el programa LAM, que se emite por América TV. Fue el periodista Pepe Ochoa, panelista del ciclo conducido por Ángel de Brito, quien aportó los primeros detalles del vínculo entre Osvaldo y esta modelo, que habría irrumpido en su vida mientras aún convivía con la hija de Diego Maradona.

La cronología encendió las alarmas del panel. Según Ochoa, Luna comenzó a aparecer en fotos dentro de la casa del exdelantero en los últimos días, lo que sugiere que la relación avanza a paso firme. Pero hay más: según los tiempos que manejan en el ciclo, los primeros encuentros entre Osvaldo y su nueva pareja habrían ocurrido mientras su relación con Gianinna atravesaba su etapa final, generando así sospechas de un solapamiento entre ambas historias. “Me cuentan que ella ya muestra fotos y todo, pero empecé a atar fechas y parece que se cruzan las historias con Gianinna Maradona”, señaló Ochoa al aire, sembrando dudas sobre la transparencia de la ruptura.

Ante los detalles de esta nueva conquista, la reacción en el piso quedó grabada ante las cámaras. Yanina Latorre, filosa como siempre, no dudó en opinar sobre el futuro del romance. “Pobre piba. Qué mal le veo el futuro. Daniela Ballester debe estar que se muere”, lanzó, haciendo referencia a otra expareja del músico y dejando en evidencia el historial turbulento de relaciones que acompaña a Osvaldo desde hace años.

Daniel Osvaldo

