El saludo de Daniel Osvaldo por el cumpleaños de su nueva novia: “Siempre así”

Daniel Osvaldo mostró intimidad sobre su relación con Malena al dedicarle un saludo de cumpleaños en redes sociales

Daniel Osvaldo sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen en sus redes sociales para dedicar un saludo especial a Malena, su nueva pareja, por su cumpleaños. En la foto, ambos aparecen abrazados, sonrientes y en la cama, acompañados por el mensaje: “Feliz cumpleaños, chiquita. Te amo. Siempre así”, subido desde la cuenta oficial del exfutbolista y dirigido a la joven que, en poco tiempo, pasó a convertirse en una persona muy importante en su vida. Esta publicación no solo reafirma la relación, sino que marca un gesto de apertura tras el episodio mediático que rodeó al exdelantero y su ruptura con Gianinna Maradona.

Malena mantiene un perfil reservado en redes sociales y es reconocida como artesana y estilista. Su romance con el exdeportista se confirmó públicamente pocas semanas después de la separación de él y llamó la atención por los posteos de imágenes en Instagram. La postal de cumpleaños muestra una faceta relajada de Osvaldo, distinta a su imagen habitual asociada a situaciones polémicas.

El romance se hizo público tras la reciente ruptura de Osvaldo con Giannina Maradona

El vínculo entre el ex Boca Juniors y la artesana no tardó en despertar interés, incluso antes de su oficialización. Hace apenas días, ambos protagonizaron un incidente en un supermercado de Banfield, donde una discusión con el exnovio de la joven intensificó la atención sobre la pareja.

La confirmación del romance se produjo la semana pasada a través de publicaciones en Instagram. Ella, que mantiene su perfil privado bajo el usuario @rastade.laluna, compartió imágenes junto a su pareja, mostrando momentos de intimidad y complicidad. En una de las postales, el exdelantero de la selección italiana le dedicó un mensaje: “Feliz mes, chiquita de mi corazón. Te amo”. La joven, por su parte, acompañó las fotos con una frase que reflejó el entusiasmo por esta nueva etapa.

El vínculo entre ambos, que ya llevaba algunas semanas, se hizo público en medio de la atención mediática que rodea a Osvaldo tras su reciente ruptura con Gianinna Maradona. La relación anterior, que se extendió durante cuatro años y estuvo marcada por idas y vueltas, llegó a su fin a fines de mayo. Desde entonces, las especulaciones sobre la vida personal del ex jugador de fútbol no cesaron, y la aparición de Malena en su entorno no pasó desapercibida.

Un incidente en un supermercado de Banfield involucró a Osvaldo, Malena y el exnovio de ella (Video: Puro Show, Eltrece)

El episodio que terminó de instalar a la pareja en el foco de la opinión pública ocurrió el fin de semana previo a la publicación del romance. Según relató Pochi de Gossipeame en el programa Puro Show (Eltrece), Osvaldo y Malena fueron vistos juntos en un supermercado de Banfield, localidad donde reside el exfutbolista.

Allí, protagonizó una discusión en el estacionamiento con otro hombre. La panelista detalló que el altercado no sorprendió a quienes conocen su temperamento, acostumbrado a episodios de tensión tanto dentro como fuera de las canchas. Aparentemente, el hombre involucrado sería Tomy Pelazo, exnovio de Malena y sobrino de Piti Fernández, líder de la banda Las Pastillas del Abuelo.

Mientras la atención se centraba en el incidente, se comenzó a indagar sobre la identidad y el perfil de la nueva pareja de Osvaldo. Malena, de 24 años, se presenta en redes sociales como “La Rasta” y se define como artesana, estilista y emprendedora. Su proyecto personal, Dreadlockura, La Reggaería de Male, cuenta con dos locales: uno en el barrio porteño de Caballito y otro en Lanús, en la provincia de Buenos Aires. Allí, ofrece servicios de rastas, cortes de pelo, tinturas, rapados, además de comercializar accesorios y trajes de baño. Su presencia en Instagram y TikTok, donde comparte contenido sobre su trabajo, le permitió reunir más de 61.000 seguidores.

La joven mantiene un perfil reservado en lo que respecta a su vida privada, aunque su actividad profesional y su estilo la convirtieron en una figura reconocida dentro de su nicho. Además, se conoció que, en su ruptura con Tomy Pelazo en 2024, fue ella quien tomó la decisión de terminar la relación, lo que llevó a que varios amigos del entorno dejaran de seguirla en redes sociales.