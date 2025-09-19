Teleshow

Santiago del Moro contó que eligió a Wanda Nara como su sucesora en MasterChef Celebrity: “Me encanta”

El animador se refirió a los Premios Martín Fierro, la vuelta de Gran Hermano y sus sensaciones sobre la conductora que será parte del formato que animó durante cuatro temporadas

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
Santiago del Moro habló de Wanda Nara como conductora de MasterChef Celebrity (Video: Los profesionales de siempre/ El Nueve)

Durante cuatro temporadas Santiago del Moro encabezó MasterChef Celebrity, y mientras se palpita su regreso a la pantalla de Telefe, elogió a Wanda Nara como conductora e incluso recordó qué él la sugirió para ese puesto cuando se marchó para abocarse de lleno a Gran Hermano.

En una nota con Los profesionales de siempre (El Nueve), el animador se refirió a la próxima edición de los Premios Martín Fierro, la vuelta de Gran Hermano y el retorno del reality show de cocina que le dio tantas satisfacciones. “¿Te gusta Wanda como conductora?“ ”Me encanta. Cuando yo era conductor de MasterChef y me iba a ir, me preguntaron quién lo podía hacer, y yo la tiré como una posible candidata”, reveló.

“Wanda me parece que tiene todos los condimentos para un programa como este que demanda mucho tiempo, pasás muchas horas ahí, tenés que ser muy buen compañero, llevarte muy bien con la gente. Ella ya trabaja con los chefs, los conoce a los chicos y labura muy bien. Es un grupo muy lindo el que se arma. Básicamente, tenés que tener mucha paciencia y, bueno, sale ahora, dentro de poquito. En octubre”, la elogió.

Santiago del Moro contó que
Santiago del Moro contó que él mismo sugirió a Wanda Nara para la conducción de MasterChef

Esta edición de la competencia de cocina enfrentará a Agustín “Cachete” Sierra, Alex Pelao, Andy Chango, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, Leandro “Chino” Leunis, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Pablo Lescano, Romina “Momi” Giardina, Sofía “La Reini” Gonet, Sofía Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes.

Una vez más, Del Moro fue el elegido para ser el maestro de ceremonia de la fiesta anual de Aptra. “Me estoy preparando para el Martín Fierro, que es el lunes 29, y para la vuelta de Gran Hermano, que para eso falta más y lo vamos a anunciar el próximo lunes también. Es una fiesta tan grande y tan polémica que siempre se arma quilombo, pero eso es lo lindo del Martín Fierro. Es un premio amado, criticado, pero único”, resaltó.

Sobre las novedades que se vienen en Gran Hermano, adelantó los giros que se vienen: “Seguramente se va a renovar el panel y la competencia también va a ser diferente. Es Generación dorada, significa que GH puede invitar a gente a participar. Así que me parece que tenemos una temporada linda por delante. Falta un poco todavía, pero va a ser distinta a las otras. Todavía no están confirmados los participantes, está abierto el casting y esto empieza a mediados de octubre”.

Santiago del Moro al anunciar
Santiago del Moro al anunciar Gran Hermano: Generación Dorada

Hace pocos días aparecieron rumores de que se marchaba de Telefe, versión que le molestó: “¿Les cuento lo que estaba haciendo ese día? Yo me acuesto un ratito, porque me levanto muy temprano para hacer la radio, y cuando me levanto de la siesta y agarro el celular vi que tenía como cincuenta mensajes. Me topé con esto. Creo que alguien le dijo a Paula Varela la información y ella la contó de buena fe. Me parece que alguien le cantó esa para ensuciar o embarrar un poco la cancha. Sé quién lo dijo igual”. “¿Hablaste con la persona o fue cámara?“, indagó la cronista del ciclo de Flor de la V. “No, ni me importa. Es mentira, básicamente”, se despachó.

El próximo desembarco de Marcelo Tinelli en el mundo del streaming, ¿Santiago del Moro aceptaría sumarse a este tipo de plataformas? “Todavía no me da el tiempo, porque yo tengo tres chicas, tres hijitas. Trato de ser un papá muy presente. Tengo todo lo que me demanda el canal y la radio todos los días. No tengo tiempo. Me ha llamado un montón de stream para hacer. Me encanta el concepto, pero no puedo", afirmó.

Temas Relacionados

Wanda NaraSantiago del MoroMasterChef CelebrityLos profesionales de siempre

Últimas Noticias

Estefi Berardi anunció su renuncia a Los Profesionales de Siempre para dedicarse a su emprendimiento: “Tengo mucha demanda”

La panelista habló en el programa de Flor de la V sobre su decisión de abandonar el ciclo para abocarse a un proyecto personal. Su palabra

Estefi Berardi anunció su renuncia

Tras su separación, Laurita Fernández enfatizó su deseo de ser madre: “Me gustaría formar una familia”

La actriz, quien dejó atrás su ruptura con Claudio Peluca Brusca, relató uno de los anhelos más profundos de su vida

Tras su separación, Laurita Fernández

María Becerra y Tini Stoessel lanzaron “Hasta que me enamoro”, un tema que explora la vulnerabilidad y el autoengaño en el amor

A cuatro años de su última colaboración, las jóvenes volvieron a unir sus voces. Además, minutos antes del estreno, las cantantes relataron el detrás de escena de la grabación

María Becerra y Tini Stoessel

Las fotos íntimas de Charlotte Caniggia que se filtraron de una plataforma para adultos

La influencer posó desnuda en una producción de imágenes de alto impacto. Los archivos correspondían a su perfil privado en la aplicación

Las fotos íntimas de Charlotte

Abel Pintos y Mora Calabrese celebraron su aniversario de casados: “Todos los días es el festejo”

La empresaria chaqueña sorprendió al cantante con una dedicatoria en redes sociales, resaltando la complicidad y el cariño que mantienen tras doce años de relación. La respuesta del artista

Abel Pintos y Mora Calabrese
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo fue la emotiva subasta

Cómo fue la emotiva subasta a beneficio del Hospital Churruca: “Es importante unir la solidaridad con el arte”

Sándwiches gigantes: cuatro recetas fáciles para compartir en reuniones, cumpleaños y fiestas

El Banco Central dispuso más controles cambiarios para accionistas, directores y gerentes de bancos y entidades financieras

El chico de 12 años del raid delictivo en el que balearon a un policía fue internado en un área de salud mental

El Senado aprobó un proyecto para modificar el Código Penal y agravar las condenas por delitos viales

INFOBAE AMÉRICA
Noboa decretó un toque de

Noboa decretó un toque de queda en cinco provincias de Ecuador tras la ola de protestas por el fin del subsidio al diésel

Algas unicelulares detectadas en el Ártico redefinen los límites de la vida en condiciones extremas

Lectura por libertad: cómo es la política penitenciaria en Uzbekistán que reduce sentencias con la aprobación de exámenes

Historia, arte y tradición: así es el castillo de Chantilly, el monumento preferido de los franceses en 2025

Tensión en Ecuador: la Confederación Indígena convocó un paro nacional indefinido en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel

TELESHOW
Estefi Berardi anunció su renuncia

Estefi Berardi anunció su renuncia a Los Profesionales de Siempre para dedicarse a su emprendimiento: “Tengo mucha demanda”

Tras su separación, Laurita Fernández enfatizó su deseo de ser madre: “Me gustaría formar una familia”

María Becerra y Tini Stoessel lanzaron “Hasta que me enamoro”, un tema que explora la vulnerabilidad y el autoengaño en el amor

Las fotos íntimas de Charlotte Caniggia que se filtraron de una plataforma para adultos

Abel Pintos y Mora Calabrese celebraron su aniversario de casados: “Todos los días es el festejo”