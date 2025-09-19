Santiago del Moro contó que eligió a Wanda Nara como su sucesora en MasterChef Celebrity: “Me encanta”

Santiago del Moro habló de Wanda Nara como conductora de MasterChef Celebrity (Video: Los profesionales de siempre/ El Nueve)

Durante cuatro temporadas Santiago del Moro encabezó MasterChef Celebrity, y mientras se palpita su regreso a la pantalla de Telefe, elogió a Wanda Nara como conductora e incluso recordó qué él la sugirió para ese puesto cuando se marchó para abocarse de lleno a Gran Hermano.

En una nota con Los profesionales de siempre (El Nueve), el animador se refirió a la próxima edición de los Premios Martín Fierro, la vuelta de Gran Hermano y el retorno del reality show de cocina que le dio tantas satisfacciones. “¿Te gusta Wanda como conductora?“ ”Me encanta. Cuando yo era conductor de MasterChef y me iba a ir, me preguntaron quién lo podía hacer, y yo la tiré como una posible candidata”, reveló.

“Wanda me parece que tiene todos los condimentos para un programa como este que demanda mucho tiempo, pasás muchas horas ahí, tenés que ser muy buen compañero, llevarte muy bien con la gente. Ella ya trabaja con los chefs, los conoce a los chicos y labura muy bien. Es un grupo muy lindo el que se arma. Básicamente, tenés que tener mucha paciencia y, bueno, sale ahora, dentro de poquito. En octubre”, la elogió.

Santiago del Moro contó que él mismo sugirió a Wanda Nara para la conducción de MasterChef

Esta edición de la competencia de cocina enfrentará a Agustín “Cachete” Sierra, Alex Pelao, Andy Chango, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, Leandro “Chino” Leunis, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Pablo Lescano, Romina “Momi” Giardina, Sofía “La Reini” Gonet, Sofía Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes.

Una vez más, Del Moro fue el elegido para ser el maestro de ceremonia de la fiesta anual de Aptra. “Me estoy preparando para el Martín Fierro, que es el lunes 29, y para la vuelta de Gran Hermano, que para eso falta más y lo vamos a anunciar el próximo lunes también. Es una fiesta tan grande y tan polémica que siempre se arma quilombo, pero eso es lo lindo del Martín Fierro. Es un premio amado, criticado, pero único”, resaltó.

Sobre las novedades que se vienen en Gran Hermano, adelantó los giros que se vienen: “Seguramente se va a renovar el panel y la competencia también va a ser diferente. Es Generación dorada, significa que GH puede invitar a gente a participar. Así que me parece que tenemos una temporada linda por delante. Falta un poco todavía, pero va a ser distinta a las otras. Todavía no están confirmados los participantes, está abierto el casting y esto empieza a mediados de octubre”.

Santiago del Moro al anunciar Gran Hermano: Generación Dorada

Hace pocos días aparecieron rumores de que se marchaba de Telefe, versión que le molestó: “¿Les cuento lo que estaba haciendo ese día? Yo me acuesto un ratito, porque me levanto muy temprano para hacer la radio, y cuando me levanto de la siesta y agarro el celular vi que tenía como cincuenta mensajes. Me topé con esto. Creo que alguien le dijo a Paula Varela la información y ella la contó de buena fe. Me parece que alguien le cantó esa para ensuciar o embarrar un poco la cancha. Sé quién lo dijo igual”. “¿Hablaste con la persona o fue cámara?“, indagó la cronista del ciclo de Flor de la V. “No, ni me importa. Es mentira, básicamente”, se despachó.

El próximo desembarco de Marcelo Tinelli en el mundo del streaming, ¿Santiago del Moro aceptaría sumarse a este tipo de plataformas? “Todavía no me da el tiempo, porque yo tengo tres chicas, tres hijitas. Trato de ser un papá muy presente. Tengo todo lo que me demanda el canal y la radio todos los días. No tengo tiempo. Me ha llamado un montón de stream para hacer. Me encanta el concepto, pero no puedo", afirmó.