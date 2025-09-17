Teleshow

Entre besos y caricias: el acaramelado video de la China Suárez y Mauro Icardi

El delantero y la actriz de El Hilo Rojo siguen viviendo su romance en las redes sociales

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
El acaramelado video de La China Suárez y Mauro Icardi

Las redes sociales se convirtieron nuevamente en escenario de un acaramelado momento tras la publicación de La China Suárez y Mauro Icardi, quienes disfrutan de su vida en Turquía lejos de Wanda Nara. A través de un corto video mostró algunos de los momentos más felices del último tiempo instalados en la ciudad de Estambul y uno del cumpleaños de Magnolia, que celebraron en la casa que puso en venta la actriz de Casi Ángeles meses atrás.

El material rápidamente captó la atención. Se los ve en un baño, el espejo reflejando una pose espontánea donde ella sostiene el teléfono para registrar el momento, abrazando por la espalda a su acompañante, quien exhibe tatuajes y un look platinado inconfundible. Las escenas continúan con él recostado en una cama, sonriendo relajadamente en dirección a la cámara. Más adelante, la interacción trasciende lo casual y muestra un gesto de profunda cercanía: ambos se besan envueltos en una manta de diseños en rojo y rosa, con rostros pegados y manos cruzadas, en un clima donde predomina la confianza y el afecto. Estos fragmentos, que alternan entre lo cómplice y lo pasional, lograron en minutos miles de vistas, reacciones y comentarios.

En este despliegue, el componente musical no resulta menor. El tema “Corazón” del artista Danny Ocean acompaña el material, reforzando la impronta romántica y sumando un matiz contemporáneo que potencia la narrativa audiovisual. Al pie de foto, Eugenia no le agregó palabras tan solo emojis de corazones.

En el momento que publicaron el video los comentarios estallaron y dieron inicio a un cruce de miradas. “Viva el amor”; “Le partió los dientes”; “Ridículos, el que es feliz no pública lo que vive”; “Son perfectos”; “Ella jura que queremos ver estos videos de mie…”; “Te sonríe, pero está pensando en Wanda”; “Que cringe”; “Son la pareja más hermosa”; fueron algunos de los comentarios que dejaron.

La romántica dedicatoria de la China Suárez a Mauro Icardi

El último sábado, Suárez, junto a sus tres hijos— Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña— acompañado al exdelantero del Inter de Milán en un momento determinante de su carrera deportiva: el regreso a la titularidad en el Galatasaray, coronado por un gol clave durante la victoria del conjunto turco en el Estadio Olímpico de Estambul. Esta experiencia se extendió más allá del fútbol, ya que, una vez finalizado el partido, ambos decidieron celebrar el logro con una salida nocturna. Eligieron una terraza de un restaurante local para disfrutar la jornada y compartir un registro personal que suma nuevas confirmaciones a la historia reciente entre ambos.

Como parte de la celebración, la actriz compartió en su cuenta un video breve ambientado por la canción “Cosita Linda”. Las imágenes revelan al delantero utilizando su teléfono móvil y sonriendo, a la vez que se percibe un ambiente distendido y de complicidad. En el mensaje que acompaña el clip, la intérprete de El Hilo Rojo expresó: “Podría verte gesticular 24/7. Dios que manera de enamorarme todos los días”, una frase que refuerza la narrativa afectiva y la relevancia que la conexión con el futbolista ocupa en esta etapa de su vida.

En una segunda historia, el atacante figura grabando un audio. Destaca un detalle en la funda transparente de su teléfono: dentro del círculo MagSafe se observa una foto carnet reciente de la cantante, perfectamente encuadrada y visible. Este gesto cotidiano, al igual que el resto de la secuencia compartida, refuerza el protagonismo que la actriz adquirió en el universo íntimo del jugador, aportando contenido significativo para quienes siguen con atención cada capítulo de la pareja. La sucesión de estos momentos documentales muestra una dinámica marcada por la naturalidad y una exposición cuidadosamente administrada en el universo digital.

Temas Relacionados

Mauro IcardiLa China SuárezChina Suárez

Últimas Noticias

Ricardo Darín recordó como conoció a Florencia Bas, su esposa: “Salí despedido de la silla”

El actor contó el momento exacto en el que vio a su esposa por primera vez en la avenida Corrientes. Cómo comenzó la historia de amor que tiene más de treinta años

Ricardo Darín recordó como conoció

La profunda reflexión de Katja Alemann contra los que le dicen “vieja” como insulto: “Es la época más feliz de mi vida”

A sus casi 68 años, la actriz hizo un posteo donde relata cómo vive esta etapa con absoluta libertad, lejos de “la esclavitud de las hormonas”. Para ella, “tenemos que recuperar la ancianidad”

La profunda reflexión de Katja

Récord argentino: Ca7riel y Paco Amoroso hacen historia con 10 nominaciones a los Latin Grammy 2025

Los músicos argentinos conquistaron al jurado con “Papota” y sus éxitos, obteniendo el mayor número de postulaciones jamás alcanzado por un proyecto local en 26 años que lleva la premiación

Récord argentino: Ca7riel y Paco

Andy Kusnetzoff rompió en llanto al hablar de la situación del país: “¿Cómo no te vas a angustiar?"

En una jornada con el foco puesto en la salud y la educación pública, el conductor de Perros de la Calle no pudo contener las lágrimas

Andy Kusnetzoff rompió en llanto

Quién es el deportista con el que vinculan a Laurita Fernández luego de su separación de Peluca Brusca

En Infobae en vivo, Juan Etchegoyen se refirió al presente de la bailarina, que atraviesa su soltería sin ataduras tras su ruptura con el productor

Quién es el deportista con
ÚLTIMAS NOTICIAS
La muerte de Liam Payne:

La muerte de Liam Payne: los acusados de venderle la cocaína siguen presos y van a juicio

Supermercado, juegos online y un pasaje a España: los gastos de la maestra jardinera buscada por una estafa millonaria

La Marcha Universitaria, en fotos: así se vio la movilización que reclamó frente al Congreso de la Nación

De Dua Lipa a Dakota Johnson: las celebrities que lideran la revolución de la lenceria en la vestimenta

El dólar mayorista tocó el techo de la banda cambiaria y el Banco Central vendió USD 53 millones

INFOBAE AMÉRICA
Una pintura atribuida a Rubens

Una pintura atribuida a Rubens es exhibida públicamente en una iglesia de París

El agujero de ozono y 40 años de esfuerzos globales: qué muestran los datos más recientes sobre su avance

Tras 100 años bajo el mar: se conocieron los impactantes tesoros ocultos del Britannic, el gemelo del Titanic

El Gobierno de Erdogan destituyó a otro alcalde del principal partido opositor turco

Pep Guardiola y su elección sobre el entrenador más importante de todos los tiempos: “Es el mejor”

TELESHOW
Ricardo Darín recordó como conoció

Ricardo Darín recordó como conoció a Florencia Bas, su esposa: “Salí despedido de la silla”

La profunda reflexión de Katja Alemann contra los que le dicen “vieja” como insulto: “Es la época más feliz de mi vida”

Récord argentino: Ca7riel y Paco Amoroso hacen historia con 10 nominaciones a los Latin Grammy 2025

Andy Kusnetzoff rompió en llanto al hablar de la situación del país: “¿Cómo no te vas a angustiar?"

Quién es el deportista con el que vinculan a Laurita Fernández luego de su separación de Peluca Brusca