Eduardo Costantini festejó sus 79 años rodeado de arte y amor: la tierna foto con su esposa Elina y su hija Kahlo

El festejo de cumpleaños de Eduardo Costantini

El cumpleaños de Eduardo Costantini se transformó este año en una celebración marcada por emociones, declaraciones de amor y la foto que resumió el verdadero sentido de la familia. El empresario, referente del arte y la inversión en la Argentina, cumplió 79 años el 17 de septiembre. Pero ese número se volvió detalle menor en una jornada cuya mayor noticia fue, sin dudas, la presencia de su esposa, Elina Costantini, y la hija de ambos, Kahlo, que con apenas ocho meses de vida da nuevo significado al sueño familiar.

La festividad se anunció desde temprano en el círculo íntimo. Elina preparó una sorpresa cargada de simbolismos, entre pétalos de flores, rosas, globos plateados y una torta decorada con chocolate y frutillas. La casa se volvió territorio de emociones, y un video registrado por el propio Eduardo permitió atestiguar el instante en que el cumpleañero, visiblemente emocionado, abría sus regalos y leía una carta escrita con palabras sinceras. “Hoy celebramos tu vida y todo lo que significás para nosotras. Quiero que sepas que cada instante con vos es un regalo. Tu presencia ilumina nuestro día”, rezaba uno de los párrafos, al destacar el valor y la admiración de su familia.

Con una copa de champagne, risas y un clima de gratitud, la velada sumó otro dato esencial: su familia lo agasajó con una obra de arte, el obsequio ideal para un coleccionista que hizo de la belleza y el arte una pasión como pocas. Todo gesto, cada palabra y los detalles materiales buscaron transmitirle una certeza: “Deseamos que tu cumpleaños te recuerde la gran familia que tenés, cuánto te amamos, cuánto te necesitamos y que sientas que todo lo que nos das vuelve multiplicado en amor. Tu familia es tu más grande obra de amor”, se leía en otra de las dedicatorias.

El festejo de cumpleaños de Eduardo Costantini, junto con Elina y la pequeña Kahlo

Pero fue en las redes sociales donde la efusión encontró más eco. Una foto —la elegida por Elina para inmortalizar el día— recorrió los perfiles y recibió los aplausos de amigos, curiosos y seguidores. En la imagen, Eduardo y Elina posan juntos, abrazados y radiantes, mientras sostienen a Kahlo, la pequeña de ocho meses que llegó para unirlos aún más como matrimonio. Sobre la mesa, una copa de champagne y una torta de chocolate con vela encendida cierran el círculo de los rituales. El instante, congelado por la cámara, condensa la ternura familiar y el significado de la ocasión.

A la postal la acompaña otra declaración, explícita y rotunda: “¡Muy feliz cumpleaños, amor de mi vida! Por ser el compañero más importante que la vida me pudo dar, por esta familia hermosa que nos das y porque te merecés todo lo bueno que la vida y el universo te puede dar”, escribió la empresaria en Instagram. “Te amamos mucho. Tu familia, nosotras, lo que soñaste toda tu vida, tu más grande tesoro. (En tu primer cumple) Kahlo, Gino y Elina”, añadió en su mensaje, subrayando la importancia de la llegada de la beba.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios y muestras de afecto. Los usuarios destacaron la autenticidad de la celebración y el homenaje tierno de Elina, que supo combinar la intimidad con la alegría compartida.

Eduardo Costantini junto con Elina en los primeros días de vida de Kahlo

¿Podría haber existido regalo más valioso para Eduardo Costantini que ver a su familia celebrar la vida a su lado, sentir el peso real del amor multiplicado, palpar que su mayor legado se construye en esos pequeños momentos, lejos de los reflectores y cerca del hogar? Más que una respuesta, el cumpleaños número 79 del empresario deja una imagen y un mensaje grabado: “Tu familia es tu más grande obra de amor”. Entre flores, arte, champagne y la sonrisa de Kahlo, la fiesta se convirtió en mucho más que una fecha en el calendario.