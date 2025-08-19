Laurita Fernández reveló los temores que atravesó al congelar óvulos para ser madre: “Sentía que debía esconderme”

A poco tiempo de compartir su experiencia con el tratamiento, la actriz habló de cómo vivió el proceso (Instagram)

Laurita Fernández tomó una de las decisiones más significativas a nivel personal: a los 38 años, eligió congelar sus óvulos para decidir con libertad cuándo será madre. Con múltiples ocupaciones sobre sus hombros, entre ellos el éxito sostenido en el teatro con La cena de los tontos en El Nacional y su fuerte presencia en televisión, la actriz y conductora abrió su intimidad en redes sociales para compartir el proceso, los miedos y el alivio que le trajo esta elección.

La noticia no tardó en circular y, lejos de los flashes habituales, Fernández eligió la cercanía con sus seguidores para profundizar en el tema. A través de sus historias, se animó a la clásica cajita de preguntas de Instagram. Una usuaria consultó: “¿Sentiste miedo al comienzo? ¿Cómo viviste el proceso?”. Y no esquivó la respuesta: “Miedo, no. Pero sentía como una necesidad de que no se entere nadie. Como que era algo mío, solo mío”.

Reveló detalles impensados de su día a día durante el tratamiento. “Iba encapuchada y con gorra al centro y un par de veces hasta con barbijo… No quería que las de recepción me reconozcan tampoco…”. La actriz reflexionó sobre esa etapa y compartió: “Y hoy digo, ¡qué boluda! Si es re lindo el proceso que encaré y agradezco haber tenido la posibilidad de costearlo y llevarlo a cabo”.

Laurita se sinceró sobre los temores que enfrentó a lo largo del tratamiento

En las horas previas a abrirse en redes, grabó un video donde explicó el punto de partida. “Hace un par de meses congelé óvulos”, comenzó, dejando en claro que fue una decisión nacida del deseo profundo de algún día convertirse en madre. “Yo hace un par de meses estuve viviendo distintas cosas en la vida, en las que me di cuenta que cuanto más yo hablaba de esto y expresaba mis emociones y decía lo que sentía desde el amor, más liviana y más feliz me sentía”, confesó.

La actriz relató cómo mantuvo el proceso bajo total reserva: “Lo hice de manera súper privada y reservada; no lo sabía casi nadie. Fueron pasando las semanas y me animé a abrirme con mi grupo de amigas, a contárselo a gente cercana”. Con sencillez y honestidad, describió la criopreservación como una herramienta fundamental para muchas mujeres: “Es una herramienta que hoy tenemos, que está buenísima para muchas mujeres que queremos ser madres y formar nuestra familia, como es mi caso, pero que no buscamos un embarazo ahora. Es una herramienta que te da cierta libertad y tranquilidad para poder hacerlo a futuro”.

Detalló que el proceso dura entre diez y doce días durante los cuales debió dejar de lado las rutinas de ejercicio físico extremo. “Yo sentía que este era el año de hacerlo porque no estoy bailando en la obra ni en ningún programa de televisión, así que fui a mi ginecóloga a transmitirle mi deseo y me derivó a un especialista”, recordó. El primer paso implicó un análisis de sangre y una ecografía para medir la reserva ovárica, estudios esenciales que permiten planificar con precisión el siguiente movimiento.

Laurita Fernández se sinceró sobre su deseo de ser madre y dio a conocer que congeló sus óvulos (Instagram)

Sobre el procedimiento médico explicó: “Me dieron anestesia local, pero me durmieron porque yo no quería ver nada. Fue muy sencillo. Fue ambulatorio y a las dos horas ya estaba en casa. Me acompañó mi mamá”. Con la complicidad familiar como sostén, Laurita compartió que tras un día de reposo pudo retomar su vida habitual sin mayores dificultades. “En ese momento, los biólogos ya congelan tus óvulos para que estén disponibles para cuando quieras utilizarlos”, expresó con entusiasmo.

El posteo no solo significó un acto liberador para la conductora de Bienvenidos a ganar (Canal Nueve), sino que además abrió un canal de apoyo y referencia para muchas de sus seguidoras: “Me siento muy feliz de estar compartiéndolo porque siento que esto puede ayudar a muchas de ustedes que están del otro lado, pensándolo”.

Así, mientras brilla sobre el escenario y la pantalla, Laurita suma una marca más en su historia: la de enfrentar temores, elegir con libertad y tender la mano, incluso en los temas más íntimos, para acompañar desde la experiencia personal.