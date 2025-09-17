La reacción de Oriana y Tiziana Sabatini a la caída de Catherine Fulop en el escenario: “Se llevó puesto todo”

La reacción de Oriana y Tiziana Sabatini a la caída de Catherine Fulop (Video: Instagram)

El martes por la noche, el Movistar Arena se convirtió en el punto de encuentro de varios de los protagonistas de Rebelde Way, la novela de Cris Morena, durante el concierto de Erreway, la banda compuesta por Felipe Colombo, Camila Bordonaba y Benjamín Rojas. Una de las figuras que volvió fue Catherine Fulop, que por unos minutos retomó el rol de Sonia Rey, pero terminó sufriendo una caída del escenario que provocó la reacción inmediata de sus dos hijas, Oriana y Tiziana Sabatini.

El incidente se dio mientras la venezolana participaba en una escena junto a Camila, quien hacía el papel de su hija. “Buenas noches Movistar Arena, por ahí estaba Colucci. ¿Dónde está? Colucci, cara de piedra”, se la escucha decir a Fulop en los primeros segundos de su aparición. Unos metros más atrás, su compañera respondía: “Estoy acá”.

Continuando con el acting, la venezolana llegó a decir: “Te escucho, pero no te...”. Y mientras intentaba desplazarse por el escenario, uno de los tacones de la artista se enganchó en un escalón, provocando que perdiera el equilibrio y cayera al vacío, arrastrando consigo un televisor ubicado cerca del borde.

El episodio no tardó en recorrer las redes sociales. Pronto, el video del evento circuló ampliamente, incrementando el interés por la salud de la artista. Entre las primeras en reaccionar estuvieron las hijas de Fulop, Oriana y Tiziana. Ambas, lejos de mostrar preocupación, se lo tomaron con humor e interactuaron con su madre a través de una videollamada. En una historia titulada “Mamá está bien chicos” se dejaron ver entre risas, mirando repetidamente el momento del accidente y bromeando acerca del desenlace.

"Que hijas de p...", la reacción de Cathy a las risas de sus hijas por la caída

Durante ese intercambio, Oriana comentó: “Es buenísimo mamá, a mí me parece espectacular”, dando cuenta de la complicidad familiar frente al accidente. Fulop le respondió: “Gracias hijita, siento que estás muy preocupada por mí”, lo que desencadenó nuevas carcajadas entre las hermanas Sabatini. Acto seguido, la mayor acotó respecto al desarrollo de la escena: “Camila ni se inmutó encima”. Tiziana sumó: “Se llevó todo puesto, todo”, haciendo referencia a los objetos alcanzados por la caída.

Fiel a su estilo y sumándose al tono de sus hijas, Fulop eligió no dejar el tema solo en manos de los demás. Replicó el material en sus propias historias de Instagram y escribió: “Qué hijas de p… No me faltó nada por llevarme...jajajaja“.

Si bien ahora se lo toman con gracia, al punto que en sus historias comparte cada uno de los videos, reacciones y comentarios que hacen al respecto, en el momento que sucedió la preocupación fue mayor. Por este motivo, la actriz salió a aclarar la situación y llevar tranquilidad a sus seguidores, que no tardaron en inundar las redes con mensajes.

Catherine Fulop sufrió una dura caída durante su aparición en el show de Erreway (Video: Instagram)

Fulop tomó su celular y le transmitió tranquilidad a sus casi cuatro millones de seguidores. “¡Mi gente bella!. Les juro que estoy bien. No me pasó nada. Les juro que estoy bien, no me pasó nada. Les juro, estoy bien. Estoy entera. No pasó nada. Ya está, alivianada (ríe). Hice un papelón. Encima los preocupé a todos en el teatro, porque caí como en cámara lenta. Es como que yo me agarré con este brazo, me agarré en la pantalla que estaba ahí. Entonces, fui cayendo en cámara lenta, amortiguada”.

El episodio, lejos de opacar la celebración por el reencuentro de Rebelde Way y el éxito del show, sumó un detalle distintivo a la noche. La viralización del video instaló una ráfaga de comentarios sobre el sentido del humor y la entereza con la que Fulop y su entorno cercano enfrentan los contratiempos, reforzando la química entre los protagonistas originales de la tira, sus intérpretes y el público que nunca dejó de seguir sus pasos.