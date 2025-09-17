Teleshow

La reacción de Oriana y Tiziana Sabatini a la caída de Catherine Fulop en el escenario: “Se llevó puesto todo”

Las hijas de la actriz venezolana eligieron restarle dramatismo al golpe que sufrió su mamá durante su participación en el concierto de Erreway

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
La reacción de Oriana y Tiziana Sabatini a la caída de Catherine Fulop (Video: Instagram)

El martes por la noche, el Movistar Arena se convirtió en el punto de encuentro de varios de los protagonistas de Rebelde Way, la novela de Cris Morena, durante el concierto de Erreway, la banda compuesta por Felipe Colombo, Camila Bordonaba y Benjamín Rojas. Una de las figuras que volvió fue Catherine Fulop, que por unos minutos retomó el rol de Sonia Rey, pero terminó sufriendo una caída del escenario que provocó la reacción inmediata de sus dos hijas, Oriana y Tiziana Sabatini.

El incidente se dio mientras la venezolana participaba en una escena junto a Camila, quien hacía el papel de su hija. “Buenas noches Movistar Arena, por ahí estaba Colucci. ¿Dónde está? Colucci, cara de piedra”, se la escucha decir a Fulop en los primeros segundos de su aparición. Unos metros más atrás, su compañera respondía: “Estoy acá”.

Continuando con el acting, la venezolana llegó a decir: “Te escucho, pero no te...”. Y mientras intentaba desplazarse por el escenario, uno de los tacones de la artista se enganchó en un escalón, provocando que perdiera el equilibrio y cayera al vacío, arrastrando consigo un televisor ubicado cerca del borde.

El episodio no tardó en recorrer las redes sociales. Pronto, el video del evento circuló ampliamente, incrementando el interés por la salud de la artista. Entre las primeras en reaccionar estuvieron las hijas de Fulop, Oriana y Tiziana. Ambas, lejos de mostrar preocupación, se lo tomaron con humor e interactuaron con su madre a través de una videollamada. En una historia titulada “Mamá está bien chicos” se dejaron ver entre risas, mirando repetidamente el momento del accidente y bromeando acerca del desenlace.

"Que hijas de p...", la
"Que hijas de p...", la reacción de Cathy a las risas de sus hijas por la caída

Durante ese intercambio, Oriana comentó: “Es buenísimo mamá, a mí me parece espectacular”, dando cuenta de la complicidad familiar frente al accidente. Fulop le respondió: “Gracias hijita, siento que estás muy preocupada por mí”, lo que desencadenó nuevas carcajadas entre las hermanas Sabatini. Acto seguido, la mayor acotó respecto al desarrollo de la escena: “Camila ni se inmutó encima”. Tiziana sumó: “Se llevó todo puesto, todo”, haciendo referencia a los objetos alcanzados por la caída.

Fiel a su estilo y sumándose al tono de sus hijas, Fulop eligió no dejar el tema solo en manos de los demás. Replicó el material en sus propias historias de Instagram y escribió: “Qué hijas de p… No me faltó nada por llevarme...jajajaja“.

Si bien ahora se lo toman con gracia, al punto que en sus historias comparte cada uno de los videos, reacciones y comentarios que hacen al respecto, en el momento que sucedió la preocupación fue mayor. Por este motivo, la actriz salió a aclarar la situación y llevar tranquilidad a sus seguidores, que no tardaron en inundar las redes con mensajes.

Catherine Fulop sufrió una dura caída durante su aparición en el show de Erreway (Video: Instagram)

Fulop tomó su celular y le transmitió tranquilidad a sus casi cuatro millones de seguidores. “¡Mi gente bella!. Les juro que estoy bien. No me pasó nada. Les juro que estoy bien, no me pasó nada. Les juro, estoy bien. Estoy entera. No pasó nada. Ya está, alivianada (ríe). Hice un papelón. Encima los preocupé a todos en el teatro, porque caí como en cámara lenta. Es como que yo me agarré con este brazo, me agarré en la pantalla que estaba ahí. Entonces, fui cayendo en cámara lenta, amortiguada”.

El episodio, lejos de opacar la celebración por el reencuentro de Rebelde Way y el éxito del show, sumó un detalle distintivo a la noche. La viralización del video instaló una ráfaga de comentarios sobre el sentido del humor y la entereza con la que Fulop y su entorno cercano enfrentan los contratiempos, reforzando la química entre los protagonistas originales de la tira, sus intérpretes y el público que nunca dejó de seguir sus pasos.

Temas Relacionados

Oriana SabatiniTiziana SabatiniCathy FulopCatherine FulopErrewayRebelde WayBenjamín RojasCamila BordonabaFelipe Colombo

Últimas Noticias

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: evalúan una posible operación

El ex Gran Hermano se encuentra internado en el Hospital de Moreno desde el viernes a la noche, cuando sufrió un accidente con su moto

Se conoció el nuevo parte

“La gente entiende lo que pasa”: las contundentes palabras de Julieta Novarro tras las declaraciones de Cecilia Milone

En charla exclusiva con Teleshow, la actriz defendió el legado familiar, destacó el rol de su madre y el verdadero espíritu de su papá, quien falleció hace dos años

“La gente entiende lo que

Cada vez más enamorados, Juanita Tinelli y su novio regresaron de sus vacaciones en Miami: las fotos

La modelo arribó a Ezeiza junto a Bautista Cuiña y los padres de él y se mostró distendida ante los flashes y los curiosos

Cada vez más enamorados, Juanita

Shakira sumó una tercera fecha en Argentina luego de agotar dos Vélez: cuándo es y cómo adquirir las entradas

En pleno furor por sus canciones y su figura, la colombiana agregó una función extra para sus fanáticos locales. Todo lo que hay que saber para no quedarse afuera

Shakira sumó una tercera fecha

Historias fugaces, mates y un corazón: ¿Un nuevo capítulo para el amor entre El Polaco y Barby Silenzi?

El cantante de cumbia y la bailarina se mostraron juntos en las redes sociales y dieron pie a las especulaciones de reconciliación

Historias fugaces, mates y un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto cuesta hacerle el service

Cuánto cuesta hacerle el service oficial al auto: los precios para los modelos más accesibles del mercado

Mercados: vuelven a caer los bonos y se estabilizan las acciones frente a un dólar cerca del techo de la banda

Marcha Universitaria, en vivo: Médicos del Garrahan llegan al Congreso en la previa de la movilización universitaria

Los 3 trucos para eliminar el moho de las paredes del baño y la cocina

Cambio climático: los acuíferos de Brasil están en riesgo y comprometen el acceso al agua de millones de personas

INFOBAE AMÉRICA
Eisriesenwelt, la cueva de hielo

Eisriesenwelt, la cueva de hielo más grande del mundo

Arabia Saudita cerró decenas de locales nocturnos ante la presión conservadora

Un nuevo test podría detectar la tuberculosis en minutos al usar un hisopo en la lengua

Murió el viceprimer ministro de Cuba Ricardo Cabrisas a los 88 años

La Policía Federal de Brasil realizó una operación anticorrupción con decenas de detenidos: uno de ellos es un ex jefe de la propia Policía

TELESHOW
Se conoció el nuevo parte

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: evalúan una posible operación

“La gente entiende lo que pasa”: las contundentes palabras de Julieta Novarro tras las declaraciones de Cecilia Milone

Cada vez más enamorados, Juanita Tinelli y su novio regresaron de sus vacaciones en Miami: las fotos

Shakira sumó una tercera fecha en Argentina luego de agotar dos Vélez: cuándo es y cómo adquirir las entradas

Historias fugaces, mates y un corazón: ¿Un nuevo capítulo para el amor entre El Polaco y Barby Silenzi?