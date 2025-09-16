Teleshow

Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo, figura fundamental de la gastronomía argentina y de la cocina en TV

A los 87 años falleció el hombre que supo hacer dupla con el Gato Dumas en la pantalla chica y en restaurantes como Catalinas, La Chimère y Drugstore. El emotivo recuerdo del cocinero David Veltri

El emotivo recuerdo de David Veltri por la muerte del chef Ramiro Rodríguez Pardo

La gastronomía argentina se encuentra de luto. El chef Ramiro Rodríguez Pardo murió a los 87 años, luego de complicaciones derivadas de un cuadro de demencia senil que transitó durante los últimos meses. Distinguido como uno de los revolucionarios de la cocina de nuestro país en los años 90 junto al Gato Dumas, fue el fundador de míticos restaurantes y una figura importante de la cocina en televisión.

En diálogo con Teleshow, el cocinero David Veltri compartió su tristeza por la noticia, y relató cómo acompañó al hombre que fue más que su amigo y consideraba como un padre. “Hace un año empezó a perdérsele la memoria. Después había que cuidarlo mucho. Un día se le complicó por un problema renal. Después se cayó y al caerse lo tuvimos que internar en el Sanatorio de la Trinidad. Estuvo tres meses más o menos internado ahí, pero un día estaba bien, dos días mal y así”, recordó el profesional.

El chef Ramiro Rodríguez Pardo
El chef Ramiro Rodríguez Pardo murió a los 87 años (Facebook)

“Empezó a adelgazar muchísimo. Después ya dormía nada más, se le ponían una sonda y se lo llevó a una clínica de cuidados paliativos. Pasaron unos quince o veinte días, cada vez estaba más flaco, ya casi no se despertaba y bueno, hoy falleció”, se lamentó el chef sobre el fallecimiento de quien fue su mentor, al igual que de toda una generación de cocineros.

Rodríguez Pardo estuvo casado durante más de cuatro décadas con Mónica Narvaja y era padre de tres hijos. Ganó gran popularidad en la televisión por la dupla que hizo frente a cámara con el Gato Dumas, con los ciclos Cocineros y Gatopardo, el mismo con quien fue socio de varios restaurantes reconocidos como La Chimère, Drugstore y Clark’s, que revolucionaron la cocina argentina. Sin embargo, su restaurante Catalinas, en el que estuvo al frente durante 12 años, le valió premios internacionales y un reconocimiento masivo por su carácter innovador.

El Gato Dumas y Ramiro
El Gato Dumas y Ramiro Rodríguez Pardo en Gatopardo, su programa en El Gourmet
David Veltri y Ramiro Rodríguez
David Veltri y Ramiro Rodríguez Pardo. "Era como mi padre", se lamentó el chef sobre el creador del mítico restaurante Catalinas

“Para la Argentina, él y el Gato Dumas fueron un antes y un después en, en la gastronomía argentina. Miguel Brascó decía que antes del Gato y de Ramiro Rodríguez Pardo existía una cocina marrón. Los cocineros no eran conocidos. Generalmente, en los restaurantes, los cocineros estaban delegados adentro de la cocina en una parte donde nadie los conocía. Bueno, el Gato Dumas salió con su programa Cocineros junto a Ramiro Rodríguez Pardo. Después hicieron un programa que se llamaba Gatopardo y transformaron la cocina”, destacó Veltri, sensibilizado. “Llevaron la cocina a otro nivel. Los restaurantes dentro de la Argentina eran como que todos hacían los mismos platos. Ellos llegaron a tener los mejores restaurantes a nivel del país y a nivel del mundo. Catalinas, La Chimère, Cervecería Don Otto... Tuvieron más de 33 restaurantes”, destacó Veltri.

“Ramiro y el Gato dignificaron la chaqueta que hoy llevan los cocineros. Gracias a ellos dos, los cocineros hoy lucimos la chaqueta blanca con honor. Eso en gran manera lo hicieron Ramiro y el Gato Dumas. El Gato Dumas se fue temprano, casi sesenta y pico de años, y Ramiro, que era su compañero, su socio, nos dejó hoy”, señaló el cocinero, que es especialista en cocina italiana, maestro en tallado culinario y docente.

David Veltri junto Ramiro Rodríguez
David Veltri junto Ramiro Rodríguez Pardo
"Primero fue mi maestro y
"Primero fue mi maestro y después como mi padre", expresó Veltri a flor de piel

Conozco desde muy chico al Gato y a Ramiro. Los tuve como maestros, como amigos. Con Ramiro recorrimos cientos de países, lugares, viajes, dando cursos por todos lados. Aparte de eso era mi amigo. Era como mi viejo, como mi padre. Primero fue mi maestro y después como mi padre. Me duele porque todos estos cuatro meses que estuve al lado de él y toda la vida juntos. Pasábamos fiestas juntos, todos juntos. Nos íbamos a veranear juntos. Y aunque me lleva unos años, era mi amigo. Como mi viejo, mi hermano mayor”, se sinceró, a flor de piel.

