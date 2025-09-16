Lourdes Fernández se sumó a Celeste Cid y realizó un descargo por las críticas que recibe sobre su aspecto

El descargo de Lourdes Fernández ante los comentarios que recibió por su aspecto

Desde la elección de la ropa hasta los retoques estéticos, hoy en día, los usuarios en las redes son capaces de criticar hasta el mínimo aspecto de cualquier figura del mundo del espectáculo. En ese sentido, este martes, Lourdes Fernández, la excantante de Bandana, decidió pronunciarse al respecto y realizar un descargo respecto a los duros mensajes que recibe sobre su imagen.

“Después me preguntan por qué uso filtro. Qué sé yo, no sé, porque hay mucha gente que te ve con canas, y te ve con las raíces crecidas, y te ve con el HD a full en una nota. Me quedé con una angustia de que si el ser humano realmente no crece, es como...’No, está hecha mie.... Mirá cómo le pasa’. Te quiero ver cómo llegas a los cincuenta años vos. Después de la vida y el trajín que tenemos. Ni hablar, de haber pasado por un mal momento en donde me aferré al alcohol. En un punto sí, no lo voy a negar" , comenzó diciendo la artista de cara a sus más de 100 mil seguidores.

El descargo de Lourdez Fernández ante los comentarios que recibió por su aspecto (Instagram)

Luego, la cantante (cuyo nombre artístico es Lowrdez)demostró su enojo contra quienes invierten tanta energía en realizar críticas: “Pero qué mala leche, loco. Qué p... tenés que tener para montarte en una. Y todos duros. Estamos todos duros. No lo veo solamente en mí”. Con la idea de mostrarse más natural, y de evitar cualquier tipo de comentario sobre su imagen actual, la artista reveló que tenía un agujero en su suéter: “Esto es un agujero de una polilla, o de ponerme la escarapela argentina, que realmente también se está yendo todo a la mi.... Se está yendo todo a la mi... porque somos muy poco empáticos entre nosotros”.

Así las cosas, Fernández también se refirió a una charla que había dado recientemente y en la que había abordado estas temáticas: “Y a mí, la verdad que después de 25 años de carrera expuesta y desde que canto desde los cuatro años. Les recomiendo que miren esa nota más que nada porque tiro data para cualquiera que quiera laburar o vivir, o sentir la música y saber hacerla. Tiré varias datas. Justamente estaba hablando en una escuela pública donde yo realmente aprendí muchísimo. Estaba hablando del Colón, de instituciones que son muy importantes para nosotros, los buscadores de un terreno en donde nos podamos desarrollar artísticamente, profesionalmente, y que también nos cuiden, como también nos ha cuidado Gustavo Yankelevich, Shafo, y toda la producción de lo que fue Popstar, sin tener que mostrar un nombre”.

Lowrdez Fernández formó parte de las Bandana

En un nuevo sinceramiento, la cantante extendió un mensaje a sus seguidores y los motivó a ser más amables uno con otros: “No soy modelo de nada, ni de vida. Me ves así, así, sin las extensiones, con la cabeza pendiente para teñirme. Y por momentos cambia como de cuestión, pero, sin botox, sin cosas que he dejado. Y de repente cuando te morís o cuando la gente te extraña. Por lo menos no me están bardeando por cómo canto. Pero qué cruel. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Yo invito a los que se sienten como yo a que se proclamen Lourdianos y vamos contra esta gente. No pueden hacerle mal a otra gente. Yo ya tengo 80 millones de años vividos. Más allá de los años terrestres y cumpleaños, siento que tengo realmente muchas vidas dentro mío. Creo que nos pasa a varios. Así que no quiero yo ser guerrera, ni revolucionaria. Solo quiero que seamos justos”.

Para cerrar, la influencer repitió e ironizó sobre una de las frases más duras que lee habitualmente en redes: “‘Se toca la nariz, debe estar drogada’. Dios, por favor, dejen en paz a la gente que haga lo que quiera. Y si no cambien de canal. No pierdan su tiempo tampoco siendo hater. ¿No se están dando cuenta que están perdiendo el tiempo y encima todo se está yendo muy rápido? El tiempo no para. Yo los invito a eso, a que me escriban quien se siente así y hacer algo por eso. No me cabe la menor duda de que somos más las buenas personas que las malas. Por lo menos, déjenme pensar eso. La revolución me parece que está en el amor”.