Teleshow

Lourdes Fernández se sumó a Celeste Cid y realizó un descargo por las críticas que recibe sobre su aspecto

La exintegrante de Bandana relató por qué utiliza filtros al grabar videos en sus redes sociales. Horas antes, la actriz de Papá x Dos había cruzado a quienes opinaron sobre sus supuestas cirugías

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
El descargo de Lourdes Fernández ante los comentarios que recibió por su aspecto

Desde la elección de la ropa hasta los retoques estéticos, hoy en día, los usuarios en las redes son capaces de criticar hasta el mínimo aspecto de cualquier figura del mundo del espectáculo. En ese sentido, este martes, Lourdes Fernández, la excantante de Bandana, decidió pronunciarse al respecto y realizar un descargo respecto a los duros mensajes que recibe sobre su imagen.

“Después me preguntan por qué uso filtro. Qué sé yo, no sé, porque hay mucha gente que te ve con canas, y te ve con las raíces crecidas, y te ve con el HD a full en una nota. Me quedé con una angustia de que si el ser humano realmente no crece, es como...’No, está hecha mie.... Mirá cómo le pasa’. Te quiero ver cómo llegas a los cincuenta años vos. Después de la vida y el trajín que tenemos. Ni hablar, de haber pasado por un mal momento en donde me aferré al alcohol. En un punto sí, no lo voy a negar" , comenzó diciendo la artista de cara a sus más de 100 mil seguidores.

El descargo de Lourdez Fernández
El descargo de Lourdez Fernández ante los comentarios que recibió por su aspecto (Instagram)

Luego, la cantante (cuyo nombre artístico es Lowrdez)demostró su enojo contra quienes invierten tanta energía en realizar críticas: “Pero qué mala leche, loco. Qué p... tenés que tener para montarte en una. Y todos duros. Estamos todos duros. No lo veo solamente en mí”. Con la idea de mostrarse más natural, y de evitar cualquier tipo de comentario sobre su imagen actual, la artista reveló que tenía un agujero en su suéter: “Esto es un agujero de una polilla, o de ponerme la escarapela argentina, que realmente también se está yendo todo a la mi.... Se está yendo todo a la mi... porque somos muy poco empáticos entre nosotros”.

Así las cosas, Fernández también se refirió a una charla que había dado recientemente y en la que había abordado estas temáticas: “Y a mí, la verdad que después de 25 años de carrera expuesta y desde que canto desde los cuatro años. Les recomiendo que miren esa nota más que nada porque tiro data para cualquiera que quiera laburar o vivir, o sentir la música y saber hacerla. Tiré varias datas. Justamente estaba hablando en una escuela pública donde yo realmente aprendí muchísimo. Estaba hablando del Colón, de instituciones que son muy importantes para nosotros, los buscadores de un terreno en donde nos podamos desarrollar artísticamente, profesionalmente, y que también nos cuiden, como también nos ha cuidado Gustavo Yankelevich, Shafo, y toda la producción de lo que fue Popstar, sin tener que mostrar un nombre”.

Lowrdez Fernández formó parte de
Lowrdez Fernández formó parte de las Bandana

En un nuevo sinceramiento, la cantante extendió un mensaje a sus seguidores y los motivó a ser más amables uno con otros: “No soy modelo de nada, ni de vida. Me ves así, así, sin las extensiones, con la cabeza pendiente para teñirme. Y por momentos cambia como de cuestión, pero, sin botox, sin cosas que he dejado. Y de repente cuando te morís o cuando la gente te extraña. Por lo menos no me están bardeando por cómo canto. Pero qué cruel. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Yo invito a los que se sienten como yo a que se proclamen Lourdianos y vamos contra esta gente. No pueden hacerle mal a otra gente. Yo ya tengo 80 millones de años vividos. Más allá de los años terrestres y cumpleaños, siento que tengo realmente muchas vidas dentro mío. Creo que nos pasa a varios. Así que no quiero yo ser guerrera, ni revolucionaria. Solo quiero que seamos justos”.

Para cerrar, la influencer repitió e ironizó sobre una de las frases más duras que lee habitualmente en redes: “‘Se toca la nariz, debe estar drogada’. Dios, por favor, dejen en paz a la gente que haga lo que quiera. Y si no cambien de canal. No pierdan su tiempo tampoco siendo hater. ¿No se están dando cuenta que están perdiendo el tiempo y encima todo se está yendo muy rápido? El tiempo no para. Yo los invito a eso, a que me escriban quien se siente así y hacer algo por eso. No me cabe la menor duda de que somos más las buenas personas que las malas. Por lo menos, déjenme pensar eso. La revolución me parece que está en el amor”.

Temas Relacionados

Lowrdez FernándezLourdes Fernandez

Últimas Noticias

Érika de Sautu Riestra de En el barro habló de su hijo diagnosticado con lisencefalia y síndrome de West: “Hace 27 años tengo un bebé”

La actriz, que interpreta a la falsa médica Olga Giuliani en la serie de Netflix, contó los desafíos de Gaspar y los propios como “madre de terapia intensiva”

Érika de Sautu Riestra de

Flor Vigna reveló que tiene charlas profundas con Chatgpt: “Mi psicóloga no tenía turno”

La cantante habló de la reflexión a la que llegó gracias a un íntimo ida y vuelta con la inteligencia artificial

Flor Vigna reveló que tiene

Charlotte Caniggia se animó y aconsejó a Wanda Nara: “Empezá una vida nueva”

Durante una transmisión en vivo, la mediática sugirió a la empresaria comenzar de cero, lejos de la exposición pública

Charlotte Caniggia se animó y

Rodolfo Ranni le respondió a María Valenzuela luego de que ella lo acusó de “misógino” y de “practicar abuso verbal y de poder”

El actor, en diálogo con A la tarde, se refirió al juicio que le inició la actriz con quien iba a trabajar en la obra La noche de la basura

Rodolfo Ranni le respondió a

Celeste Cid volvió a enfrentar los comentarios sobre su aspecto: “No está permitido envejecer, y me hace ruido”

En la presentación de la película Papá x Dos, la actriz se refirió a quienes se manifestaron en las redes sobre sus supuestas cirugías

Celeste Cid volvió a enfrentar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un policía fue baleado por

Un policía fue baleado por delincuentes durante un intento de robo en Morón

Una hamburguesería porteña está entre las 10 mejores del mundo, según un ranking

Denunciaron que otra vez aparecieron pintadas en un sitio protegido en Mendoza

El apoyo inesperado: quien ayudó a escapar a la mujer que fue golpeada y violada por su ex tras una cesárea

Senado: la oposición se impuso y habrá sesión el jueves para rechazar el veto al reparto automático de ATN

INFOBAE AMÉRICA
Furor por “el video más

Furor por “el video más aburrido del mundo”: cómo un tutorial vintage se transformó en un ícono de la relajación digital

Richard Grenell lamentó que Estados Unidos mostrara “negligencia” hacia América Latina al permitir el avance chino

Tras casi 60 años, los rebeldes maoístas de India anunciaron la suspensión unilateral de la lucha armada

Ucrania se prepara para un invierno de ataques rusos contra su sistema energético

De embalse de aguas residuales a balneario turístico: así planea Roma la recuperación del Tíber

TELESHOW
Érika de Sautu Riestra de

Érika de Sautu Riestra de En el barro habló de su hijo diagnosticado con lisencefalia y síndrome de West: “Hace 27 años tengo un bebé”

Flor Vigna reveló que tiene charlas profundas con Chatgpt: “Mi psicóloga no tenía turno”

Charlotte Caniggia se animó y aconsejó a Wanda Nara: “Empezá una vida nueva”

Rodolfo Ranni le respondió a María Valenzuela luego de que ella lo acusó de “misógino” y de “practicar abuso verbal y de poder”

Celeste Cid volvió a enfrentar los comentarios sobre su aspecto: “No está permitido envejecer, y me hace ruido”