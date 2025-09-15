Teleshow

Mirtha Legrand sorprendió a Jimena Monteverde en su programa: “Para competir conmigo”

La icónica conductora, famosa por su estilo directo, protagonizó un momento memorable junto a la cocinera durante la última emisión de La Noche de Mirtha, generando risas y complicidad en la mesa televisiva

Mirtha Legrand y Jimena Monteverde en La noche de Mirtha (Video: La Noche de Mirtha, El Trece)

El intercambio entre Mirtha Legrand y Jimena Monteverde durante la última emisión de La Noche de Mirtha Legrand dejó una escena que rápidamente se convirtió en el centro de atención de la velada. La conductora, reconocida por su estilo directo y su aguda ironía, no dudó en lanzar un comentario sobre el vestuario de la chef, quien se presentó con un atuendo negro repleto de lentejuelas.

La interacción comenzó cuando Mirtha Legrand saludó a la cocinera con su habitual mezcla de dulzura y picardía. Al notar el llamativo look de Jimena Monteverde, la anfitriona comentó: “¡Cuántos brillos! Para competir conmigo”. Este comentario, lejos de pasar inadvertido, se convirtió en el punto de partida de una dinámica que marcó el tono de la noche. Tras el intercambio inicial, Jimena Monteverde aprovechó el momento para presentar el menú, inspirado en la cocina italiana, resultado de un reciente viaje. La chef detalló que la propuesta incluía burratina con aceto de trufa, espárragos, aceite de oliva y jamón de Parma, todos productos traídos directamente en su equipaje.

Mirtha Legrand y Jimena Monteverde,
Mirtha Legrand y Jimena Monteverde, protagonistas de un momento viral en la mesa

Además, explicó que el primer plato consistía en agnelotis del plin, una variedad de raviol pequeño acompañado de salsa de tomate de Sicilia. Para el postre, los comensales disfrutaron de un cremoso de chocolate blanco y canoli rellenos con pistachos. La conversación adquirió un tono distendido cuando Mirtha Legrand interrumpió para consultar sobre uno de los postres: “¿Qué son los canolis?”. Ante la pregunta, Jimena Monteverde respondió con una explicación precisa: “Son como una especie de cañoncitos, pero de una masa crocante. El típico relleno es de ricota con crema pastelera, mezcladito con la pastelera. ¡La adoro!”.

El comentario irónico de Mirtha
El comentario irónico de Mirtha Legrand sobre el vestuario de la chef marca el tono de la velada televisiva

Esta intervención fue recibida con aplausos por parte de los comensales. A pesar de la atención que generó la propuesta gastronómica, el comentario inicial de Mirtha Legrand sobre el atuendo de Jimena Monteverde se consolidó como el momento más recordado de la noche, reafirmando el carácter filoso y distintivo de la conductora.

Un regalo de Jimena Monteverde

Juana Viale y Jimena Monteverde

El regreso de Jimena Monteverde al programa de Juana Viale no solo aportó humor y anécdotas culinarias, sino que también introdujo un inesperado debate sobre la capacitación en primeros auxilios. Durante la emisión de Almorzando con Juana, la chef sorprendió a los presentes al presentar un condimento italiano apodado “Viagra calabrés”, lo que generó una reacción inmediata de asombro y risas en la mesa. “Traje para todos, para que prueben. Es un viagra siciliano, calabrés”, explicó Monteverde, lo que desató una serie de bromas y preguntas sobre los supuestos efectos del producto. La chef aclaró que se trataba de un condimento natural, ampliamente consumido en la gastronomía italiana.

Juana Viale y Jimena Monteverde
Juana Viale y Jimena Monteverde siempre encuentran su momento para divertirse

La conversación, inicialmente centrada en la cocina y el humor, tomó un giro inesperado cuando Jimena Monteverde presentó su tradicional guiso de lentejas. En ese contexto, la chef detalló: “Es que es raro también. Es un guisito de lentejas, uno con todo. Y el Tucu pidió algo que no tenga jugo. No tiene cebolla, no come cebolla”. Este intercambio mantuvo el tono relajado del programa, hasta que Juana Viale compartió una experiencia personal relacionada con la salud y la formación en reanimación cardiopulmonar (RCP). La conductora relató que, tras realizar un curso de RCP, percibía una mayor confianza para intervenir en situaciones de emergencia: “Después de capacitarme, me pasa que si veo a alguien descompuesto en la calle, siento que podría ayudar. Es una sensación diferente, como que tenés las herramientas para hacer algo”, expresó Juana Viale. A partir de este testimonio, la conversación se orientó hacia la importancia de la capacitación en primeros auxilios.

